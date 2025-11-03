Не работал три года: названа дата открытия ярославского ТЮЗа после ремонта

Ярославский ТЮЗ должен открыться 23 декабря Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские власти назвали дату открытия ТЮЗа после ремонта.

«Оно запланировано на 23 декабря, в этот день в театре состоится губернаторская елка. О старте продажи билетов на новогодние представления будет объявлено в ближайшее время», — сообщила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

В правительстве добавили, что сейчас в здании идут работы по монтажу системы автоматизации вентиляции и кондиционирования воздуха. До 10 декабря планируется завершить их в полном объеме. До 15 декабря должны завершить установку специальных пожарных дверей. Они изготавливаются по индивидуальному заказу с сохранением стилистики исторического облика здания.

Ярославский театр юного зрителя был основан в 1984 году.

Напомним, на капитальный ремонт ярославский ТЮЗ закрыли в 2022 году. На работы в рамках национального проекта «Культура» было выделено более миллиарда рублей. В здании отремонтировали кровлю, установили современные окна, заменили коммуникации, отреставрировали театральные люстры и трехметровые фигуры, которые украшают фасад здания, обновили механическую составляющую сцен. На фасаде установили новую подсветку.

Пока здание находилось на ремонте, артисты ТЮЗа и театра кукол выступали на других сценах.

Планировалось, что ремонт завершится в 2024 году. Однако из-за необходимости проведения дополнительных работ открытие театра было отложено.