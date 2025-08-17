Актер Александр Петров показал милые семейные фото с отдыха в Турции с женой и сыном

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров с женой Викторией Антоновой и сыном отправился в отпуск в Турцию. Судя по фото в соцсетях, молодая семья отдыхает в Бодруме.
«Первое море случилось у человека», — подписала кадры с четырехмесячным сыном жена актера.
В июле 2025 года Александр Петров вместе с супругой путешествовал по Европе. Они посетили Испанию, Италию и Швейцарию. Пара вернулась в Москву, чтобы взять в новую поездку сына.
Напомним, что Петров неожиданно для всех женился осенью 2023 года. Сначала пара расписалась, а через пару месяцев после этого сыграла пышную свадьбу в Москве. В апреле 2025 года у них родился первенец.
Осенью 2024 года Петров купил элитный дом в частном поселке в Подмосковье. Как ранее рассказал актер у себя в соцсетях, в двухэтажном стеклянном здании пока делается ремонт. В будущем Александр Петров с женой намерены жить на два дома: в московской квартире и за городом.
Виктория Антонова тоже не сидит на месте. Недавно она анонсировала запуск психологических тренингов — творческую лабораторию «Я». Но занятия непростые — с театром и поэзией. Билет на один такой тренинг стоит 15 тысяч рублей. Весь курс из трех уроков обойдется в 45 тысяч рублей.