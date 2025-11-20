Елки, спектакли и мюзиклы: куда сходить с ребенком на Новый год в Ярославле. Большая афиша

Напомним, 15 ноября стало известно о временном прекращении работы ДК им. Добрынина в Ярославле. По словам директора учреждения Игоря Дербина, ДК закрывают минимум до лета 2026 года. В связи с этим мероприятия будут проходить на других площадках. Точная информация о месте проведения новогодних программ еще неизвестна. Продажа билетов временно приостановлена.

Спектакль «Три кота»

20 декабря в 11:30 состоится премьера новогоднего шоу. Перед началом спектакля к детям выйдут Дед Мороз и Снегурочка. За дополнительную плату можно приобрести подарок (набор сладостей весом до 500 г), который вручат сказочные герои. Действие самого спектакля будет проходить не только на сцене, но и в самом зале. Развлекательная программа длится 60 минут без антракта. Для детей от 3 до 5 лет покупать отдельное место необязательно. По желанию родителей ребенка можно посадить на руки (но не более 1 ребенка на место).

Стоимость билетов: от 850 рублей.

Возрастное ограничение: 0+ (рекомендованный возраст — 3-8 лет).

Новогодняя елка «Сюрприз для белочки»

С 25 декабря по 8 января для детей пройдут новогодние елки. Подготовлена интерактивная развлекательная программа. Время с детьми проведут «сказочные зверята» из зимнего леса. Также дополнительно можно приобрести сладкий подарок. Вход для детей до 3-х лет бесплатный, билет нужно приобрести только сопровождающему. Стоимость самого билета начинается от 500 рублей.

Даты и время проведения:

25 декабря — 18:00;

26 декабря — 18:00;

27 декабря — 17:00;

28 декабря — 18:00;

29 декабря — 19:00;

30 декабря — 18:00;

3 января — 17:00;

4 января — 17:00;

5 января — 18:00;

7 января — 15:00 и 17:00;

8 января — 15:00.

Мюзикл «Тайна заколдованной игрушки»

С 26 декабря по 6 января пройдет новогодний мюзикл для детей. Программа начинается с интерактивных игр с Дедом Морозом. Сначала 40 минут дети будут веселиться с героями и водить хороводы вокруг елки, после чего уже в самом зале состоится мюзикл. Он будет длиться еще 45 минут.

Посетить мюзикл организаторы рекомендует детям старше 4 лет. Ребенок до 3-х лет может посетить мероприятие бесплатно, но отдельное место в таком случае не предусматривается. Посмотреть представление маленькие дети смогут на руках у взрослых. Цена билета начинается от 500 рублей, дополнительно можно приобрести сладкий подарок.

Дата и время проведения:

26 декабря — 11:00;

28 декабря — 11:00 и 14:00;

29 декабря — 11:00;

30 декабря — 11:00 и 14:00;

31 декабря — 11:00;

2 января — 11:00 и 14:00;

3 января — 11:00 и 14:00;

4 января — 11:00 и 14:00;

5 января — 11:00 и 14:00;

6 января — 11:00 и 14:00.

Балет «Щелкунчик»

5 января в 19:00 состоится показ от Международного культурного центра

С. Дягилева. Выступать на сцене будут ведущие артисты российских театров — Даниил Лусканов и Лола Исокова. Балет будет длиться 2 часа 20 минут с антрактом.

Стоимость билетов: 1000-2000 рублей.

Возрастное ограничение: 0+.

Спектакль «Двенадцать месяцев»

На 5 декабря перенесли спектакль Московского Академического музыкального театра имени Н. Сац-Валерия Меркулова. Он состоится в 11:00. По информации от сотрудников дома культуры, показ пройдет в стенах родного ДК им. А. М. Добрынина.

Продолжительность спектакля — 1 час 40 минут с одним антрактом. Дети до 3-х лет могут посетить спектакль бесплатно (без отдельного места), билет необходимо приобрести только взрослому.

Насладиться можно будет не только игрой актеров, но и красивыми нарядами. Над костюмами работала художница Наталия Лопусова-Томская. Она одна из самых известных художников-кукольников во всем мире. Ее работы находятся в частных коллекциях России, Италии, Великобритании, США, Канады, Израиля, Азербайджана и Германии.

Стоимость билетов: 800-1800 рублей.

Возрастное ограничение: 0+.