«Самый сильный соперник»: SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»

Песня Ярослава после множества репетиций теперь живет в его сердце, памяти, а возможно, и в других органах тоже Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

До музыкального конкурса «Интервидение-2025» остался один день. Двадцать три музыканта из разных стран готовятся к выступлению, успевая знакомиться с Москвой и общаться с соперниками. Среди них — певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. Он представит Россию под девятым номером с песней «Прямо по сердцу». В преддверии финала Ярослав приподнял завесу тайны над тем, что происходит за кулисами, и рассказал о своих отношениях с соперниками.

Последние недели стали особенно насыщенными в жизни Ярослава. На «Live Арене», где пройдет финал, подготовка идет полным ходом. Певец признается, что побыть наедине с мыслями практически невозможно из-за постоянных камер, интервью и репетиций. Но, по его словам, такая суета даже помогает справиться с волнением.

— На данный момент у нас прошли всевозможные генеральные репетиции и прогоны разного рода съемок. Сцена и площадка обкатаны. Волнения как такового нет, есть трепет и переживания, чтобы достойно представить страну, — рассказал SHAMAN в программе «Доброе утро» (6+).

Источник: кадр из программы «Доброе утро» (6+), Первый канал, 2025 год

Ярослав отметил, что на площадке царит дружелюбная атмосфера. Участники общаются, знакомятся и обмениваются подарками.

— Буквально вчера представитель от Китая подарил мне подарок, завтра я отвечу ему взаимностью, — похвастался Дронов.

Пока букмекеры и эксперты называют своих фаворитов и сравнивают участников друг с другом, Ярослав предпочитает не выделять сильных и слабых. Однако, посмотрев все номера, он всё же определил для себя только одного конкурента.

— Самый сильный конкурент и самый сильный соперник — я сам. Когда ты можешь побороть самого себя, в том числе и волнение, которое абсолютно лишнее, нужно сохранить только трепет — вот тогда это действительно победа, — считает певец.

Для «победы над главным соперником» у Ярослава нет грандиозного плана, только проверенные методы. Чтобы голос не подвел, он будет высыпаться всю пятницу. Певец считает, что чудодейственное средство для связок в виде сырого яйца — это миф и помочь может только отдых.

Особых амулетов или счастливых вещей у Ярослава нет, зато есть отдельный ритуал, который, он уверен, поможет ему победить.

— Единственная традиция, которая всегда со мной, — перед выходом перекреститься три раза, — с улыбкой поведал SHAMAN.

Болеть за Ярослава придет огромная группа поддержки. В нее вошла команда, с которой он работает, и семья. Не оставила любимого одного и Екатерина Мизулина, с которой он начал встречаться в марте. Для главы Лиги безопасного интернета на площадке подготовлено особое место.

— Со мной на площадке будут мама и папа, они приехали из города Новомосковска, откуда я родом. Также Екатерина Мизулина будет болеть за меня на площадке со специального дивана для группы поддержки. Не приехали бабушка с дедушкой, они уже в возрасте люди, — перечислил Ярослав.