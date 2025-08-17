Актер Александр Петров показал милые семейные фото с отдыха в Турции с женой и сыном

Александр Петров отдыхает на море с женой и сыном Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров с женой Викторией Антоновой и сыном отправился в отпуск в Турцию. Судя по фото в соцсетях, молодая семья отдыхает в Бодруме.

«Первое море случилось у человека», — подписала кадры с четырехмесячным сыном жена актера.

В июле 2025 года Александр Петров вместе с супругой путешествовал по Европе. Они посетили Испанию, Италию и Швейцарию. Пара вернулась в Москву, чтобы взять в новую поездку сына.

Найдите на фото Петрова и его жену Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Петров гуляет с сыном на фоне красивого огненного заката Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Напомним, что Петров неожиданно для всех женился осенью 2023 года. Сначала пара расписалась, а через пару месяцев после этого сыграла пышную свадьбу в Москве. В апреле 2025 года у них родился первенец.

Осенью 2024 года Петров купил элитный дом в частном поселке в Подмосковье. Как ранее рассказал актер у себя в соцсетях, в двухэтажном стеклянном здании пока делается ремонт. В будущем Александр Петров с женой намерены жить на два дома: в московской квартире и за городом.