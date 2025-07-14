Жена Петрова запускает психологические тренинги. Смотрим, за что она просит десятки тысяч

Виктория Антонова запускает психологические тренинги Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жена актера из Переславля-Залесского Ярославской области Александра Петрова открывает психологические тренинги — творческую лабораторию «Я». Но занятия не простые — с театром и поэзией. Об этом Виктория Антонова сообщила у себя в соцсетях.

Проект реализуется совместно с практикующим психологом Владимиром Лучаниновым и кандидатом психологических наук Людмилой Кожариной. Как уточняется, тренинг рассчитан на небольшую аудиторию — не более 25 человек — и будет проходить офлайн в центре Москвы.

«Уже два года в терапии. Сначала — два раза в неделю, сейчас — один. Это самое важное, что я сделала для себя. Изменения не случаются сразу, но однажды ты вдруг реагируешь иначе. И понимаешь, что что-то внутри перестроилось», — написала Виктория Антонова.

Формат включает в себя три тематических ступени в виде еженедельных встреч. Каждая из них может быть посещена отдельно, однако организаторы рекомендуют полное участие для достижения комплексного результата.

Программа встреч творческой лаборатории «Я» Источник: afisha.timepad.ru

«Мы организовали тренинг, соединяющий психологию, поэзию и театр», — поделилась жена Петрова.

По словам авторов, цель лаборатории — предоставить участникам пространство для самонаблюдения и внутренней работы с использованием художественных и психологических инструментов.

Встречи группы планируются три пятницы подряд, начиная с 18 июля 2025 года.

Стоимость одного дня психологического тренинга — 15 тысяч рублей. Полный курс — 45 тысяч рублей. Учитывая, что на каждом тренинге максимум могут участвовать 25 человек, за три встречи Виктория Антонова планирует заработать до 1 млн 125 тысяч рублей.