Сложный тест по русскому: эти 10 заданий докажут, что вы забыли родной язык

Русский язык кажется элементарным, пока не начинаешь вдаваться в его правила. А там кроется целая бездна знаний, которые должны освоить все школьники. Те, кто не справятся, останутся на второй год или будут бесконечно ходить на пересдачу. В этом тесте мы объединили 10 вопросов как раз из школьной программы. Считается, что они по зубам каждому девятикласснику (кроме троечников и двоечников). А вы сможете их осилить?
Укажите, в каком значении употребляется слово «сбросила» в следующем предложении: «Темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском».
Дать отток (воде), отвести из водоема
Бросить вниз с чего-нибудь
Небрежно снять, скинуть
Выберите слово, в котором все звуки твердые.
Дрожь
Ряд
Рюкзак
В корне какого из приведенных ниже слов стоит чередующаяся гласная?
Затихать
Замерли
Замерзать
В каком слове правописание приставки зависит от ее значения: «неполнота действия»?
Привилегия
Прикусить
Пригород
В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В прилагательном, образованном от существительного с основой на Н, пишется две буквы Н»?
Каменный
Стеклянный
Нарисованный
Укажите словосочетание со связью «управление».
Зардевшийся восток
Медленно протащились
Запах грибов
Укажите грамматическую основу предложения: «Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи».
Солнце вышло
Солнце вышло и осветило
Осветило светом
Укажите количество грамматических основ в следующем предложении: «В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам».
1
2
3
Укажите верную характеристику предложения: «Кругом павильона стояли, сидели и ходили большею частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях».
Сложное бессоюзное предложение
Сложносочиненное предложение
Простое предложение с рядами однородных членов
Укажите сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением.
Он слегка поклонился ему, потому что хорошо знал князя Гальцина, с которым брат его познакомил уже очень давно.
Изредка слышался топот лошади проскакавшего офицера, шаги и говор носильщиков или женский говор испуганных жителей, вышедших на крыльцо посмотреть канонаду.
Проскухин шел сзади и всё толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском языке.