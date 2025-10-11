«На год хватает»: ярославна ездит на морские рыбалки и вылавливает гигантские трофеи. Видео

Жительница Ярославля Ирина работает менеджером по закупкам в дистрибьюторской оптовой компании от завода «Грасс». Раньше она и подумать не могла, что рыбалка станет неотъемлемой частью ее жизни. В детстве она лишь иногда ездила с отцом на речку с удочкой. Но настоящая страсть к этому занятию пришла позже: муж заразил.
Ирина с семьей живет за городом на берегу Волги. Часто супруги рыбачат на Рыбинском водохранилище и выбираются на Белое озеро в Вологодской области. Раз в год они стараются выезжать на рыбалку на Север.
В интервью 76.RU Ирина рассказала о своих самых больших уловах, отношении друзей и знакомых к нетипичному хобби и рыбалке рядом с китами.
Рыбалка — это не только мужское дело
Раньше Ирина с семьей жили в городе, но решили перебраться ближе к природе и тишине.
«Когда был выбор, жить рядом с лесом или рекой, мы с мужем выбрали место недалеко от берега Волги. У нас частный дом, небольшой огородик, цветы. В качестве хобби — рыбалка», — поделилась Ирина.
Ирина увлекается рыбалкой больше 20 лет. В Ярославской области они с мужем часто ездят рыбачить на Рыбинское водохранилище. Но когда удается выбираться в настоящие экспедиции — на Белое озеро в Вологодской области, в Карелию или на Баренцево море. В далекие путешествия нередко берут с собой друзей.
Серьезные поездки требуют подготовки. Годы ушли на то, чтобы собрать необходимое снаряжение: палатки, раскладушки, спецодежду, морские снасти. На дальние выезды на рыбалку семья обычно закладывает неделю. На Север ездят на машине, чтобы удобно было обратно улов везти.
Приехали просто посмотреть, что такое Север, и влюбились в него.
По мнению Ирины, рыбалка давно перестала быть «мужским делом». В ее компании все жёны рыбачат наравне с мужьями, у каждой — собственные снасти. И азарт ничуть не меньше.
«У нас командный результат. Не важно, кто поймал больше, мы всегда говорим: мы поймали», — улыбается Ирина.
Самые крупные уловы
Успехи на рыбалке бывают разные. Самая крупная рыба у Ирины — судак весом чуть больше 3 кг. У мужа — рекордная треска на 16 кг. Этот трофей пришлось разделывать прямо на месте: рыбаки берут с собой морозильные лари, генераторы и везут домой по 70–80 кг очищенной рыбы.
«У нас в доме отдельный морозильник только под рыбу, — объясняет Ирина. — Пойманной рыбы хватает на год».
Добычей Ирина с мужем делятся с родными и близкими.
Трофей — это интересно, но больше всего ценно само пребывание на природе, единение с ней. Рыбалка — это азарт, но еще и способ перезагрузиться.
Рыбалка всегда остается сюрпризом. Из глубин Баренцева моря можно вытащить треску, сайду, пикшу, морского окуня или зубатку. Иногда на крючок попадаются крабы — их приходится отпускать.
«Иногда думаешь, что тащишь огромную рыбу, а поднимаешь налима — и разочарование. Но в этом и азарт: никогда не знаешь, что именно ждет на крючке», — говорит Ирина.
Поездки на Баренцево море требуют подготовки и финансовых затрат. Дорога из Ярославля занимает два дня — почти 1800 км. С собой супруги берут лодку, снасти, палатки и еду.
«Жить бесплатно не получится: нужно договариваться о парковках или гостиницах. В среднем это стоит от двух до пяти тысяч рублей в сутки», — уточняет Ирина.
Плюсом к расходам по парковке машины и лодки — затраты на бензин в обе стороны.
Киты на море
Одним из самых зрелищных моментов рыбалки на море Ирина называет встречи с китами.
«Когда впервые увидела кита, дыхание перехватило. Это было вау, восторг, незабываемые эмоции. В этот год нам устроили настоящее шоу: горбатые киты прыгали совсем рядом с лодкой», — вспоминает она.
Есть у Ирины и рыбацкая мечта — поймать красную рыбу. Однажды в Карелии ей удалось выловить палью на озере Пяозеро.
«Это было невероятно. Красная рыба сопротивляется особенно сильно, вытаскивать ее азартно. Хотелось бы попробовать еще — может, на Дальнем Востоке, но это пока слишком далеко», — делится она.
Ирина подчеркивает, что рыбалка — это семейное и командное занятие. Общее хобби помогает разгрузиться и провести время с любимым мужем.