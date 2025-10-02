«Время значительных перемен»: Тамара Глоба рассказала, что ждет вас в октябре

Октябрь — известный месяц подведения промежуточных итогов. Вот и на этот раз не стоит отступать от традиций. Астролог Тамара Глоба говорит, что пришло время переосмыслить весь прожитый за год опыт и готовиться к переменам. Возможно, ваши планы уже давно устарели и требуют кардинального пересмотра или именно сейчас пришло время разделить задуманное с кем-то еще. Что ждет каждый знак зодиака в ближайшее время, смотрите в гороскопе на октябрь 2025 года.
Овен
В октябре Овны ощутят, что их окружает много родных и близких. В семье их поддержат родители и партнер, а на работе — коллеги и начальство. Какие бы сложные задачи ни возникли осенью, они не покажутся вам слишком тяжелыми, особенно в первой половине месяца.
Кроме того, октябрь для Овнов — самое время позаботиться о здоровье, и это займет немало времени. Но не забудьте уделить внимание и семье: близким как никогда нужны ваша помощь и поддержка.
— В конце месяца будьте особенно внимательны в дорогах и не доверяйте случайным знакомым, — подмечает Тамара Глоба.
Телец
У Тельцов начало месяца обещает быть наполненным романтикой. Любимый человек будет поддерживать вас во всём, и вы почувствуете, как за спиной вырастают крылья. Однако не стоит принимать чувства близких людей как должное. Если будете срывать на них свою злость в октябре, то скоро останетесь в полном одиночестве. А ведь именно близкие, если вы не растеряете их доверие, будут вашей опорой в ближайшее время.
— Будьте внимательны к тому, что происходит в ваших делах. Появится необходимость сражаться с конкурентами и партнерами. Они могут поставить вам на вид какие-то ваши промахи и ошибки, но в то же время любящие вас люди будут вам помогать во всём, — поделилась астролог.
Во второй половине месяца придется много спорить и доказывать свою правоту. Астролог предупреждает: спор может быть очень личным для вас, но не стоит переходить на грубость, этим вы сделаете только хуже.
Близнецы
В октябре Близнецы сделают ставку на карьеру. Весь месяц вы будете усердно трудиться, оттачивая профессиональные навыки.
— В первую неделю месяца, а также во второй половине октября — отличное время для выступлений, встреч, знакомств, проявления своего интеллектуального потенциала и возможностей, которые дают в работе большой успех, — говорит астролог.
Однако в погоне за повышением вы совсем забудете о себе. Помните, что у вас есть не только работа, но и дом и собственное здоровье. Следите за ними, иначе возникнут внезапные проблемы, которые разрушат все планы.
Кроме того, свои коррективы могут внести и новые знакомства. По словам астролога, они могут закончиться не только мимолетным романтическим приключением, но и незапланированной беременностью.
Рак
Октябрь — подходящее время для того, чтобы начать вести активный образ жизни. Если давно хотели сходить в поход, записаться в спортзал или устроить с друзьями матч по футболу, звезды дают зеленый свет. А еще октябрь для вас — удачный период для того, чтобы заняться домашними делами.
— В ваш дом придут люди, которые наполнят его радостью, согласием, новыми возможностями и интересными проектами, — рассказала Тамара Глоба.
Месяц обещает быть успешным для учебы, творчества и выступлений. Но во второй половине октября будьте осторожны в поездках и внимательно прислушивайтесь к детям: они поделятся с вами своими проблемами. Если же у вас пока нет детей, именно в октябре всё может измениться.
Лев
Октябрь для Львов будет связан с семейными делами. Однако в начале месяца вы сможете выделить время для короткой поездки или обучения. Эти занятия принесут вам радость и помогут отвлечься от бытовых забот.
— Берегите свой дом и домашних. Внимательно оцените проблемы, которые касаются недвижимости. Если занимаетесь ремонтом, то контролируйте всё, что происходит в вашем доме. Также необходимо следить за тем, чтобы не было поломок или аварийных ситуаций, — дает совет астролог.
Самые трудные моменты, по словам астролога, ждут Львов в начале месяца, в конце первой и второй недель, а еще в конце октября. Однако вы не останетесь один на один со своими проблемами, вас поддержат близкие люди.
Дева
Девы в октябре смогут хорошо заработать на своих талантах. Окажется, что ваши друзья или члены семьи отличные рекрутеры, и уже к концу месяца у вас может появиться новая работа или перспективный проект, о котором вы мечтали.
— Займитесь своей внешностью и здоровьем. Обновите гардероб. Но период конца первой декады и начала второй декады — время не очень удачное, поскольку расходы могут быть значительными, — поделилась Тамара Глоба.
В октябре у Дев появится непреодолимая тяга жульничать, хитрить и ввязываться в сомнительные истории. Какие бы золотые горы ни обещали вам новые знакомые, не верьте всем их словам. Будьте внимательными при подписании важных бумаг. В первую очередь думайте о близких, некоторые ваши поступки могут отразиться на них.
Весы
В октябре Весы в центре внимания, особенно в первую неделю месяца. Воспользуйтесь своей притягательностью в это время и проведите все самые волнительные переговоры, важные встречи и запуски новых проектов. Если вы давно хотели пойти учиться, в начале октября самое время подать документы или поговорить с руководством.
— Весь месяц вы стараетесь активно заработать необходимые вам деньги. В этом могут возникнуть определенные трудности в самые первые дни октября, в начале второй и третьей недели месяца, — перечислила астролог.
В конце месяца ваше финансовое положение улучшится, но вместе с этим появятся и непредвиденные расходы. Вторая половина октября будет также богата на новые знакомства, но будьте осторожны с женщинами. Не исключены мелкие ссоры, которые могут перерасти в крупные конфликты.
Скорпион
Для Скорпионов октябрь — самый важный месяц в году. Вы будете работать на полную мощность и займетесь сразу несколькими рабочими задачами, с которыми отлично справитесь. Если в ближайший месяц у вас запланирован отдых от работы и общественной жизни, посвятите время здоровью.
— Это важное время, когда вы решаете планы по поездкам. Также вы занимаетесь собой, продвигаете свои дела, выступаете как лидер — к вам проявлено повышенное внимание, — рассказала об октябре Глоба.
Многие люди будут пытаться вывести вас на спор, этого будет не избежать. Астролог предупреждает, что нужно быть готовым не только побеждать, но и проигрывать, особенно во второй половине месяца. Также в последних числах октября вас могут расстроить большие незапланированные расходы.
Стрелец
Стрельцы в октябре рискуют переоценить свои силы. С начала месяца вы возьмете на себя слишком много на работе и дома. Однако погоня за тем, чтобы помочь всем и быть лучшим, обернется подорванным здоровьем.
— В конце месяца могут сорваться некие планы, которые касаются личных дел, а также отношений с партнерами, — акцентирует внимание Тамара Глоба.
Также приготовьтесь разочароваться в ком-то из близких. Тот, на кого вы меньше всего можете подумать, в октябре обманет. Но не стоит разочаровываться в людях из-за одного неудачного опыта, ведь в этом же месяце вы столкнетесь с бескорыстной помощью от ваших друзей.
Козерог
Козерогам пришло время выйти из зоны комфорта. Дома, сидя в четырех стенах, вы не найдете признания и любовь. Выбирайтесь в дальние поездки. В первой половине месяца вдали от дома вы встретите свою вторую половинку и поучаствуете в абсолютно новых для себя творческих проектах.
— Руководство будет контролировать и присматривать за вашими делами. Люди, которые наблюдают за вами, принесут вам возможности продвижения и новые проекты, но часть из них может сорваться в третьей декаде октября, — предупреждает Глоба.
Астролог рекомендует в октябре работать в команде. Даже если раньше вы всегда были волком-одиночкой, пришло время найти союзников, особенно тех, кто опытнее вас.
Водолей
Водолеи, собирайте чемоданы: пришло время командировок и путешествий. Вдали от дома вас ждет успех не только в работе, но и в любовных делах, так что мысли о курортных романах в бархатный сезон тоже не стоит отметать.
— Вторая половина месяца в деловых карьерных планах может быть немного сложнее, но тем не менее те, кто вас любят, вас поддерживают, вам помогают, будут вашей опорой, — поделилась астролог.
С деньгами в октябре не будет проблем, но достанутся они непросто. Приготовьтесь терпеть придирки от начальства и учиться находить общий язык с коллегами. В конце месяца возможны небольшие домашние неприятности, связанные с детьми, но вы быстро сможете их уладить.
Рыбы
В октябре Рыбы потеряют надежду на то, что кто-то сделает работу за них или что деньги сами упадут в руки. Если вы хотите добиться успеха, будьте готовы к упорному труду и сложностям.
— Октябрь — это время значительных перемен в ваших делах. Вдали от дома вас ждет успех и определенные трудности. Много новых возможностей и предложений, но некоторые из них будут довольно сложными, — предупреждает Глоба.
Рыбам не стоит раскрывать свою душу и сердце перед малознакомыми людьми, даже если кажется, что они хотят вам помочь. Зато старые друзья, коллеги или даже бывшие возлюбленные протянут руку помощи именно тогда, когда она понадобится больше всего.