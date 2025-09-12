«Я не буду стыдиться своих форм»: как живет девушка с самой большой попой в мире

В каком бы городе ни появилась Грейси, она неминуемо оказывается в центре внимания Источник: graciebon / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В шестидесятых годах выкристаллизовался идеал женской фигуры — «золотой» стандарт 90-60-90. Со временем эти пропорции всё чаще подвергали критике, поскольку они не учитывали индивидуальные особенности женского тела, а женщины в погоне за идеалом загоняли себя если не в могилу, то на больничную койку. Сегодня прославленная математическая формула перестала быть единственным эталоном. Во-первых, реальные идеалы красоты эволюционировали. Во-вторых, стало модно принимать себя любым, поедая фастфуд у себя в квартале. В-третьих, какие к черту стандарты, если мужчины на тебя оборачиваются.

Модель из Панамы Грейси Бон знает всё о лишнем и неприкрытом внимании. Ведь стоит ей появиться на улице, как все взгляды оказываются прикованы только к ней. Ведь на том месте, где 60 лет назад все мечтали видеть заветные 90, у нее — все 160. И это самые широкие натуральные бедра.

При росте 167 сантиметров Грейси Бон весит около 105 кило. Причина ее пышных форм — липедема. С заболеванием, из-за которого в ногах и бедрах появляются чрезмерные жировые отложения, девушка знакома с юного возраста. И эта болезнь едва не поставила крест на ее мечте.

С самого детства главным развлечением Грейси, родившейся в 1997 году, были модные журналы. Девочка листала их, мечтая однажды стать моделью, а когда подросла, начала штурмовать модельные агентства. Вот только они давали девушке от ворот поворот, стоило ей появиться в дверях.

Отказы агентств, отражение в зеркале, едкие комментарии в соцсетях не сделали Грейси замкнутой и забитой. Напротив, всё это только больше подстегнуло ее работать над собой, несмотря на то, что результаты липедемы невозможно исправить ни диетами, ни спортом. Она сделала несколько операций, и после них разительно изменилась. Единственное, что Грейси оставила нетронутым, это бедра.

Главным фактором, из-за которого Грейси легла под нож хирурга, стал муж, который, по ее словам, то и дело «играл с ее самолюбием, когда она была юной и застенчивой». Устав терпеть постоянные издевательства и подтрунивания с его стороны, девушка решилась на шунтирование желудка, удаление лишней кожи, операцию по подтяжке груди и коррекцию лица. Вскоре после этого муж стал ей не нужен, а Грейси со временем начала сожалеть о пути, который ей пришлось пройти ради мужчины.

— Я одинока уже четыре года, я всё делаю сама. У меня рядом нет человека, кто по-настоящему любил бы меня. И да, мне иногда всё еще хочется, чтобы у меня был кто-то. Но знаете что? Даже если я не найду любовь своей жизни, я обрела себя. И это лучшее, что случалось со мной, — говорит сегодня Грейси.

Естественно, находится много умников, практикующихся в остроумии, и знатоков, у которых для каждого есть совет или оценка. Но Грейси сказала однажды всем своим хейтерам, что пока они ее ненавидят и высмеивают ее тело, она обожает себя и учит других женщин восхищаться собой. И что от их злых комментариев ее талант не становится меньше, а банковский счет, наоборот, увеличивается с каждым днем.

Сегодня она выходит на улицу с гордо поднятой головой. И знает, что все вокруг будут обескуражены.

— Из-за того, что я девушка размера плюс-сайз, я не могу носить всё, что хочу, и выходить на улицу? Ну уж нет, я не буду стыдиться своих форм и ненавидеть свое тело, потому что вы его ненавидите, — говорит Грейси хейтерам.

Для девушек с фигурами плюс-сайз она стала своеобразной иконой. Грейси показывает тренировки, публикует фото без ретуши, поддерживает своих полновесных подписчиц и рассказывает, как жить в свое удовольствие, не обращая внимания на критику.

Еще одна тема, которой Грейси неизменно делится, — это ее сражения с авиакомпаниями. Из-за габаритов ей приходится покупать сразу два билета — на два соседних места.

Модель даже запустила инициативу с петицией за более удобные полеты для крупных людей. Но подписчики воспринимают идею с сарказмом: по их мнению, если на ягодицы нашлись средства, то и на перелеты тоже найдутся.

