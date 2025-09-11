«Мне всегда тебя будет мало»: Александр Петров трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

Александр Петров и Виктория Антонова два года как женаты Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров трогательно поздравил жену с годовщиной росписи. 10 сентября 2025 года молодой семье исполнилось два года.

«Викуля, дорогая, любимая, спасибо тебе за каждый день! Я безумно счастлив, эти два года были лучшими в моей жизни! Я тебя очень сильно люблю! Я поздравляю нас с днем рождения нашей семьи!»

Вика, моя жена, я горд, я человек, впервые просто идущий, впервые никуда не бегущий. Я просто живу и счастлив. Я просто хочу, чтобы ты всегда улыбалась, бесконечно со мной целовалась, мне всегда тебя будет мало. Я хочу, чтобы только красивое тебе обо мне вспоминалось! Александр Петров актер

Поздравление сопровождалась милыми кадрами совместной семейной жизни.

24-летняя супруга Петрова в долгу не осталась. Виктория Антонова опубликовала на личной странице свои поздравления мужу. Девушка призналась, что это были самые счастливые два года в ее жизни.

«Благодарю Бога и судьбу за нашу с тобой встречу. Мой муж, ты фантастический! Самый удивительный, интересный, обаятельный, харизматичный, нежный, заботливый, добрый, красивый, мудрый, талантливый, трепетный, слышащий и слушающий. Ты волшебный! Могу бесконечно перечислять положительные синонимы, описывающие тебя, и даже их не хватит», — отметила Антонова.

Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Люблю тебя до луны и обратно. Люблю бесконечно. Виктория Антонова жена Алексндра Петрова

Летом 2025 года Виктория Антонова анонсировала запуск психологических тренингов — творческую лабораторию «Я». Но занятия непростые — с театром и поэзией. Билет на один такой тренинг стоит 15 тысяч рублей. Весь курс из трех уроков обойдется в 45 тысяч рублей.