У реки лежали труп рыбака, его дочь и ружье: в Москве стартовали съемки сериала «Когда горит огонь» с Нонной Гришаевой и Гелой Месхи

В Москве начались съемки сериала «Когда горит огонь» производства Long Tale Production Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Василий уходит на рыбалку с 12-летней дочкой Дашей, а через некоторое время его находят мертвым на берегу водоема. Девочка с ушибом головы лежит неподалеку, а рядом с ней — ружье. Всё указывает на то, что дочь застрелила отца. В это верят все жители села, кроме фельдшера Леры, которая забирает ребенка к себе и начинает собственное расследование.

Развязку этой загадочной истории мы узнаем в сериале «Когда горит огонь», съемки которого стартовали в Москве. В главных ролях — Варвара Феофанова, Илья Малаков, Гела Месхи, Нонна Гришаева и другие. MSK1.RU заглянул на площадку и узнал, чем авторы планируют удивлять зрителя.

Убийство расследует сельский фельдшер

Лера — профессиональный врач-хирург из большого города, которая по непонятной причине оказывается в глухой деревне и становится сельским фельдшером. Героиня актрисы Варвары Феофановой через внутренние неприязни проходит путь спасения себя через других людей.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Мне понравилась история главной героини. Она своими руками помогает жителям этой деревни, тем самым лечит свою душу, — рассказала Варвара Феофанова. — Узнать, как играть врача, для меня это дикий интерес и первый опыт работы с таким материалом, с такой докторской ролью. Для меня это вызов и обучение. Я себе так поясняю, что я учусь это делать. А учиться нужно в интересе, в любопытстве, в приключениях».

По словам актрисы, сериал захватит зрителя авантюрными сюжетными поворотами в жизни простых людей — врача, полицейского и других сельских жителей.

«Мне кажется, эта история — в первую очередь приключение. Смотреть за этим большим приключением точно будет интересно, — добавила Варвара Феофанова. — Для меня это такое ключевое слово, что это приключенческий сериал. Приключение — это авантюра, это вызов, это интерес. И, конечно, любовь, дружба. Это же всегда важно, интересно и душещипательно».

Варвара также призналась, что еще на пробах ее сильно зарядил режиссер картины — Антон Борматов. По его словам, «Когда горит огонь» — это детективная мелодрама.

«Во-первых, я люблю драму, это мой любимый жанр. Это про девчонку, которая пытается коренным образом изменить свою жизнь, — объяснил режиссер. — Мы долго не понимаем, что с ней произошло и от чего она прячется. Но она оказывается в деревне, и, в общем-то, это для нее некомфортная среда. И мы наблюдаем за тем, как эта среда ее принимает, как она к деревне привыкает и к ее жителям. И постепенно от неприятия этой деревенской жизни она приходит к тому, что ей эта жизнь начинает нравиться. Она любит людей, с которыми сталкивается».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Медицинский детектив или детективная мелодрама?

Так персонаж Варвары помогает известной актрисе, которая из-за проблем со здоровьем перестала выходить на сцену. Ее играет Нонна Гришаева.

«Моя героиня — актриса, которая была звездой, играла все главные роли, потом у нее случился инсульт, и она не смогла больше выходить на сцену, — сообщила Нонна Гришаева. — И главная героиня, Валерия, пытается ее вернуть к социальной жизни, приводит ее в театр на празднование юбилея. Она интересна своей судьбой, как мне показалось. У меня уже несколько таких ролей в кино, и это самые удачные мои работы — в фильме „Служба Советскому Союзу“, в фильме „Непридуманная жизнь“. Там тоже были актрисы с такой сложной судьбой. Может, поэтому я и получила предложение на эту роль. Как говорят у нас — у артистов — есть что поиграть».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У меня потрясающе начался мой первый съемочный день. Я пришла гримироваться, и мне партнеры, костюмеры, и вообще все, с кем я общалась, признавались в любви. Говорили о том, какая я хорошая, замечательная. День начался с любви. Нонна Гришаева актриса

Производством сериала занимается кинокомпания Long Tale Production. Ведущий продюсер компании Антон Токтонов рассказал MSK1.RU, что съемки пройдут в Москве, Московской и Ярославской областях. Часть сцен уже были отсняты в столичной больнице «Зилмед», офисе «Шкулев Холдинг», а также в Доме культуры городского округа Балашиха. Впереди у команды большая экспедиция под Углич.

«Во-первых, у нас получился очень хороший сценарий, в котором очень гармонично соединены три очень любимых зрителями телевизионных жанра: детектив, мелодрама и медицинский процедурал, — сообщил продюсер. — При этом они, так получилось, все очень равнозначны, ни один не перетягивает одеяло на себя, и все существуют очень гармонично. Во-вторых, у нас подобрался очень хороший каст — заметные и любимые зрителям актеры. Здесь и Гела Месхи, и Нонна Гришаева, и Варвара Феофанова. Варвара, можно сказать, восходящая звезда. Может быть, не настолько известная, но очень хорошая актриса. В-третьих — это режиссер. Нам очень повезло, что Антон Борматов загорелся этой идеей».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

По предварительным данным, зрители увидят премьеру в 2026 году.

«Мы не кривим душой, ничего не приукрашиваем. Мы покажем провинциальную жизнь такой, какая она есть, — добавил ведущий продюсер. — Главная локация — это деревенские дома, многие из которых были построены более 100 лет назад, срубы с печью в центре здания, вокруг которых проходит жизнь людей. Всё очень аутентично».