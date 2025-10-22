Сложный тест по русскому: эти 10 заданий докажут, что вы забыли родной язык

Русский язык кажется элементарным, пока не начинаешь вдаваться в его правила. А там кроется целая бездна знаний, которые должны освоить все школьники. Те, кто не справятся, останутся на второй год или будут бесконечно ходить на пересдачу. В этом тесте мы объединили 10 вопросов как раз из школьной программы. Считается, что они по зубам каждому девятикласснику (кроме троечников и двоечников). А вы сможете их осилить?