Елки, спектакли и мюзиклы: куда сходить с ребенком на Новый год в Ярославле. Большая афиша

С декабря в Ярославле традиционно начинается подготовка к Новому году: улицы преображаются, устанавливают елки, готовят праздничные концерты. Так, 23 декабря 2025 года в отремонтированном ТЮЗе ярославцы соберутся на губернаторской елке. Встретиться с Дедом Морозом дети смогут и на других площадках. Делимся с вами мероприятиями для поднятия новогоднего настроения.
- Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная наб., 53)
- Дворец культуры имени А. М. Добрынина (пр. Ленина, 24А)
- Арена 2000 Локомотив (ул. Гагарина, 15)
- Дворец культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 11)
- Дом культуры «Радий» (Щепкина, 8)
- Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское ш., 1)
- Гостиный двор (ул. 50 лет Октября 4/3)
- Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)
Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная наб., 53)
Хореографическая сказка «Снегурочка»
7 декабря в КЗЦ «Миллениум» выступит «Русский национальный балет „Кострома“». Праздничный спектакль пройдет в 14:00 и в 17:00. Для постановки специально написали авторскую музыку и подготовили «волшебные» спецэффекты. Гостей ждет сюрприз — перед началом представления будет показана мультимедийная увертюра, созданная при поддержке «Союзмультфильма». Во вступлении детям наглядно покажут, кто такая Снегурочка, и откуда она взялась.
Стоимость билетов: 200-1500 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Новогодний мюзикл «Буратино»
27 декабря КЗЦ «Миллениум» встретит уже новую программу. После шоу пройдет 28 декабря, а также 2,3 и 4 января. Выступать артисты будут по три раза каждый день — 11:00, 15:00, 18:00. В мюзикле соединятся музыкальный театр и цирковые номера. Для зрителей на сцене в живом исполнении прозвучат вокальные партии из знакомой истории. Места в зале на декабрьские представления уже практически все раскуплены.
Стоимость билетов: 500-1100 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.
Балет «Щелкунчик»
В канун Рождества есть возможность полюбоваться классическим балетом. 6 января в 12:00 и 17:00 в Ярославле выступят артисты театра Классического балета Н. Касаткиной и В. Василева. Со знаменитым балетом «Щелкунчик» зрители смогут познакомиться в КЗЦ «Миллениум». В зале еще много свободных мест.
Стоимость билетов: 1500-2200 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.
Дворец культуры имени А. М. Добрынина (пр. Ленина, 24А)
Напомним, 15 ноября стало известно о временном прекращении работы ДК им. Добрынина в Ярославле. По словам директора учреждения Игоря Дербина, ДК закрывают минимум до лета 2026 года. В связи с этим мероприятия будут проходить на других площадках. Точная информация о месте проведения новогодних программ еще неизвестна. Продажа билетов временно приостановлена.
Спектакль «Три кота»
20 декабря в 11:30 состоится премьера новогоднего шоу. Перед началом спектакля к детям выйдут Дед Мороз и Снегурочка. За дополнительную плату можно приобрести подарок (набор сладостей весом до 500 г), который вручат сказочные герои. Действие самого спектакля будет проходить не только на сцене, но и в самом зале. Развлекательная программа длится 60 минут без антракта. Для детей от 3 до 5 лет покупать отдельное место необязательно. По желанию родителей ребенка можно посадить на руки (но не более 1 ребенка на место).
Стоимость билетов: от 850 рублей.
Возрастное ограничение: 0+ (рекомендованный возраст — 3-8 лет).
Новогодняя елка «Сюрприз для белочки»
С 25 декабря по 8 января для детей пройдут новогодние елки. Подготовлена интерактивная развлекательная программа. Время с детьми проведут «сказочные зверята» из зимнего леса. Также дополнительно можно приобрести сладкий подарок. Вход для детей до 3-х лет бесплатный, билет нужно приобрести только сопровождающему. Стоимость самого билета начинается от 500 рублей.
Даты и время проведения:
25 декабря — 18:00;
26 декабря — 18:00;
27 декабря — 17:00;
28 декабря — 18:00;
29 декабря — 19:00;
30 декабря — 18:00;
3 января — 17:00;
4 января — 17:00;
5 января — 18:00;
7 января — 15:00 и 17:00;
8 января — 15:00.
Мюзикл «Тайна заколдованной игрушки»
С 26 декабря по 6 января пройдет новогодний мюзикл для детей. Программа начинается с интерактивных игр с Дедом Морозом. Сначала 40 минут дети будут веселиться с героями и водить хороводы вокруг елки, после чего уже в самом зале состоится мюзикл. Он будет длиться еще 45 минут.
Посетить мюзикл организаторы рекомендует детям старше 4 лет. Ребенок до 3-х лет может посетить мероприятие бесплатно, но отдельное место в таком случае не предусматривается. Посмотреть представление маленькие дети смогут на руках у взрослых. Цена билета начинается от 500 рублей, дополнительно можно приобрести сладкий подарок.
Дата и время проведения:
26 декабря — 11:00;
28 декабря — 11:00 и 14:00;
29 декабря — 11:00;
30 декабря — 11:00 и 14:00;
31 декабря — 11:00;
2 января — 11:00 и 14:00;
3 января — 11:00 и 14:00;
4 января — 11:00 и 14:00;
5 января — 11:00 и 14:00;
6 января — 11:00 и 14:00.
Балет «Щелкунчик»
5 января в 19:00 состоится показ от Международного культурного центра
С. Дягилева. Выступать на сцене будут ведущие артисты российских театров — Даниил Лусканов и Лола Исокова. Балет будет длиться 2 часа 20 минут с антрактом.
Стоимость билетов: 1000-2000 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.
Спектакль «Двенадцать месяцев»
На 5 декабря перенесли спектакль Московского Академического музыкального театра имени Н. Сац-Валерия Меркулова. Он состоится в 11:00. По информации от сотрудников дома культуры, показ пройдет в стенах родного ДК им. А. М. Добрынина.
Продолжительность спектакля — 1 час 40 минут с одним антрактом. Дети до 3-х лет могут посетить спектакль бесплатно (без отдельного места), билет необходимо приобрести только взрослому.
Насладиться можно будет не только игрой актеров, но и красивыми нарядами. Над костюмами работала художница Наталия Лопусова-Томская. Она одна из самых известных художников-кукольников во всем мире. Ее работы находятся в частных коллекциях России, Италии, Великобритании, США, Канады, Израиля, Азербайджана и Германии.
Стоимость билетов: 800-1800 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.
Арена 2000 Локомотив (ул. Гагарина, 15)
Балет на льду «Щелкунчик»
Посмотреть «Щелкунчика» можно будет и на ледовой арене. 4 января в 15:00 и в 19:00 балет пройдет на льду с живой музыкой от симфонического оркестра. Дети до 6 лет могут посетить мероприятие бесплатно (без отдельного места), билет необходимо приобрести только сопровождающему.
Стоимость билетов: 500-3500 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.
Дворец культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 11)
Новогодняя елка «Однажды в новогоднем лесу»
В праздничные выходные состоится новогоднее мероприятие для детей с участием Деда Мороза. Действие будет разворачиваться вокруг писем с желаниями детей волшебнику. Также будут исполняться новогодние песни и танцы. Купить билет можно за 450 рублей.
Дата и время проведения:
2 января — 11:00 и 14:00;
3 января — 11:00 и 14:00.
Дом культуры «Радий» (Щепкина, 8)
Спектакль «Новогодняя Дедморозовка»
В новогодние праздники дети смогут пообщаться с Дедом Морозом, Снегурочкой и снеговиками. Сказочные герои поднимут настроение и расскажут свою историю о подготовке к главному событию зимы.
Стоимость билетов: от 400 рублей (рассадка в зале свободная).
Возрастное ограничение: 0+.
Дата и время проведения:
27 декабря — 12:00 и 14:00;
2 января — 12:00;
3 января — 12:00;
4 января — 12:00;
7 января — 12:00.
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское ш., 1)
Спектакль «Рукавичка»
29 декабря и 6 января в 11:00 состоится новогодняя елка для самых маленьких. Это камерное представление от образцового самодеятельного коллектива театра кукол «Лавка Чудес». Помимо самого спектакля к детям выйдут Дед Мороз и Снегурочка.
Стоимость билетов: 200 рублей — взрослый; 350 рублей — детский.
Возрастное ограничение: 0+.
Спектакль «Заколдованный принц»
3 и 5 января в 11:00 на сцене выступит образцовый самодеятельный коллектив музыкально-хореографического театра «Карусель». Спектакль основан по мотивам знаменитой сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».
Стоимость билетов: 400-600 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.
Гостиный двор (ул. 50 лет Октября 4/3)
Детская новогодняя елка
21 декабря в 16:00 в Гостином дворе состоится детская новогодняя елка. Организаторы подготовили декорации по мотивам мультфильма «Холодное сердце». Сначала гостей ждет интерактив от Эльзы, принцессы Анны, Кристофера, Олафа и Свена. После прохождения «квеста» к детям выйдут Дед Мороз со Снегурочкой.
Купить билет нужно только для ребенка (от 3 до 17 лет). Сопровождающие взрослые (не более 2 на ребенка) проходят бесплатно. Дополнительно за 800 рублей можно приобрести сладкий подарок.
Стоимость билетов:
При покупке до 1 декабря — 1500 рублей (для многодетных семей — 1300);
При покупке до 10 декабря — 1700 рублей (для многодетных семей — 1500);
При покупке до 21 декабря — 2000 рублей (для многодетных семей — 1800).
Возрастное ограничение: 0+.
Программа праздника:
16:00 — Сбор гостей: мастер-классы, блеск-тату, фотосъемка с ростовыми куклами и эльфами;
17:00-18:30 — Анимационное шоу: интерактивная программа по мотивам «Холодного сердца» со Снегурочкой и Дедом Морозом;
«Снежная» бумажная вечеринка.
Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)
Новогодняя елка «Золушка»
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, танцы у елки, аквагрим и аттракционы — такую программу предлагают в Доме актера имени Сергея Пускепалиса. Новогодняя елка длится 20 минут, а сам спектакль «Золушка» — 50 минут. Практически все билеты уже раскуплены.
Стоимость билетов: от 600 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Дата и время проведения:
27 декабря — 11:00, 14:00 и 17:00;
28 декабря — 11:00, 14:00 и 17:00;
2 января — 11:00 и 14:00;
3 января — 11:00 и 14:00;
4 января — 11:00 и 14:00;
5 января — 11:00 и 14:00;
6 января — 11:00 и 14:00.
В Ярославле готовят и дополнительные развлечения для семейного отдыха. Так, на Советской площади установят бесплатный каток, открытие запланировано на 26 декабря. Здесь же хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, различный декор, сцену, светодиодный экран, музыкальное оборудование. Дополнительно планируется открытие кафе.