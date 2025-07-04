Охрана и личный ландшафтный дизайнер: Александр Петров рассказал о своем новом доме в элитном поселке

Актер Александр Петров рассказал своим подписчикам о своем новом доме Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров рассказал про свой новый дом в элитном поселке в Московской области. Недвижимость кинозвезда приобрел осенью 2024 года. По словам Петрова, в доме еще проводятся ремонтные работы по отделке.

В двухэтажном здании три спальни, правда одну из них актер намерен переделать в сауну.

«Люблю свой дом за природу вокруг! Покупал дом осенью, и мне обещали, что летом тут будет настоящая сказка. Так оно и оказалось», — рассказал Александр Петров у себя в соцсетях.

Дом находится в часе езды от столицы. В поселке есть своя управляющая компания, также охрана, ландшафтно-озеленительная служба и сотрудники, которые зимой занимаются чисткой снега.

По информации сервиса «Циан», стоимость коттеджей в закрытом поселке варьируется от 64 до 210 миллионов рублей. В поселке выставляют на продажу дома в футуристичном стиле, оборудованные системой «Умный дом». Кроме того, участки вокруг домов благоустроены, на них высажены деревья, кустарники и цветы.

Петров показал свой новый дом Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Дорога из поселка до Москвы занимает не больше часа. Поэтому да, вполне удобно, предсказуемо и относительно быстро», — отметил актер.

Но, как отметил Петров, поскольку территория поселка находится в собственности Москвы, по документам числится московская прописка.

В недавних интервью Александр упоминал, что давно живет за городом, но не уточнял, принадлежат ли ему эти дома. У себя в соцсетях актер отменил, что рассматривает вариант совмещения жизни в городе и в поселке.

К слову, в сентябре 2023 года в центре Москвы выставили на продажу пентхаус, похожий на тот, где жил Александр Петров. Двухкомнатные апартаменты оценили в 57 миллионов рублей.