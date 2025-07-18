У реки лежали труп рыбака, его дочь и ружье: в Москве стартовали съемки сериала «Когда горит огонь» с Нонной Гришаевой и Гелой Месхи

Василий уходит на рыбалку с 12-летней дочкой Дашей, а через некоторое время его находят мертвым на берегу водоема. Девочка с ушибом головы лежит неподалеку, а рядом с ней — ружье. Всё указывает на то, что дочь застрелила отца. В это верят все жители села, кроме фельдшера Леры, которая забирает ребенка к себе и начинает собственное расследование.
Развязку этой загадочной истории мы узнаем в сериале «Когда горит огонь», съемки которого стартовали в Москве. В главных ролях — Варвара Феофанова, Илья Малаков, Гела Месхи, Нонна Гришаева и другие. MSK1.RU заглянул на площадку и узнал, чем авторы планируют удивлять зрителя.
Убийство расследует сельский фельдшер
Лера — профессиональный врач-хирург из большого города, которая по непонятной причине оказывается в глухой деревне и становится сельским фельдшером. Героиня актрисы Варвары Феофановой через внутренние неприязни проходит путь спасения себя через других людей.
«Мне понравилась история главной героини. Она своими руками помогает жителям этой деревни, тем самым лечит свою душу, — рассказала Варвара Феофанова. — Узнать, как играть врача, для меня это дикий интерес и первый опыт работы с таким материалом, с такой докторской ролью. Для меня это вызов и обучение. Я себе так поясняю, что я учусь это делать. А учиться нужно в интересе, в любопытстве, в приключениях».
По словам актрисы, сериал захватит зрителя авантюрными сюжетными поворотами в жизни простых людей — врача, полицейского и других сельских жителей.
«Мне кажется, эта история — в первую очередь приключение. Смотреть за этим большим приключением точно будет интересно, — добавила Варвара Феофанова. — Для меня это такое ключевое слово, что это приключенческий сериал. Приключение — это авантюра, это вызов, это интерес. И, конечно, любовь, дружба. Это же всегда важно, интересно и душещипательно».
Варвара также призналась, что еще на пробах ее сильно зарядил режиссер картины — Антон Борматов. По его словам, «Когда горит огонь» — это детективная мелодрама.
«Во-первых, я люблю драму, это мой любимый жанр. Это про девчонку, которая пытается коренным образом изменить свою жизнь, — объяснил режиссер. — Мы долго не понимаем, что с ней произошло и от чего она прячется. Но она оказывается в деревне, и, в общем-то, это для нее некомфортная среда. И мы наблюдаем за тем, как эта среда ее принимает, как она к деревне привыкает и к ее жителям. И постепенно от неприятия этой деревенской жизни она приходит к тому, что ей эта жизнь начинает нравиться. Она любит людей, с которыми сталкивается».
Медицинский детектив или детективная мелодрама?
Так персонаж Варвары помогает известной актрисе, которая из-за проблем со здоровьем перестала выходить на сцену. Ее играет Нонна Гришаева.
«Моя героиня — актриса, которая была звездой, играла все главные роли, потом у нее случился инсульт, и она не смогла больше выходить на сцену, — сообщила Нонна Гришаева. — И главная героиня, Валерия, пытается ее вернуть к социальной жизни, приводит ее в театр на празднование юбилея. Она интересна своей судьбой, как мне показалось. У меня уже несколько таких ролей в кино, и это самые удачные мои работы — в фильме „Служба Советскому Союзу“, в фильме „Непридуманная жизнь“. Там тоже были актрисы с такой сложной судьбой. Может, поэтому я и получила предложение на эту роль. Как говорят у нас — у артистов — есть что поиграть».
У меня потрясающе начался мой первый съемочный день. Я пришла гримироваться, и мне партнеры, костюмеры, и вообще все, с кем я общалась, признавались в любви. Говорили о том, какая я хорошая, замечательная. День начался с любви.
Производством сериала занимается кинокомпания Long Tale Production. Ведущий продюсер компании Антон Токтонов рассказал MSK1.RU, что съемки пройдут в Москве, Московской и Ярославской областях. Часть сцен уже были отсняты в столичной больнице «Зилмед», офисе «Шкулев Холдинг», а также в Доме культуры городского округа Балашиха. Впереди у команды большая экспедиция под Углич.
«Во-первых, у нас получился очень хороший сценарий, в котором очень гармонично соединены три очень любимых зрителями телевизионных жанра: детектив, мелодрама и медицинский процедурал, — сообщил продюсер. — При этом они, так получилось, все очень равнозначны, ни один не перетягивает одеяло на себя, и все существуют очень гармонично. Во-вторых, у нас подобрался очень хороший каст — заметные и любимые зрителям актеры. Здесь и Гела Месхи, и Нонна Гришаева, и Варвара Феофанова. Варвара, можно сказать, восходящая звезда. Может быть, не настолько известная, но очень хорошая актриса. В-третьих — это режиссер. Нам очень повезло, что Антон Борматов загорелся этой идеей».
По предварительным данным, зрители увидят премьеру в 2026 году.
«Мы не кривим душой, ничего не приукрашиваем. Мы покажем провинциальную жизнь такой, какая она есть, — добавил ведущий продюсер. — Главная локация — это деревенские дома, многие из которых были построены более 100 лет назад, срубы с печью в центре здания, вокруг которых проходит жизнь людей. Всё очень аутентично».
Генеральным продюсером проекта выступает Виктор Шкулёв. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телевизионная запланирована в эфире телеканала «Россия».