И с третьей попытки не отгадаете: что за предмет из СССР изображен на фото?

Что за предмет времен СССР изображен на фото? Источник: Avito.ru

Расслабьтесь, выдохните и вспомните, что сегодня, все же, выходной. А значит, можно уделить как минимум пару минут, чтобы отвлечься от забот и расслабиться. Но это время тоже можно провести с пользой! Например, пройти новый выпуск нашей постоянной рубрики «Вечерняя викторина».

Правила предельно просты: нужно посмотреть на фото предмета выше, которое мы отыскали на сайте для публикации объявлений «Авито». А затем попытаться понять, как эту штуку использовали во времена СССР. Выбрать нужно из трех представленных вариантов, а на ответ дается 30 секунд.

Без лишних слов: что за предмет изображен на фото выше?

крышка для процеживания компота;

ручная лапшерезка;

насадка на мясорубку.

Как использовали этот предмет во времена СССР? Узнать На фото — насадка на механическую мясорубку. Таких, обычно, было несколько, с разными отверстиями. Их меняли, прикрепляя к конструкции, в зависимости от того, какой продукт нужно было переработать, и что из него собирались готовить.

Получилось угадать? Да Нет

А вот здесь можно ответить на вопрос из предыдущего выпуска. Уверены, на ответ вам понадобиться больше, чем полминуты.