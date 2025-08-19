«Ментовские войны» 20 лет спустя: что стало с актерами популярного сериала

Киноэпопея про ментов долго приковывала внимание российских зрителей Источник: кадр из сериала «Ментовские войны» (16+), реж. Павел Мальков, студия «Новый русский сериал», с 2005 года

Двадцать лет назад на экраны вышли «Ментовские войны» (16+) — сериал, собравший многомиллионную аудиторию и ставший культовым для целого поколения. Жесткие перестрелки, запутанные дела и харизматичные герои в погонах — казалось, эти лица навсегда останутся в памяти зрителей такими, какими мы их запомнили в нулевых. Но что ждало актеров сериала за кадром?

Александр Устюгов

Исполнитель роли Романа Шилова с детства мечтал о сцене, однако, до того как стать звездой кино, поработал в угольном разрезе, окончил ПТУ и получил профессию слесаря по ремонту горного оборудования, а затем получил высшее образование в институте путей сообщения в Омске.

Будущему актеру катастрофически не хватало денег, поэтому он перевелся на заочное и устроился осветителем в местный ТЮЗ. Там детские мечты вспыхнули с новой силой, и через несколько лет он уже играл в этом театре и попробовал себя в качестве режиссера. Получил Устюгов и актерское образование: сперва в Омском колледже культуры и искусства, а затем в Щукинском театральном институте. Актер вспоминал, что покорить столицу было непросто:

— Когда я в очередной раз приехал в Москву для поступления в Щуку, то жил на чердаке в доме на Лобачевского, 96. Сейчас это уже плотно застроенный район Раменки, а тогда были только три высотки на весь район. Деньги зарабатывал на еду вместе с поступлением.

После окончания Щуки он десять лет служил в театре и снимался в эпизодах. Настоящий успех ему принесла роль именно в сериале «Ментовские войны». Устюгов прошел кастинг за пять минут и затем долгие годы воплощал на экране образ питерского опера. Актер признавался, что проводил долгие часы в отделениях милиции, где наблюдал за действиями сотрудников, и это помогло ему сыграть реалистичного персонажа.

После «Ментовских войн» на актера посыпались многочисленные предложения. Он снимался в фильмах и сериалах, а еще находил время для занятий музыкой — в созданном им коллективе Ekibaztuz. Огромная нагрузка дала о себе знать в 2022 году: Александр Устюгов попал в больницу в предынфарктном состоянии и провел несколько дней в стационаре.

Личная жизнь Александра Устюгова полна перипетий. Первая женитьба актера совпала с началом съемок в «Ментовских войнах». Его избранницей стала партнерша по площадке — актриса Янина Соколовская. Этот брак продлился десять лет, у пары на свет появилась дочь Евгения.

Второй избранницей Устюгова стала богатая наследница Анна Озар — дочь гендиректора авиастроительной корпорации «Сухой». Молодые сыграли скромную свадьбу, а затем улетели в путешествие по Европе. Этот брак был скоротечным — всего три месяца. Не так давно, в конце июня этого года, Александр женился в третий раз — на актрисе Аглае Шиловской, которая моложе своего мужа на 16 лет.

Дмитрий Быковский-Ромашов

Исполнитель роли Евгения Джексона Иванова родился в Киргизии в семье с казацкими традициями, отец воспитывал его в строгости и порол за провинности. До того как стать актером, Дмитрий перепробовал различные специальности: кузнеца, как и его отец, сварщика, асфальтоукладчика, сапожника и даже пытался устроиться в СОБР.

Свою нынешнюю профессию он получил в Воронежском институте искусств, где прославился непоседливостью и любовью к розыгрышам. Чтобы заработать на жизнь, Дмитрий Быковский пел шансон в ресторанах — под псевдонимом Ромашов. Скачок от провинциального артиста до столичной сцены произошел благодаря встрече с режиссером Натальей Леоновой, она пригласила Быковского играть в Петербурге.

Он играл на сцене Большого драматического театра, однако мечтал сняться в кино. Сначала играл эпизодические роли бандитов, а потом попал в «Ментовские войны».

— Мне просто позвонили и сказали, что утвердили на роль Джексона. Вот так просто, даже без кастинга. Я еще тогда подумал: «Кто такой этот Джексон?» В общем, пришел я на съемки, и меня в том, во что я был одет, сразу пустили в кадр. Мол, настоящий Джексон, — вспоминал актер.

Быковский снимался в роли оперативника на протяжении девяти сезонов, а потом продюсеры вывели его персонажа из сериала. По одной из версий, причиной стала тяжелая болезнь актера: Быковский перенес инсульт и долго восстанавливался. По другой, сам Дмитрий просто устал от роли. Однако последующие съемки он продолжил в том же амплуа — сыграл начальника полиции в фильме «Левиафан» (18+) и сериале «Молодая гвардия» (12+). А еще после «Ментовских войн» Быковский озвучил Илью Муромца в мультсаге про трех богатырей.

Любопытно, что экранный опер в жизни женат на подполковнике полиции Наталье, в семье растет дочь Аксинья. Это уже четвертый брак актера. Он познакомился со своей избранницей после спектакля, когда восторженная зрительница призналась Быковскому, что от его игры у нее побежали мурашки. В ответ Дмитрий сказал, что она будет его женой.

До этого у Быковского было три неудачных брака. Первую свадьбу он сыграл в 18-летнем возрасте по настоянию отца, однако вскоре развелся, после того как жена ему изменила. Вторую девушку для Дмитрия также выбрал отец, и ему не оставалось ничего, кроме как подчиниться его воле. В браке родился сын Ярослав, которого после развода бывшая жена Быковского увезла в Америку. Третий брак актера был не зарегистрирован официально, у него появился на свет еще один сын. Однако с матерью ребенка жизнь не задалась, и супруги разводились с большим скандалом, который довел актера до инфаркта.

Алексей Завьялов

В «Ментовских войнах» Завьялов сыграл роль коллеги и близкого друга главного героя — Станислава Скрябина. Алексей вырос в семье инженеров и изначально думал пойти по стопам родителей. Он поступил в политехнический институт в родном Волгограде, однако понял, что хочет учиться в театральном, и подал документы в Щукинское училище.

Завьялов без труда поступил в легендарный вуз и стал одним из выдающихся студентов. После окончания Щуки он стал служить в театре им. Вахтангова и успешно сниматься в кино, правда, в эпизодических ролях. Всероссийскую известность ему принесла роль интеллигентного, тихого капитана полиции в «Ментовских войнах», который мастерски распутывал преступления.

Несмотря на бешеную популярность и толпы поклонниц, красавчик-актер был однолюбом. Он женился на Марии Масловой, которая работала фотографом в театре, в браке росли двое сыновей.

Блистательную карьеру и семейное счастье перечеркнула трагедия. Алексей увлекался экстремальными видами спорта и совершил семь прыжков с парашютом. Восьмой же оказался роковым: до приземления оставалось около 20 метров, и в Завьялова врезался другой парашютист. Он погиб на месте, а актер был экстренно госпитализирован в Склиф.

Алексей Завьялов впал в кому, перенес несколько тяжелейших операций и провел на больничной койке полтора месяца. Коллеги по театру сдавали кровь для него, жена постоянно находилась рядом с ним и показывала ему детей по видеосвязи. Несмотря на все усилия, 36-летний актер скончался.

— Маша, жена Леши, говорит, что в тот день перед прыжком он всем позвонил. Словно чувствовал, что нужно попрощаться с близкими. До сих пор я не верю, что Лешки нет. Нет ощущения, что я больше никогда не увижу нашего красавца кудрявого, — делилась актриса Мария Аронова с нашими коллегами из издания «СтарХит».

Всеволод Цурило

Его герой в сериале, Павел Арнаутов, изначально противостоял оперу Роману Шилову, а затем превратился в его друга и соратника. В «Ментовских войнах» он появляется часто — в 112 сериях. Всеволод пошел по стопам своего отца — актера Юрия Цурило, хотя в детстве хотел работать в правоохранительных органах. Он дважды поступал в школу милиции, но не сдал нормативы по бегу.

Мечта сбылась неожиданным образом. Еще во время обучения в академии театрального искусства он сыграл эпизодическую роль в «ментовских» сагах: «Улицы разбитых фонарей» (16+), «Агент национальной безопасности» (16+), «Тайны следствия» (16+). А роль полицейского в «Ментовских войнах» прославила актера на всю Россию. Правда, Всеволоду пришлось столкнуться с хейтерами, которые утверждали, что тот попал в кино благодаря связям.

— Папина популярность точно никогда не мешала, — рассуждал актер. — Мне на самом деле всё равно, кто и что подумает. Кто-то знает, что мой папа — замечательный артист Юрий Цурило, и это прекрасно. Я горжусь, что у меня такой отец, — делился Цурило-младший со «СтарХитом».

После завершения съемок «Ментовских войн» Всеволод Цурило на долгие годы стал заложником одного амплуа. Он часто играл роли оперативников, спецназовцев, телохранителей и даже бандитов. Удалось ему разнообразить роли только в картинах «Неразрезанные страницы», где он сыграл продюсера, и сериале «Гоголь».

Семейное счастье актер обрел не с первого раза. Изначально он создал семью с коллегой Марианной Коробейниковой, у них на свет появилась дочка Ярослава. Однако спустя несколько лет брак начал трещать по швам, и супруги развелись. Второй избранницей Всеволода Цурило стала бывшая сокурсница Елена Биргер. Она подарила актеру дочку, которую назвала необычным именем Герда.

Марина Игнатова

В сериале она сыграла роль следователя Татьяны Кожуриной, да так удачно, что до сих пор поклонники ассоциируют актрису с ее персонажем. Марина Игнатова появлялась в кадре на протяжении семи сезонов.

Детство будущей звезды «Ментовских войн» прошло в Нижнем Новгороде. Ее родители были врачами, и Марина хотела продолжить династию и собиралась подавать документы в медицинский. Однако в последний момент она изменила решение и поехала поступать в МХАТ. Попытка оказалась неудачной, а уже через два года Игнатову приняли в ГИТИС.

Долгое время после выпуска Марина Игнатова работала в театре, параллельно снималась в кино в небольших ролях. До того как попасть в «Ментовские войны», она сыграла в «Тайнах следствия» и «Улицах разбитых фонарей», а также «Агенте особого назначения» и «Фандорине» (16+).

Актриса не жаждет особой публичности. Несмотря на популярность после «Ментовских войн», она старается держаться в тени и нечасто дает интервью. Сейчас она — одна из ведущих актрис в Большом драматическом театре в Петербурге.

Марина Игнатова счастлива в браке с Александром Беляевым — музыкантом группы «Наутилус Помпилиус», детей у пары нет. Актриса признается, что не страдает от пауз в творческой работе и посвящает свободное время супругу. Она любит проводить с ним время на природе и собирать грибы.