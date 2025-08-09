«Пил сильно, много»: куда пропал Эдуард Радзюкевич — импозантный блондин из «6 кадров»

Эдуард Радзюкевич старательно всматривается в свое будущее, но даже он не мог предугадать такого Источник: ТАСС

Эдуард Радзюкевич называет себя патологическим оптимистом. Он обладает невероятной сверхспособностью веселить людей вокруг в тот момент, когда у него самого на душе скребут кошки. Никто даже не узнает, что, отпуская ту или иную шутку, внутри себя Эдуард проживает гамму сложных противоречивых чувств. Зритель знает его как харизматичного блондина из скетч-шоу «6 кадров» (16+) или чудаковатого владельца агентства «Праздник! Праздник! Праздник!» Эдуарда Радуевича из «Папиных дочек» (12+). Публика привыкла постоянно видеть юмориста на ТВ и, когда он вдруг исчез с экранов, забеспокоилась. Рассказываем, куда делся кумир миллионов.

«Я попал будто в другой мир»

Несмотря на то что популярность и массовую узнаваемость Эдуарду Радзюкевичу принесло телевидение, больше всего он преуспел как театральный деятель. Театр Эдуард Радзюкевич полюбил с детства. С того момента, когда еще школьником пришел в «Малый театр» Москвы на постановку «Горе от ума».

— Увиденное произвело на меня неизгладимое впечатление. Костюмы, декорации, сценография, голоса… Тогда же не было никаких микрофонов. Сам театр, вот эти ложи — фантастика, я попал будто в другой мир, — признавался актер.

Видимо, тогда-то в голову Эдуарда и закралась мысль о театре. При этом он не грезил о профессии актера, но как будто иначе и не могло быть: сцена нашла его даже в техническом вузе. Эдуарда пригласили в ВИА их факультета — он пел и играл на ритм-гитаре. Ансамбль пользовался популярностью и успешно выступал на конкурсах и фестивалях.

Эдуард Радзюкевич в роли Йозефа Швейка в сцене из фантазии Александра Когана и Александра Жигалкина на тему Ярослава Гашека «Швейк, или Гимн идиотизму» в постановке Александра Ширвиндта Источник: ТАСС

Не испытывая интереса к специальности, которой обучался, в 1985-м Радзюкевич бросил вуз и работу. Тогда у него впервые появились мечты о сцене, и он решил попробовать себя в театральной студии.

— Я буквально влюбился не только в работу артиста, но и в мастерство режиссера, — позже признавался он.

Сначала Радзюкевич подал документы в школу-студию МХАТ, но для поступления ему не хватило нескольких баллов. Неудача не отбила желание обучаться театральному мастерству: в следующем году Эдуард поступил в Щукинское училище. На экзаменах он декламировал отрывки из рассказа Василия Шукшина «Мой зять украл машину дров» и басни Ивана Крылова.

После окончания учебы Радзюкевич сразу попал на телевидение, но еще не в кадр. Ведущий Алексей Лысенков пригласил его в передачу «Сам себе режиссер». На протяжении 12 лет Эдуард озвучивал забавные ролики и сочинял сюжеты для выпусков шоу. Там же он познакомился с Федором Добронравовым, с котором позже вошел в основной состав программы «6 кадров».

Российский «Монти Пайтон»

История программы, принесший славу Эдуарду Радзюкевичу, началась с канала РЕН-ТВ в 2004 году и называлась по-другому — «Дорогая передача», но уже в 2005-м переехала на СТС, сменив название на привычное «6 кадров» (только ленивый сейчас не пропел про себя песню из заставки шоу).

«Монти Пайтон» (Monty Python) — британская комик-группа, известная своим новаторским и абсурдистским юмором. Они наиболее известны благодаря комедийному телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона», которое выходило в 1969–1974 годах, а также своим полнометражным фильмам и другим работам.

Продюсер канала Вячеслав Муругов хотел сделать российский «Монти Пайтон», но его шоу получилось больше драматичным. Британское шоу скорее напоминало клоунаду. По словам Радзюкевича, делать скетч-шоу очень сложно. Самое трудное — найти грань между острохарактерностью и комедийностью без перегиба.

Источник: Городские порталы

— Нам доверяли, к нам прислушивались, у нас был внутренний ценз. Например, мы никогда не снимались в туалете, хотя было написано огромное количество скетчей. В туалете как ни шути, запах один и тот же. У нас не было откровенной политической сатиры, не было шуток совсем ниже пояса, пошлость отсекалась, — рассказывал Эдуард в беседе с журналистом Александром Мамонтовым.

Десять лет зрители наблюдали за мастерским перевоплощением героев на экране и хохотали до слез. Поразительно, но «6 кадров» смотрят до сих пор: иногда выпуски выходят по ночам по телевизору, а кто-то включает эпизоды в интернете. Популярность шоу радует Радзюкевича: всё было не зря.

— Просто совпало. Такая мощная цепь совпадений, мощная команда, — объяснял Радзюкевич успех передачи.

Кроме участия в разных ТВ-шоу в послужном списке у артиста немало эпизодических ролей в фильмах и сериалах. Он отлично проявил себя как продюсер, режиссер и актер озвучки: голос Эдуарда можно услышать в мультфильмах.

«Мог легко сорваться на стакан»

О личной жизни Эдуарда Радзюкевича известно мало подробностей. С первой супругой Еленой Ланской он познакомился еще в Щукинском училище — случился стремительный роман и быстрая свадьба. Правда, спустя год пара осознала, что поторопилась: семейные реалии их не впечатлили. Разошлись. Детей от первого брака у Эдуарда нет.

Второй женой Эдуарда стала его студентка Елена Юровских. Из-за разницы в возрасте (супруга младше мужа на 17 лет) Радзюкевич долгое время не решался проявить свою симпатию. Ему потребовалось два года, чтобы сделать первый шаг. В день, когда он вызвался проводить Елену до дома, состоялся их первый разговор по душам. После этого артист окончательно убедился в прочности своего чувства. В 2003 году они сыграли свадьбу, Елена родила сына, мальчика назвали Георгием. Это событие помогло Радзюкевичу бросить пить (мужчина долгие годы страдал алкогольной зависимостью).

— Пил сильно, много. Перманентно находился в состоянии опьянения, а это путь в никуда. Это лабиринт, из которого нет выхода, — признается Эдуард.

Актер Эдуард Радзюкевич с семьей на премьере фильма «Всё включено!» в кинотеатре «Октябрь», 2011 год Источник: ТАСС

К пагубной привычке он пристрастился из-за жизненных трудностей. Его мать умерла от рака, когда мальчику было всего 5 лет. Воспитанием Эдуарда занималась бабушка, потому что его отец был военным и часто отсутствовал.

— Она умерла, когда мы играли спектакль, учебный. У нее тоже был рак. Я остался один. Мог сорваться серьезно на стакан, присесть в легкую, — рассказывал Радзюкевич.

Радзюкевич пил много лет. Однажды он пришел домой после спектакля, крепко принявший на грудь, подошел к кроватке, в которой спал его маленький сын.

— Я посмотрел на него, и мне вдруг стало стыдно, потому что я никогда в жизни не видел своего отца пьяным, — делился Эдуард.

В этот момент в голове у него что-то щелкнуло, он закодировался и наконец-то попрощался со спиртным.

Несмотря на то что от пагубной привычки актер избавился, его второй брак всё равно распался. Причин Радзюкевичи не раскрыли, но ходили слухи, что за два года до официального развода Эдуард уже не жил с Еленой.

Новой любовью Эдуарда Радзюкевича стала режиссер и продюсер Мария Сергеенкова. Летом 2022 года они поженились. Новая супруга моложе Эдуарда на 10 лет.

Театр, готовка, работа с деревом

Популярные шоу с участием артиста ушли с экранов, мы редко видим его в кино, но без паники: с Эдуардом всё в порядке. Жив, здоров, по-прежнему женат. Бросил курить, слегка набрал вес, но это его совсем не портит. Фокус внимания мужчины сейчас направлен на дом, семью и работу в театре.

Эдуард преподает актерское мастерство в ГИТИСе, сотрудничает с Государственным академическим театром им. Е. Вахтангова и комическим театром «Квартет И». У него также есть свой собственный театр — «Ученая обезьяна». Радзюкевич пишет сценарии для будущих спектаклей, сам же их ставит, а иногда и играет в них.

— Я сам себе режиссер. Не зря 12 лет на этой передаче отработал, — шутил артист.

В июле Радзюкевич отметил 60-летие — на природе и в кругу семьи. Он признается, что впереди у него еще несколько нереализованных целей. Например, он хочет довести до идеала навык игры на гитаре (он играет на ней каждый день по два часа), освоить новый музыкальный инструмент. Заветная мечта Эдуарда — своя мастерская, где он будет работать с деревом, но не на продажу, а чисто для себя, для близких.

2024 год, Эдуард Радзюкевич в фильме «Паромщик», режиссер Федор Попов Источник: ТАСС

— У меня есть небольшой гаражик, — мечтательно произносит он в интервью Светлане Баласанян. — Хочу мастерить что-то небольшое, в подарок для друзей. И ни в коем случае не делать из этого брендовые линейки.

Свободное время Эдуард любит проводить за готовкой, называет кухню своей вотчиной. Ему приятно накормить друзей и близких чем-то вкусным: нажарить шашлыка, приготовить блюда из картошки или сварить вкуснейшую и, как он говорит, нажористую уху.

— Первоочередные задачи — раздать долги за ремонт в квартире и сделать операцию: мне предстоит замена тазобедренных суставов. Сейчас мне нужна сила воли, — откровенничает Эдуард с журналисткой Светланой Баласанян.

Артист живет простой человеческой жизнью, как и мы с вами. Читает книги, уделяет время саморазвитию. Он признается, что ему приятна народная любовь, он всегда рад поболтать с поклонниками, сделать селфи, дать автограф, ведь это часть его работы, а работу свою он очень любит.