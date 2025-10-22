НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Сложный тест по русскому: эти 10 заданий докажут, что вы забыли родной язык

Или всё же шансы есть?

289
Иногда даже учителям приходится озадаченно смотреть на те задания, что они же и придумали

Русский язык кажется элементарным, пока не начинаешь вдаваться в его правила. А там кроется целая бездна знаний, которые должны освоить все школьники. Те, кто не справятся, останутся на второй год или будут бесконечно ходить на пересдачу. В этом тесте мы объединили 10 вопросов как раз из школьной программы. Считается, что они по зубам каждому девятикласснику (кроме троечников и двоечников). А вы сможете их осилить?

1 / 10

Укажите, в каком значении употребляется слово «сбросила» в следующем предложении: «Темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском».

  • Дать отток (воде), отвести из водоема

  • Бросить вниз с чего-нибудь

  • Небрежно снять, скинуть

2 / 10

Выберите слово, в котором все звуки твердые.

  • Дрожь

  • Ряд

  • Рюкзак

3 / 10

В корне какого из приведенных ниже слов стоит чередующаяся гласная?

  • Затихать

  • Замерли

  • Замерзать

4 / 10

В каком слове правописание приставки зависит от ее значения: «неполнота действия»?

  • Привилегия

  • Прикусить

  • Пригород

5 / 10

В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В прилагательном, образованном от существительного с основой на Н, пишется две буквы Н»?

  • Каменный

  • Стеклянный

  • Нарисованный

6 / 10

Укажите словосочетание со связью «управление».

  • Зардевшийся восток

  • Медленно протащились

  • Запах грибов

7 / 10

Укажите грамматическую основу предложения: «Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи».

  • Солнце вышло

  • Солнце вышло и осветило

  • Осветило светом

8 / 10

Укажите количество грамматических основ в следующем предложении: «В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам».

  • 1

  • 2

  • 3

9 / 10

Укажите верную характеристику предложения: «Кругом павильона стояли, сидели и ходили большею частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях».

  • Сложное бессоюзное предложение

  • Сложносочиненное предложение

  • Простое предложение с рядами однородных членов

10 / 10

Укажите сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением.

  • Он слегка поклонился ему, потому что хорошо знал князя Гальцина, с которым брат его познакомил уже очень давно.

  • Изредка слышался топот лошади проскакавшего офицера, шаги и говор носильщиков или женский говор испуганных жителей, вышедших на крыльцо посмотреть канонаду.

  • Проскухин шел сзади и всё толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском языке.

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Русский язык Знание Образование Обучение Развлечение Школа
Гость
29 минут
Даже если напиться, то эти вопросы не придумать. Загородный сад 6 (или 4, не знаю) явно здесь присутствует.
