Ответите на все вопросы, или пора брать в руки атлас? Сложный тест по географии

Представители молодого поколения хоть раз слышали от своих родителей, бабушек и дедушек фразу: «А вот в наше время…». Зачастую она касается вопросов образования, мол, это сейчас можно найти ответ на любой вопрос в Интернете, а пару десятков лет назад всю информацию приходилось хранить в голове. И ведь хватало же времени выучить!
Так вот, настало время показать, что рассказы обо всем, что запомнилось еще со школьной парты — не пустой звук. Попробуйте правильно ответить на семь вопросов нашего теста по географии. И, конечно, соревнуйтесь в знаниях со своими детьми и внуками, которые сейчас учатся в школах.
В каком регионе находится город России с самым длинным названием?
В Свердловской области
В Новосибирской области
В Сахалинской области
