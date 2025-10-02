«Время значительных перемен»: Тамара Глоба рассказала, что ждет вас в октябре

В октябре Овны ощутят, что их окружает много родных и близких. В семье их поддержат родители и партнер, а на работе — коллеги и начальство. Какие бы сложные задачи ни возникли осенью, они не покажутся вам слишком тяжелыми, особенно в первой половине месяца.

Кроме того, октябрь для Овнов — самое время позаботиться о здоровье, и это займет немало времени. Но не забудьте уделить внимание и семье: близким как никогда нужны ваша помощь и поддержка.

— В конце месяца будьте особенно внимательны в дорогах и не доверяйте случайным знакомым, — подмечает Тамара Глоба.