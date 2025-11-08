Ответите на все вопросы, или пора брать в руки атлас? Сложный тест по географии

Попробуйте правильно ответить на все вопросы теста по географии Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Представители молодого поколения хоть раз слышали от своих родителей, бабушек и дедушек фразу: «А вот в наше время…». Зачастую она касается вопросов образования, мол, это сейчас можно найти ответ на любой вопрос в Интернете, а пару десятков лет назад всю информацию приходилось хранить в голове. И ведь хватало же времени выучить!

Так вот, настало время показать, что рассказы обо всем, что запомнилось еще со школьной парты — не пустой звук. Попробуйте правильно ответить на семь вопросов нашего теста по географии. И, конечно, соревнуйтесь в знаниях со своими детьми и внуками, которые сейчас учатся в школах.

ТЕСТ Пройден 34 раза Тест по географии 1 / 7 В каком регионе находится город России с самым длинным названием? В Свердловской области

В Новосибирской области

В Сахалинской области Продолжить

