Астролог из Ярославля раскрыла подноготную трех знаков зодиака

Астролог рассказала о плюсах и минусах воздушных знаков зодиака Источник: Городские медиа

Астролог из Ярославля Мария Орлова дала характеристику воздушным знакам зодиака — Весам, Близнецам и Водолеям, назвав их сильные и слабые стороны. Ранее Мария охарактеризовала огненных Овнов, Львов и Стрельцов.

Весы

Весы — любящие и чувственные. Их главный управитель — Венера. Главная энергия — расширяющая.

Весы — реформаторы, идеалисты и философы. Они рассудительны, честны и открыты, всегда стремятся к поиску правды, обладают тонким чувством гармонии, равновесия и справедливости. На лету схватывают любые идеи. Хотят оставить след в памяти людей. Также это самый партнерский знак. Сила Весов заключается в дипломатии. Они любят и умеют общаться.

При этом Весы часто страдают от того, что хотят изменить мир вместо того, чтобы менять себя. Внутри каждого представителя этого знака установлены личные весы и они бесконечно взвешивают все ситуации. Поэтому им сложно принимать самостоятельные решения. Возможно по этой причине Весы обзаводятся большим количеством людей вокруг себя — родственниками, друзьями, знакомыми.

Весы хотят активно участвовать в жизни социума, жаждут славы и множества знакомств. Такие Весы могут прожить яркую, но бессмысленную жизнь. Если Весам удается справиться со своей чрезмерной общительностью и расчетливостью, они становятся гармоничными и глубокими личностями. Такие Весы чувствительны, обаятельны и гуманны, они верны своим идеалам и способны управлять людьми. Сила Весов заключаются в способности найти достойного партнера в личной и деловой жизни, заниматься любым видом предпринимательства.

Кармическая задача Весов — научиться трезво оценивать свои отношения, уходить от иллюзий, принимать реальность партнерства, быть самостоятельными и проработать свою самооценку.

Близнецы

Близнецы — легкие и воздушные. Главный управитель знака зодиака — Меркурий. Главная энергия — вовлекающая.

Близнецы любопытные, ловкие, разговорчивые, интеллектуальные, немного нервозные и активные люди. Они одарены прекрасными умственными способностями и блестящим красноречием. Любят изучать что-то новое и делают это в нескольких сферах одновременно, могут отлично проявить себя в работе с информацией. Близнецы любят то, что будоражит их нервную систему, дает новизну эмоций и впечатлений.

При этом они склонны к инфантилизму. Часто их называют большими детьми. Двойственный знак дает переменчивость в характере, а также сложность в принятии решений. Близнецы могут часто менять сферу деятельности и не доводить начатые дела до конца.

Бывают поверхностными в отношениях с людьми, не очень любят серьезные разговоры, выяснение отношений и глобальные изменения. Часто Близнецы являются творческими людьми, имеют литературные способности и стремятся к новаторству. За счет детской легкости могут разрядить любую обстановку.

Кармическая задача Близнецов — развиваться в коммуникациях с людьми, уходить от поверхностных отношений, прорабатывать свою инфантильность.

Водолей

Водолеи — нестандартные, идейные. Главный управитель этого знака зодиака — Сатурн.

Водолеи — умные и независимые люди. При этом они готовы жертвовать своими интересами ради других людей. Водолеи стремятся к интеллектуальному образу жизни, к духовным, научным и мистическим знаниям. Независимы, но открыты и очень дружелюбны. Обладают чувством такта, никогда не навязывают свое мнение и не хотят быть лидерами. Они терпеливые, гуманные, идеалистичные и прогрессивные. Настроены на то, чтобы менять жизнь к лучшему. Им свойственно медленное продвижение по карьерной лестнице. При этом они стремятся находиться в группах, сообществах, корпорациях.

Водолеи бывают стеснительными, мятущимися и растерянными. Очень часто сами блокируют свою энергию. Воделеям необходимо научиться брать на себя ответственность и становиться лидерами, работать со своей несговорчивостью, раздражительностью, доводить начатые дела до конца. Свои нестандартный ум и видение вещей Водолеям необходимо реализовывать в самых необычных профессиях. Им необходимо периодически быть в уединении, чтобы собирать во едино мысли и идеи, восстановить энергию.

Кармическая задача — научиться доносить свои идеи до других людей, научиться находить общий язык с людьми, навести порядок в своей жизни, отказаться от анархии и хаоса, перейти от теории к действию.