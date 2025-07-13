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Развлечения Вечерняя викторина И с третьей попытки не отгадаете: что за предмет из СССР изображен на фото?

И с третьей попытки не отгадаете: что за предмет из СССР изображен на фото?

На ответ — 30 секунд

268
4 комментария
Что за предмет времен СССР изображен на фото? | Источник: Avito.ruЧто за предмет времен СССР изображен на фото? | Источник: Avito.ru

Что за предмет времен СССР изображен на фото?

Источник:

Avito.ru

Расслабьтесь, выдохните и вспомните, что сегодня, все же, выходной. А значит, можно уделить как минимум пару минут, чтобы отвлечься от забот и расслабиться. Но это время тоже можно провести с пользой! Например, пройти новый выпуск нашей постоянной рубрики «Вечерняя викторина».

Правила предельно просты: нужно посмотреть на фото предмета выше, которое мы отыскали на сайте для публикации объявлений «Авито». А затем попытаться понять, как эту штуку использовали во времена СССР. Выбрать нужно из трех представленных вариантов, а на ответ дается 30 секунд.

Без лишних слов: что за предмет изображен на фото выше?

  • крышка для процеживания компота;

  • ручная лапшерезка;

  • насадка на мясорубку.

Как использовали этот предмет во времена СССР?

На фото — насадка на механическую мясорубку. Таких, обычно, было несколько, с разными отверстиями. Их меняли, прикрепляя к конструкции, в зависимости от того, какой продукт нужно было переработать, и что из него собирались готовить.

Получилось угадать?

Да
Нет

А вот здесь можно ответить на вопрос из предыдущего выпуска. Уверены, на ответ вам понадобиться больше, чем полминуты.

А ответив на эти 10 вопросов вы без труда сможете оценить свои интеллектуальные навыки. Для успешного результата придется подключить логику.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
СССР Викторина Авито
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Комментарии
4
Гость
30 минут
При чем здесь СССР? Решетка-нож для мясорубки выпускается и сегодня всеми странами мира для мясорубок. Какой то дурацкий вопрос жертвы ЕГЭ
Гость
33 минуты
У меня эта запчасть и устройство с клеймом ЯМЗ до сих пор в ящике лежит. Выбросить рука не поднимается.
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