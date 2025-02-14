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Культура Поддержала Нонна Гришаева: в Ярославле назначили нового директора ТЮЗа. Кто им стал

Поддержала Нонна Гришаева: в Ярославле назначили нового директора ТЮЗа. Кто им стал

О смене руководителя сообщил глава региона Михаил Евраев

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4 комментария
Директором ТЮЗа в Ярославле стал Сергей Дубровин | Источник: Михаил Евраев / Telegram / Кирилл Поверинов / 76.RUДиректором ТЮЗа в Ярославле стал Сергей Дубровин | Источник: Михаил Евраев / Telegram / Кирилл Поверинов / 76.RU

Директором ТЮЗа в Ярославле стал Сергей Дубровин

Источник:

В Ярославском театре юного зрителя назначили нового директора. Им стал Сергей Дубровин. Об этом вечером 14 февраля сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

—  У него большой и управленческий, и режиссерский, и актерский опыт в лучших театрах страны. Около 30 лет был директором Новосибирского государственного художественного музея, возглавлял музей истории города Иркутска, работал в театрах Новосибирска, Фрунзе, Барнаула, Одессы и Москвы, — рассказал Михаил Евраев.

Основными задачами нового руководителя станет развитие театра. По словам Михаила Евраева, капремонт Ярославского ТЮЗа по масштабам работ и объему финансирования стал одним из крупнейших объектов в стране по нацпроекту «Культура».

По последним данным правительства, всего на работы потратили 1 миллиард 75 миллионов 300 тысяч рублей. Изначально стоимость ремонта ТЮЗа оценивалась в 800 миллионов рублей (средства выделили и из федерального, и регионального бюджетов). Потом финансирование урезали до 565 миллионов рублей. В ноябре 2023 года стало известно о выделении дополнительных 200 миллионов. В итоге конечная стоимость ремонта выросла. В областном Минкульте сообщали, что театр должен начать работу осенью 2025 года.

Также губернатор уточнил, что поддержать Сергея Дубровина приехали заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева и главный режиссер Театра РОСТА в Царицыно Александр Нестеров.

— Сразу наметили совместные яркие творческие проекты. Обсудили программу развития районных театров, варианты целевого обучения студентов, которые в будущем пополнят труппы региона, — уточнил губернатор.

В январе в Ярославле назвали имя нового директора театра кукол. Исполняющим обязанности руководителя назначили Алексея Хитрова. Это произошло после того, как скончался предыдущий директор — Дмитрий Стрекалов.

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Комментарии
4
Гость
1 час
В Ярославле не нашлось достойного руководителя в ТЮЗ ? Опять какой-то пришлый .
Гость
1 час
Хана театру . Очередной варяг . Пол страны исколесил в работе .Теперь добрался до Ярославля .
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