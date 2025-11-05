«Мечтаю оказаться одной среди мужчин». Откуда взялись интим-боты, которые флиртуют с россиянами в соцсетях

Кто вечно оставляет странные комментарии под новостями Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Наверняка каждый из вас видел под постами с новостями в социальных сетях комментарии вроде «мечтаю оказаться одной среди мужчин» от девушки с откровенной аватаркой. Особенно удивительно, когда такие комментарии оставляют в контексте каких-либо событий. Такие комментарии публикуют так называемые интим-боты.

Редакция 116.RU поговорила со специалистом и узнала подробнее, откуда берутся такие боты, их виды, как и для чего их создают, а также кто на этом зарабатывает.

Первый вид — спам-комментарии

Нашего собеседника зовут Артем Караков, он директор digital-агентства Setkateam. С 2018 по 2023 год Артем владел одной из крупных сетей телеграм-каналов. Тематикой проекта была «эстетика женского тела». По его словам, эта тематика относительно граничила с эротикой.

— У меня это была просто эстетика, то есть ничего оголенного, всё в рамках законодательства. Поэтому я имею хорошую осведомленность в нише 18+, — говорит Караков.

Интим-боты не стесняются оставлять комментарии даже в пабликах органов власти Источник: Мэрия Казани / T.me

— Существует два типа интим-ботов, и первый вид — это спам-комментарии, — объясняет Караков. — Вы все читаете телеграм-каналы: кто-то любит новости, кто-то — музыку, кино. И вот вы замечаете какой-то интересный пост и хотите почитать обратную связь от других подписчиков. Заходите в комментарии и видите там аккаунт красивой (или не очень) девушки, которая пишет, что свободна и хочет «показать себя», если вы вдруг напишете ей в личные сообщения.

По словам нашего собеседника, на это могут повестись одинокие мужчины. Обычно это работает так: молодой человек может ответить на комментарий бота, сделав комплимент внешности девушки на аватарке, а в ответ получает предложение интим-услуг либо же фото и видео 18+ за отдельную плату.

Пример комментария интим-бота Источник: Telegram

Комментарии с таких профилей становятся всё умнее. Они не просто зазывают в свой канал, а оставляют подписи в контексте поста или отвечают на комментарии других. Как объясняет эксперт, это новая версия спам-ботов.

— Нейросеть грамотно комментирует пост и плавно переходит к своему описанию. К примеру, если пост был про какую-то новость, комментарий может звучать так: «Блин, как грустно, что это произошло, но я постараюсь скрасить ваш вечер. Если вам грустно, пишите мне в личные сообщения». Если покопаться, то таких комментариев можно найти действительно очень много, — рассказывает Караков.

Еще один комментарий бота Источник: Telegram

Основа монетизации таких продуктов — продажа различных приватных сессий и контента 18+, где девушки полностью обнажены. Однако встречаются и мошенники, которые обманывают пользователей.

Источник: Артем Караков

— Итог: фото и видео еще могут отправить (и то не факт), но если мужчина оставляет предоплату за интим-услуги, его просто закидывают в черный список, а спустя несколько дней пишут и шантажируют в формате: «Если ты сейчас не отправишь нам дополнительно денежку, мы расскажем твоей семье, детям, друзьям о том, как ты отжигал с проституткой». Ребята, 90% таких ботов — просто мошенники, которые принимают оплату не на свои реквизиты, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны, — советует Артем.

Боты-деанонщики

Второй тип ботов — это боты-деанонщики. Они были популярны в 2022–2024 годах.

— Сейчас люди уже поняли, что это скам. Они якобы пробивают твою вторую половинку, и если вдруг она отправляла кому-то голые фотографии, то это всё сливается. На самом деле это и есть скам-проект, никто никакие базы не покупает. Их суть — платежи. Условно, человеку могут сказать: «Мы тебе сейчас скинем фото твоей голой девушки, ты только заплати нам 150 рублей». Потом могут сказать, что оплата не прошла, и так далее. Вариаций там очень много, — рассказывает наш собеседник.

«У большинства населения проблемы в отношениях», или Как на этом зарабатывают

Таких ботов создают в связке: спам-бот + нейросеть. Как объясняет Караков, через спам-сервис идут комментарии под посты в телеграм-каналах, а нейросеть уже «разводит» мужчин (или женщин) на деньги.

Пример обычного интим-бота Источник: Казань с огоньком / T.me

— Почему именно интим-боты? Да всё просто: когда у большинства населения проблемы в личных отношениях, с девушкой, женой, либо просто нет второй половинки, им банально не хватает дофамина. И самый быстрый, простой способ его найти — это интим-услуги, — отмечает Артем.

Наш собеседник рассказал, что как раз этим и пользуются создатели интим-ботов. Например, в то время как реальные интим-услуги могут стоить от 7 тысяч до 20 тысяч рублей, пакет фото и видео 18+ в боте может стоить около 800 рублей.

— Один такой бот может принести от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Телеграм раньше славился своей анонимностью, и люди регистрировались здесь только ради просмотра контента 18+ и покупки различных запрещенных товаров. Учитывая, что найти способ расслабиться вечером становится всё тяжелее, а походы в рестораны или кафе становятся всё дороже, новых знакомств не появляется и девушек нет, люди идут в телеграм и в итоге нарываются на мошенников, — добавляет Караков.

Кто создает боты

По словам нашего собеседника, «бум» таких ботов стартовал после начала специальной операции.

— Поэтому думайте, когда вы оплачиваете различные услуги проституток из телеграма, — предостерегает эксперт.

Так выглядит профиль одного из ботов Источник: Telegram

Он рассказывает, что в 2022 году люди из соседней страны часто приходили в телеграм, чтобы скупать таких ботов. Тогда схема работала примерно так: пользователь приходил за заработком, нажимал «старт», после чего бот предлагал «разбить чью-то машину и всякую прочую х***». По словам Артема, как раз покупатели этих ботов позже перешли на темы 18+.

— Когда это началось, мы с моей командой начали активно бороться с этим, начали сносить ботов, пока у нас был бюджет на это. Нас никто не финансировал, а снос такого бота стоил в районе 15–30 тысяч рублей на тот момент, а ботов было очень много. Потом сеть моих проектов, к сожалению, ушла в небытие, и дальнейшую блокировку этих проектов пришлось приостановить, потому что просто не стало денег, — объясняет он.

Блокировка ботов

Таких ботов могут заблокировать. Как объясняет Караков, это происходит редко и чаще всего только из-за того, что они много спамят. Если интим-боты не будут нарушать лимиты, то заблокировать их можно только путем подачи множества жалоб. Сейчас шанс заблокировать интим-профиль минимален, так как в поддержке мессенджера часто не отвечают на сообщения.

Пример комментария обычного бота Источник: СУ СКР по Татарстану

— У телеграма есть свои определенные лимиты, которые нельзя превышать. Если вы, скажем так, пишете больше сообщений в сутки, то в этом случае ваш профиль могут заблокировать. Да, можно скинуться с ребятами по 10–20 тысяч рублей, зайти на различные панели, где можно накрутить жалобы, и в этом случае вы сможете подать на человека 5–10 тысяч жалоб. В таком случае интим-бот, скорее всего, будет заблокирован, но и то шанс небольшой. Будем надеяться, что поддержка скоро будет работать нормально и таких ботов станет меньше, — рассказывает Артем.