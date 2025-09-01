Что посмотреть в кино: 10 главных премьер осени

Вы уже знаете, что будете смотреть этой осенью? Мы вам подскажем Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Осенью сильнее обычного хочется ходить в кино. На улице становится всё прохладнее, темнеет всё раньше, поэтому проводить время за просмотром хорошего фильма особенно приятно. В ближайшие три месяца новинок в прокате заметно прибавилось, как российских, так и зарубежных: драмы, комедии, ужастики — на любой вкус и цвет. Мы изучили график премьер и составили список из 10 самых ожидаемых. Запасайтесь попкорном, и приятного вам кинопросмотра.

«Тогда. Сейчас. Потом» (18+)

Фильм о жизни, взрослении и принятии старости Источник: кадр из фильма «Тогда. Сейчас. Потом», реж. Роберт Земекис, 2024 год

Режиссер Роберт Земекис определенно знаток своего дела. Что ни фильм, то прямое попадание в сердца зрителей: «Форест Гамп», «Назад в будущее» или «Изгой». В прошлом году он представил миру свое новое творение, которое дошло до российских экранов только в сентябре 2025 года. Фильм «Тогда. Сейчас. Потом» уникален тем, что съемка ведется с одного ракурса и в одной локации: типичная американская гостиная дома в Новой Англии.

Обитатели дома сменяются на протяжении века. Сначала мы видим мальчика Ричарда, который родился в 50-х, в стенах комнаты проходит его детство и юность. Потом он приводит в дом невесту Маргарет, семья обзаводится детьми. Зритель видит моменты их счастливой жизни. Дети взрослеют, обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит.

В ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани, Келли Райли.

Режиссер: Роберт Земекис.

Страна: США, Канада.

Дата выхода: 18 сентября.

«Филателия» (18+)

Размеренная жизнь небольшого городка со своими перепитиями Источник: кадр из фильма «Филателия», реж. Наталья Назарова, 2025 год

Драма «Филателия» с рейтингом 8,3 звезды — будто бы серьезная заявка на успех. Сюжет рассказывает историю жизни девушки Яны. Она живет в морском северном городе и умеет радоваться мелочам. Яна увлекается долгими прогулками вдоль побережья и филателией (проще говоря, коллекционирует марки).

Девушка живет в ожидании корабля, на котором вот-вот должен вернуться ее отец. Однажды на почту, где работает Яна, заходит моряк Петр, и жизнь девушки меняется. Судя по трейлеру, фильм атмосферный и погружающий, о чувствах и простых людях, которые хотят любви.

В ролях: Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Ирина Носова, Илья Носков.

Режиссер: Наталья Назарова.

Страна: Россия.

Дата выхода: 25 сентября.

«Август» (16+)

Фильм снят по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины» Источник: кадр из фильма «Август», реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, 2025 год

Историческая картина с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым — «Август». Глухие леса Западной Белоруссии, 1944 год. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно- диверсионные группы.

Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики Смерша. Эффектно, патриотично — что ни говори, а снимать кино о войне русские умеют.

В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Алексей Вертков.

Режиссер: Никита Высоцкий, Илья Лебедев.

Страна: Россия.

Дата выхода: 25 сентября.

«Неизвестный Джон Леннон» (18+)

История жизни музыканта с эксклюзивными архивными кадрами Источник: кадр из фильма «Неизвестный Джон Леннон», реж. Алан Дж. Паркер, 2025 год

Документальное кино, рассказывающее о жизни Джона Леннона. История рассказывает о последнем десятилетии жизни основателя The Beatles Джона Леннона — одного из самых влиятельных деятелей поп-культуры, ставшего символом целого поколения. Уникальные кадры и интервью, открывающие детали неизвестной жизни музыканта, и подробности мирового тура воссоединения группы, который так и не состоялся.

В ролях: Тарик Али, Хелен Андерсон, Винни Эппис.

Режиссер: Алан Дж. Паркер.

Страна: Великобритания.

Дата выхода: 9 октября.

«Эддингтон» (18+)

Очередная кинокартина с Педро Паскалем — актер сейчас на пике славы Источник: кадр из фильма «Эддингтон», реж. Ари Астер, 2025 год

Девочки, держите себя в руках: на экране Педро Паскаль, Хоакин Феникс и Остин Батлер сразу. Украшение кинокартины — шикарная Эмма Стоун. Снятая Ари Астером драма показывает события 2020 года, когда в США набирает обороты пандемия. В тихом провинциальном Эддингтоне, где объявлен карантин и введен масочный режим, назревает противостояние между шерифом округа Севилья Джо Кроссом и мэром города Тэдом Гарсией, который планирует переизбираться и задумывает грандиозный проект — возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта. Не желая мириться с планами властного чиновника, Кросс решает бросить ему вызов и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра, не подозревая, к каким непредсказуемым последствиям приведет его решение.

В ролях: Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Остин Батлер, Эмма Стоун, Клифтон Коллинз мл.

Режиссер: Ари Астер.

Страна: США, Финляндия.

Дата выхода: 16 октября.

«Сентиментальная ценность» (18+)

История отцов и детей, приправленная легким юмором Источник: кадр из фильма «Сентиментальная ценность», реж. Йоаким Триер

Перед вами сложная комедийная драма. Сюжет: после смерти матери сёстры Нора и Агнес воссоединяются со своим отчужденным отцом Густавом, некогда известным режиссером. Он предлагает Норе роль в фильме, который должен возродить его карьеру. После отказа Норы он отдает роль молодой и амбициозной голливудской актрисе. Сестрам предстоит разобраться в сложных отношениях с отцом и иметь дело с американской звездой, оказавшейся в центре их непростых семейных отношений.

В ролях: Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеос, Эль Фаннинг.

Режиссер: Йоаким Триер.

Страна: Норвегия, Германия, Дания, Франция, Швеция, Великобритания.

Дата выхода: 23 октября.

«Горыныч» (6+)

Добрая сказка для детей и взрослых Источник: кадр из фильма «Горыныч» (6+), реж. Дмитрий Хонин, 2025 год

Сказка для всей семьи «Горыныч» с Александром Петровым и Викторией Агалаковой в главных ролях. Сюжет закручивается вокруг моряка Лехи, который узнает, что жизнь как в сказке — это настоящее приключение. Как только Леха вынырнул со дна морского в неопознанном княжестве и едва успел спасти маленького одинокого дракончика, начались проблемы: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. А еще — встретить принцессу.

В ролях: Александр Петров, Александр Робак, Виктория Агалакова, Нина Усатова.

Режиссер: Дмитрий Хонин.

Страна: Россия.

Дата выхода: 23 октября.

«Иллюзия обмана 3» (18+)

Легендарная команда фокусников снова блистает на экране Источник: кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, 2025 год

Соскучились? Они пришли. «Четыре всадника» вернулись вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир. Пересмотрите первые две части, вспомните, как оно было.

В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер.

Режиссер: Рубен Фляйшер .

Страна: США.

Дата выхода: 12 ноября.

«Яга на нашу голову» (6+)

Такую Бабу-ягу мы еще не видели Источник: кадр из фильма «Яга на нашу голову», реж. Александр Войтинский, 2025 год

Старый добрый сказочный персонаж, каждому знакомый с детства. В представлении наших родителей лучшая Баба-яга — та, что в исполнении Георгия Милляра. А вот молодое поколение видит злодейку в самых разных проявлениях. На этот раз в образе Яги проявила себя Светлана Ходченкова.

Сюжет сказки повествует о мальчике Пете и его воспитательнице. Она странная, ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать. И не только на ступе, но и по жизни.

В ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков.

Режиссер: Александр Войтинский.

Страна: Россия.

Дата выхода: 13 ноября.

«Умри, моя любовь» (18+)

Роберт Паттинсон снова разбивает женские сердца Источник: кадр из фильма «Умри, моя любовь», реж. Линн Рэмси, 2025 год

Любимец девчонок по всему миру Роберт Паттинсон в паре с очаровательной Дженнифер Лоуренс. Фильм «Умри, моя любовь» снят в жанре комедийного триллера. Это история о жизни молодой пары Грейс и Джексона, которая резко меняется после рождения ребенка и переезда в затерянный дом в горах Монтаны. Грейс сталкивается с экзистенциальным кризисом, перерастающим в психоз.

В ролях: Роберт Паттинсон, Дженифер Лоуренс, Сисси Спейсик, Филипп Левицки.

Режиссер: Линн Рэмси.

Страна: США.

Дата выхода: 27 ноября.