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Развлечения Укатил с женой: актер Александр Петров показал свой роскошный отпуск в Испании. Видео

Укатил с женой: актер Александр Петров показал свой роскошный отпуск в Испании. Видео

В путешествие кинозвезда отправился с женой

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9 комментариев
Александр Петров и Виктория Антонова поехали в Испанию | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Александр Петров и Виктория Антонова поехали в Испанию | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Петров и Виктория Антонова поехали в Испанию

Источник:

viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров с женой выбрался в отпуск в Италию.

«Дорога в отель уже влюбила в себя», — подписала кадры из солнечной Барселоны жена актера.

Судя по публикациям в соцсетях Виктории Антоновой, пара отправилась на отдых без трехмесячного сына.

В основном кадры отдыха выкладывает в соцсетях только Виктория Антонова. Сам Петров не спешит делится фото с отдыха | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В основном кадры отдыха выкладывает в соцсетях только Виктория Антонова. Сам Петров не спешит делится фото с отдыха | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В комментариях под одним из постов Виктории подписчики поинтересовались, не футбол ли они поехали смотреть. Жена Петрова поделилась, что они очень хотели попасть на матч, но не получилось. Причины она не уточнила.

Александр Петров с женой отдыхают в Барселоне

Источник:

viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Счастливая Виктория Антонова позирует в Испании | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Счастливая Виктория Антонова позирует в Испании | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Счастливая Виктория Антонова позирует в Испании

Источник:

viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для прогулки она выбрала струящееся платье | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Для прогулки она выбрала струящееся платье | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для прогулки она выбрала струящееся платье

Источник:

viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Напомним, что переславский актер неожиданно для всех женился на Виктории Антоновой осенью 2023 года. Сначала пара расписалась, а через пару месяцев после этого сыграла пышную свадьбу в Москве. В апреле 2025 года у них родился первенец.

Осенью 2024 года Петров купил элитный дом в частном поселке в Подмосковье. Как ранее рассказал актер у себя в соцсетях, в двухэтажном стеклянном здании пока делается ремонт. В будущем Александр Петров с женой намерены жить на два дома: в московской квартире и за городом.

Недавно Виктория Антонова анонсировала запуск психологических тренингов — творческую лабораторию «Я». Но занятия непростые — с театром и поэзией. Билет на один такой тренинг стоит 15 тысяч рублей. Весь курс из трех уроков обойдется в 45 тысяч рублей.

А 3 августа у Александра Петрова запланирован поэтический вечер в Москве, билеты на него стоят десятки тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Отпуск Актер Александр Петров Испания
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Комментарии
9
Гость
1 час
скатертью дорога!
Гость
1 час
Слава Богу! Уехали! Не возвращайтесь, останьтесь там!
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