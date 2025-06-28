А вы сами-то знали? Астролог раскрыла правду об огненных знаках зодиака

Астролог рассказала об Овне, Льве и Стрельце Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ведический астролог из Ярославской области Мария Орлова дала характеристику огненным знакам зодиака, к которым относятся Овен, Лев и Стрелец. Она рассказала об их главных качествах и назвала кармические задачи — то есть то, над чем стоит работать представителям этих знаков зодиака, чтобы достичь гармонии и счастья.

Итак, вот как астролог охарактеризовала каждый знак.

Овен

Овны стремительны и активны. Их ведущая энергия — действие.

Овны — прирожденные лидеры. Они очень деятельны. Во всем стремятся быть первыми и единственными. Любят поспорить. Всегда достигают поставленных целей. Овнам близки сила и прямой натиск. Они молниеносно загораются новой идеей и сразу же приступают к ее реализации. Не любят отступать от ранее занятых позиций. Они склонны к риску, героическим поступкам, имеют острый ум. Но иногда им не хватает терпения обдумать свои шаги на пути к цели.

Овны — спринтеры. Чтобы им хватило выдержки на длительных забегах, им необходимо научиться терпению. Если Овну добавить в свой характер упорство и постоянство, немного снизить агрессию и равнодушие к потребностям окружающих, из него получится отличный руководитель и лидер. Только Овны обладают завидным уровнем энергии. У них есть врожденный талант разбираться в технических вопросах, и особенно в строительстве.

Кармическая задача всех Овнов — брать инициативу в свои руки, не поддаваться чужому влиянию, обдумывать все свои слова и действия, не делать поспешных выводов.

Лев

У величественных и царственных Львов главная энергия — контролирующая.

Львы обладают огромной силой воли, храбростью, честолюбием и благородством. Они хорошие руководители и организаторы. Они прямолинейны, прекрасно знают свои границы и никому не позволяют через них переступать. Любимое слово Львов — «власть». Они стремятся устанавливать свои порядки, контролировать ситуацию и расширять свое влияние. В самых худших своих проявлениях Лев — эгоистичный деспот, погрязший в своей гордыне, высокомерии и тщеславии. Любыми способами он стремится оказаться в центре внимания, всех подчинить и всё контролировать.

Львам просто необходимо научиться работать со своей агрессией. Нужно перестать нападать на людей. Тогда Львы становятся выскоинтеллектуальными лидерами. Благодаря своей харизме и уверенности в себе они могут убедить кого угодно в чем угодно.

Кармическая задача Львов — брать на себя ответственность, быть лидером, блистать в обществе, самостоятельно обеспечивать все свои потребности, проработать свое эго и гордыню.

Стрелец

Главная энергия справедливых и позитивных Стрельцов — расширяющая.

Стрельцы щедрые, справедливые, духовные. При этом они полны энтузиазма, скромности и оптимизма. Иногда представители этого знака прямолинейны и грубоваты, говорят всё, что думают, в лицо. Никогда не лицемерят. Бывают критичны к себе и к окружающим. Считается что это благочестивый и одухотворенный знак зодиака. Такие люди всегда живут в поисках своей истины, обладают даром предвидения и склонны к самопожертвованию. У них есть своя философия, мнение о любой ситуации и жизни в целом. Стрельцы — удачливые люди. Они обожают длинные поездки и путешествия. Ставят цели и стремятся к их достижению.

Обычно Стрельцы пользуются уважением других людей. У них сильно развито чувство законности и справедливости. Поэтому они всегда одерживают победу над своими врагами и недоброжелателями.

Но иногда у Стрельцов все слишком идеалистично, гиперболизировано и преувеличено. Их чрезмерный оптимизм часто раздражает окружающих.

Кармические задачи Стрельцов — развивать в себе уверенность и лидерские качества, осознавать высшие законы вселенной и духовности, строить по ним свою жизнь, преодолевать самонадеянность и гордыню.