Развлечения Обзор «Время значительных перемен»: Тамара Глоба рассказала, что ждет вас в октябре

«Время значительных перемен»: Тамара Глоба рассказала, что ждет вас в октябре

Пока к одним успех будет сам идти в руки, другим придется побороться за свое счастье

285
В октябре возможны самые неожиданные союзы даже между совершенно разными людьми | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаВ октябре возможны самые неожиданные союзы даже между совершенно разными людьми | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

В октябре возможны самые неожиданные союзы даже между совершенно разными людьми

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Октябрь — известный месяц подведения промежуточных итогов. Вот и на этот раз не стоит отступать от традиций. Астролог Тамара Глоба говорит, что пришло время переосмыслить весь прожитый за год опыт и готовиться к переменам. Возможно, ваши планы уже давно устарели и требуют кардинального пересмотра или именно сейчас пришло время разделить задуманное с кем-то еще. Что ждет каждый знак зодиака в ближайшее время, смотрите в гороскопе на октябрь 2025 года.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

В октябре Овны ощутят, что их окружает много родных и близких. В семье их поддержат родители и партнер, а на работе — коллеги и начальство. Какие бы сложные задачи ни возникли осенью, они не покажутся вам слишком тяжелыми, особенно в первой половине месяца.

Кроме того, октябрь для Овнов — самое время позаботиться о здоровье, и это займет немало времени. Но не забудьте уделить внимание и семье: близким как никогда нужны ваша помощь и поддержка.

— В конце месяца будьте особенно внимательны в дорогах и не доверяйте случайным знакомым, — подмечает Тамара Глоба.

2

Телец

У Тельцов начало месяца обещает быть наполненным романтикой. Любимый человек будет поддерживать вас во всём, и вы почувствуете, как за спиной вырастают крылья. Однако не стоит принимать чувства близких людей как должное. Если будете срывать на них свою злость в октябре, то скоро останетесь в полном одиночестве. А ведь именно близкие, если вы не растеряете их доверие, будут вашей опорой в ближайшее время.

— Будьте внимательны к тому, что происходит в ваших делах. Появится необходимость сражаться с конкурентами и партнерами. Они могут поставить вам на вид какие-то ваши промахи и ошибки, но в то же время любящие вас люди будут вам помогать во всём, — поделилась астролог.

Во второй половине месяца придется много спорить и доказывать свою правоту. Астролог предупреждает: спор может быть очень личным для вас, но не стоит переходить на грубость, этим вы сделаете только хуже.

3

Близнецы

В октябре Близнецы сделают ставку на карьеру. Весь месяц вы будете усердно трудиться, оттачивая профессиональные навыки.

— В первую неделю месяца, а также во второй половине октября — отличное время для выступлений, встреч, знакомств, проявления своего интеллектуального потенциала и возможностей, которые дают в работе большой успех, — говорит астролог.

Однако в погоне за повышением вы совсем забудете о себе. Помните, что у вас есть не только работа, но и дом и собственное здоровье. Следите за ними, иначе возникнут внезапные проблемы, которые разрушат все планы.

Кроме того, свои коррективы могут внести и новые знакомства. По словам астролога, они могут закончиться не только мимолетным романтическим приключением, но и незапланированной беременностью.

4

Рак

Октябрь — подходящее время для того, чтобы начать вести активный образ жизни. Если давно хотели сходить в поход, записаться в спортзал или устроить с друзьями матч по футболу, звезды дают зеленый свет. А еще октябрь для вас — удачный период для того, чтобы заняться домашними делами.

— В ваш дом придут люди, которые наполнят его радостью, согласием, новыми возможностями и интересными проектами, — рассказала Тамара Глоба.

Месяц обещает быть успешным для учебы, творчества и выступлений. Но во второй половине октября будьте осторожны в поездках и внимательно прислушивайтесь к детям: они поделятся с вами своими проблемами. Если же у вас пока нет детей, именно в октябре всё может измениться.

5

Лев

Октябрь для Львов будет связан с семейными делами. Однако в начале месяца вы сможете выделить время для короткой поездки или обучения. Эти занятия принесут вам радость и помогут отвлечься от бытовых забот.

— Берегите свой дом и домашних. Внимательно оцените проблемы, которые касаются недвижимости. Если занимаетесь ремонтом, то контролируйте всё, что происходит в вашем доме. Также необходимо следить за тем, чтобы не было поломок или аварийных ситуаций, — дает совет астролог.

Самые трудные моменты, по словам астролога, ждут Львов в начале месяца, в конце первой и второй недель, а еще в конце октября. Однако вы не останетесь один на один со своими проблемами, вас поддержат близкие люди.

6

Дева

Девы в октябре смогут хорошо заработать на своих талантах. Окажется, что ваши друзья или члены семьи отличные рекрутеры, и уже к концу месяца у вас может появиться новая работа или перспективный проект, о котором вы мечтали.

— Займитесь своей внешностью и здоровьем. Обновите гардероб. Но период конца первой декады и начала второй декады — время не очень удачное, поскольку расходы могут быть значительными, — поделилась Тамара Глоба.

В октябре у Дев появится непреодолимая тяга жульничать, хитрить и ввязываться в сомнительные истории. Какие бы золотые горы ни обещали вам новые знакомые, не верьте всем их словам. Будьте внимательными при подписании важных бумаг. В первую очередь думайте о близких, некоторые ваши поступки могут отразиться на них.

7

Весы

В октябре Весы в центре внимания, особенно в первую неделю месяца. Воспользуйтесь своей притягательностью в это время и проведите все самые волнительные переговоры, важные встречи и запуски новых проектов. Если вы давно хотели пойти учиться, в начале октября самое время подать документы или поговорить с руководством.

— Весь месяц вы стараетесь активно заработать необходимые вам деньги. В этом могут возникнуть определенные трудности в самые первые дни октября, в начале второй и третьей недели месяца, — перечислила астролог.

В конце месяца ваше финансовое положение улучшится, но вместе с этим появятся и непредвиденные расходы. Вторая половина октября будет также богата на новые знакомства, но будьте осторожны с женщинами. Не исключены мелкие ссоры, которые могут перерасти в крупные конфликты.

8

Скорпион

Для Скорпионов октябрь — самый важный месяц в году. Вы будете работать на полную мощность и займетесь сразу несколькими рабочими задачами, с которыми отлично справитесь. Если в ближайший месяц у вас запланирован отдых от работы и общественной жизни, посвятите время здоровью.

— Это важное время, когда вы решаете планы по поездкам. Также вы занимаетесь собой, продвигаете свои дела, выступаете как лидер — к вам проявлено повышенное внимание, — рассказала об октябре Глоба.

Многие люди будут пытаться вывести вас на спор, этого будет не избежать. Астролог предупреждает, что нужно быть готовым не только побеждать, но и проигрывать, особенно во второй половине месяца. Также в последних числах октября вас могут расстроить большие незапланированные расходы.

9

Стрелец

Стрельцы в октябре рискуют переоценить свои силы. С начала месяца вы возьмете на себя слишком много на работе и дома. Однако погоня за тем, чтобы помочь всем и быть лучшим, обернется подорванным здоровьем.

— В конце месяца могут сорваться некие планы, которые касаются личных дел, а также отношений с партнерами, — акцентирует внимание Тамара Глоба.

Также приготовьтесь разочароваться в ком-то из близких. Тот, на кого вы меньше всего можете подумать, в октябре обманет. Но не стоит разочаровываться в людях из-за одного неудачного опыта, ведь в этом же месяце вы столкнетесь с бескорыстной помощью от ваших друзей.

10

Козерог

Козерогам пришло время выйти из зоны комфорта. Дома, сидя в четырех стенах, вы не найдете признания и любовь. Выбирайтесь в дальние поездки. В первой половине месяца вдали от дома вы встретите свою вторую половинку и поучаствуете в абсолютно новых для себя творческих проектах.

— Руководство будет контролировать и присматривать за вашими делами. Люди, которые наблюдают за вами, принесут вам возможности продвижения и новые проекты, но часть из них может сорваться в третьей декаде октября, — предупреждает Глоба.

Астролог рекомендует в октябре работать в команде. Даже если раньше вы всегда были волком-одиночкой, пришло время найти союзников, особенно тех, кто опытнее вас.

11

Водолей

Водолеи, собирайте чемоданы: пришло время командировок и путешествий. Вдали от дома вас ждет успех не только в работе, но и в любовных делах, так что мысли о курортных романах в бархатный сезон тоже не стоит отметать.

— Вторая половина месяца в деловых карьерных планах может быть немного сложнее, но тем не менее те, кто вас любят, вас поддерживают, вам помогают, будут вашей опорой, — поделилась астролог.

С деньгами в октябре не будет проблем, но достанутся они непросто. Приготовьтесь терпеть придирки от начальства и учиться находить общий язык с коллегами. В конце месяца возможны небольшие домашние неприятности, связанные с детьми, но вы быстро сможете их уладить.

12

Рыбы

В октябре Рыбы потеряют надежду на то, что кто-то сделает работу за них или что деньги сами упадут в руки. Если вы хотите добиться успеха, будьте готовы к упорному труду и сложностям.

— Октябрь — это время значительных перемен в ваших делах. Вдали от дома вас ждет успех и определенные трудности. Много новых возможностей и предложений, но некоторые из них будут довольно сложными, — предупреждает Глоба.

Рыбам не стоит раскрывать свою душу и сердце перед малознакомыми людьми, даже если кажется, что они хотят вам помочь. Зато старые друзья, коллеги или даже бывшие возлюбленные протянут руку помощи именно тогда, когда она понадобится больше всего.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Гороскоп Тамара Глоба Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы
Комментарии
3
Гость
1 час
У каждого свои обстоятельства, важно не терять мотивацию и верить в себя, даже когда сложно.
Гость
1 час
А у меня есть план действий, чтобы воспользоваться переменами в свою пользу, но нужно действовать решительно.
Читать все комментарии
