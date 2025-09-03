«Выход из зоны комфорта»: актер Александр Петров стал ведущим шоу на СТС

Александр Петров станет ведущим телешоу на СТС Источник: ВайТ Медиа / Vk.com

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров станет ведущим нового шоу на телеканале СТС «Форт. Возвращение легенды». Об этом артист сообщил у себя в социальных сетях.

«Безусловно, для меня это выход из зоны комфорта, ведь на телевизионных съемках совсем другие правила игры. Я открыл в себе новую грань и увидел настоящие эмоции, которые возникают здесь и сейчас, потому что в экстремальных условиях человек ведет себя иначе. Для меня самое ценное и, надеюсь, для зрителя тоже — когда в ходе игры наши любимые герои преодолевают страхи и показывают то, что всегда прятали или боялись продемонстрировать», — написал Александр в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Премьера шоу «Форт. Возвращение легенды» запланирована на осень 2025 года. Это совместный проект канала СТС и компании «ВайТ Медиа». Съемки проходят на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», где была проведена реставрация. Кроме основной локации — форта Император Александр Первый («Чумной»), также задействовали форт Кроншлот, в котором будут спрятаны сокровища.

Это будет дебют Петрова в роли телеведущего Источник: ВайТ Медиа / Vk.com

По задумке шесть звездных участников должны пройти различные испытания в воде, на суше, высоте, среди животных, рептилий и насекомых. Они должны будут решить головоломки, чтобы собрать все пять фрагментов ключа, а затем побороться за сокровища Петра I, по легенде спрятанные в форте Кроншлот.

«Мы разрабатывали проект с нуля, изучая редкие архивные материалы и вплетая историю страны и форта в нашу легенду, испытания и образы персонажей. Конечно, когда снимаешь на территории исторического объекта, появляются дополнительные сложности и ограничения. Но в итоге мы придумали самобытные устойчивые конструкции, сохранив при этом дух и аутентичность легендарного места», — рассказывала генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачёва.

А вы будете смотреть новое шоу на СТС? Да, уже жду выхода Нет, мне такое неинтересно