НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

5 м/c,

южн.

 758мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Репортаж с рынка
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
«Умные решения» в недвижимости
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Культура Объединяют театры Не работал три года: названа дата открытия ярославского ТЮЗа после ремонта

Не работал три года: названа дата открытия ярославского ТЮЗа после ремонта

Когда учреждение вновь откроет двери для зрителей

147
Ярославский ТЮЗ должен открыться 23 декабря | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославский ТЮЗ должен открыться 23 декабря | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский ТЮЗ должен открыться 23 декабря

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские власти назвали дату открытия ТЮЗа после ремонта.

«Оно запланировано на 23 декабря, в этот день в театре состоится губернаторская елка. О старте продажи билетов на новогодние представления будет объявлено в ближайшее время», — сообщила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

В правительстве добавили, что сейчас в здании идут работы по монтажу системы автоматизации вентиляции и кондиционирования воздуха. До 10 декабря планируется завершить их в полном объеме. До 15 декабря должны завершить установку специальных пожарных дверей. Они изготавливаются по индивидуальному заказу с сохранением стилистики исторического облика здания.

Ярославский театр юного зрителя был основан в 1984 году.

Напомним, на капитальный ремонт ярославский ТЮЗ закрыли в 2022 году. На работы в рамках национального проекта «Культура» было выделено более миллиарда рублей. В здании отремонтировали кровлю, установили современные окна, заменили коммуникации, отреставрировали театральные люстры и трехметровые фигуры, которые украшают фасад здания, обновили механическую составляющую сцен. На фасаде установили новую подсветку.

Пока здание находилось на ремонте, артисты ТЮЗа и театра кукол выступали на других сценах.

Планировалось, что ремонт завершится в 2024 году. Однако из-за необходимости проведения дополнительных работ открытие театра было отложено.

А вы часто ходите в театры?

Несколько раз в год
Один-два раза в год
Давно не был(а)
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ТЮЗ Открытие
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
27 минут
У нас в Ярославской области что ни театр, то новость, а я и не знал про затянувшийся ремонт.
Гость
27 минут
Интересно, как долго будут ещё ремонтировать другие учреждения культуры?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление