Актер Александр Петров показал милые семейные фото с отдыха в Турции с женой и сыном

Актер Александр Петров показал милые семейные фото с отдыха в Турции с женой и сыном

Такого звезду телесериалов вы еще не видели

1 комментарий
Александр Петров отдыхает на море с женой и сыном | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Александр Петров отдыхает на море с женой и сыном | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Петров отдыхает на море с женой и сыном

Источник:

viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров с женой Викторией Антоновой и сыном отправился в отпуск в Турцию. Судя по фото в соцсетях, молодая семья отдыхает в Бодруме.

«Первое море случилось у человека», — подписала кадры с четырехмесячным сыном жена актера.

В июле 2025 года Александр Петров вместе с супругой путешествовал по Европе. Они посетили Испанию, Италию и Швейцарию. Пара вернулась в Москву, чтобы взять в новую поездку сына.

Найдите на фото Петрова и его жену | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Найдите на фото Петрова и его жену | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Найдите на фото Петрова и его жену

Источник:

viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Петров гуляет с сыном на фоне красивого огненного заката | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Александр Петров гуляет с сыном на фоне красивого огненного заката | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Петров гуляет с сыном на фоне красивого огненного заката

Источник:

viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Напомним, что Петров неожиданно для всех женился осенью 2023 года. Сначала пара расписалась, а через пару месяцев после этого сыграла пышную свадьбу в Москве. В апреле 2025 года у них родился первенец.

Осенью 2024 года Петров купил элитный дом в частном поселке в Подмосковье. Как ранее рассказал актер у себя в соцсетях, в двухэтажном стеклянном здании пока делается ремонт. В будущем Александр Петров с женой намерены жить на два дома: в московской квартире и за городом.

Виктория Антонова тоже не сидит на месте. Недавно она анонсировала запуск психологических тренингов — творческую лабораторию «Я». Но занятия непростые — с театром и поэзией. Билет на один такой тренинг стоит 15 тысяч рублей. Весь курс из трех уроков обойдется в 45 тысяч рублей.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Александр Петров
Гость
2 минуты
Новости Ярославля поменяли статус на инстаграм?
