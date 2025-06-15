Правильно ответят единицы: как использовали этот предмет во времена СССР? Проверьте свои знания

Попробуйте разобрать, что за предмет изображен на фото Источник: Avito.ru











При взгляде на некоторые приспособления времен СССР в голове иногда возникает вопрос: «Как это вообще использовали?». Каждые выходные мы предлагаем ответить на него читателям 76.RU.

В выпусках постоянной рубрики «Вечерняя викторина» мы публикуем фотографии предметов советской эпохи. Ваша задача — угадать, как их использовали в прошлом столетии. Выбрать правильный ответ нужно из трех вариантов.

Посмотрите на фото предмета, который мы отыскали на сайте для публикации объявлений «Авито». Такие и раньше-то были не в каждой квартире, а теперь и подавно.

И так, что за предмет изображен на фото выше? Выберите вариант:

фрикадельница;

медицинские щипцы;

форма для изготовления печенья «Орешки».

Как использовали этот предмет? Узнать Перед вами — советская фрикадельница. С ее помощью хозяйки экономили время и создавали десятки шариков из фарша за считанные минуты. Некоторые использовали ее, чтобы формировать шарики из мороженого.

Получилось угадать? Конечно, я это знал Нет, ошибся

А предыдущий выпуск вы уже видели? Если нет, то попробуйте угадать, какой предмет был изображен на фото в прошлый раз.