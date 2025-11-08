Ответите на все вопросы, или пора брать в руки атлас? Сложный тест по географии

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Представители молодого поколения хоть раз слышали от своих родителей, бабушек и дедушек фразу: «А вот в наше время…». Зачастую она касается вопросов образования, мол, это сейчас можно найти ответ на любой вопрос в Интернете, а пару десятков лет назад всю информацию приходилось хранить в голове. И ведь хватало же времени выучить!

Так вот, настало время показать, что рассказы обо всем, что запомнилось еще со школьной парты — не пустой звук. Попробуйте правильно ответить на семь вопросов нашего теста по географии. И, конечно, соревнуйтесь в знаниях со своими детьми и внуками, которые сейчас учатся в школах.

Тест по географии
В каком регионе находится город России с самым длинным названием?

  • В Свердловской области

  • В Новосибирской области

  • В Сахалинской области

А вы уже проходили наш предыдущий тест на знание географии? Уверены, что набрать максимальный балл смогут не все.

Попробуйте вспомнить и другие предметы, которые вы изучали в школе. Например, тест по истории России. Над некоторыми вопросами будут ломать голову даже учителя.

А заодно проверьте себя на знание русского языка. Сохранились ли у вас в голове основные правила из школьной программы.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
География Страна Мир Интересный факт
Комментарии
6
Гость
30 минут
Интересно, сколько баллов я наберу!
Гость
28 минут
Надо же, на Марсе жизни нет, а география порой сложнее космоса.
Читать все комментарии
