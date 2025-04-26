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Культура «Лучший город земли»: звезда театра и кино исполнила новый «народный гимн» Ярославля

«Лучший город земли»: звезда театра и кино исполнила новый «народный гимн» Ярославля

Слушаем песню

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20 комментариев
Команда спектакля «Лучший город Земли» вместе с ярославцами создала «народный гимн» города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Фонд Нонны Гришаевой / TelegramКоманда спектакля «Лучший город Земли» вместе с ярославцами создала «народный гимн» города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Фонд Нонны Гришаевой / Telegram

Команда спектакля «Лучший город Земли» вместе с ярославцами создала «народный гимн» города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Фонд Нонны Гришаевой / Telegram

24 апреля Фонд Нонны Гришаевой представил «народный гимн» Ярославля — «Душа большой страны» (0+). «Народный» — потому что фактически авторы текста и музыки — жители Ярославля.

«Песня написана за 1 час — во время спектакля „Лучший город Земли“. Фамилии, факты, самые любимые и самые атмосферные места города — все, что вы слышите в этой песне, — называли жители Ярославля, а поэт Вениамин Борисов мгновенно превращал их слова в стихи. Тональность, стиль, рандомные ноты — из всех пожеланий и „настроений“ ярославцев композитор Николай Чермошенцев при участии группы „БЕЗНОТ“ прямо на глазах зрителей создавал музыку города!», — рассказали в фонде.

Исполнила произведение заслуженная артистка России Нонна Гришаева при участии Народного хора Ярославского колледжа культуры.

Нонна Гришаева — актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, певица, писатель, художница. Заслуженная артистка России. Художественный руководитель Московского государственного театра Роста в Царицыно. Родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Снималась в фильмах «День радио» (18+), «О чем говорят мужчины» (18+), «Папины дочки» (12+) и других.

Клип (0+) на песню «Лучший город Земли»

Источник:

Фонд Нонны Гришаевой / Telegram

Спектакль «Лучший город Земли» (12+) прошел в ярославском КЗЦ «Миллениум» в феврале 2025 года. Это иммерсивный музыкальный спектакль-импровизация, в котором играет Нонна Гришаева. При этом участниками происходящего на сцене становятся и зрители. Итог каждого спектакля — песня о городе, где проходит выступление.

Фонд Нонны Гришаевой — это фонд поддержки творческих инициатив артистки, созданный в 2023 году. Возглавляет его Яна Стародуб-Афанасьева — драматург, сценарист, писатель, продюсер и один из авторов спектакля «Лучший город Земли». Сам спектакль также является одним из проектов фонда.

Напомним, официальным гимном Ярославля сейчас является песня «Город-князь» (6+) (музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова).

А вам какая песня больше нравится: «Лучший город земли» или «Город-князь»?

Обе
«Город-князь»
«Лучший город земли»
Ни та, ни другая
Затрудняюсь ответить
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Комментарии
20
Гость
26 апреля, 18:11
Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет.
Гость
26 апреля, 17:25
Эдуард Хиль - Ярославия, вот наша песня.
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