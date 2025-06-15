Правильно ответят единицы: как использовали этот предмет во времена СССР? Проверьте свои знания

При взгляде на некоторые приспособления времен СССР в голове иногда возникает вопрос: «Как это вообще использовали?». Каждые выходные мы предлагаем ответить на него читателям 76.RU.
В выпусках постоянной рубрики «Вечерняя викторина» мы публикуем фотографии предметов советской эпохи. Ваша задача — угадать, как их использовали в прошлом столетии. Выбрать правильный ответ нужно из трех вариантов.
Посмотрите на фото предмета, который мы отыскали на сайте для публикации объявлений «Авито». Такие и раньше-то были не в каждой квартире, а теперь и подавно.
И так, что за предмет изображен на фото выше? Выберите вариант:
фрикадельница;
медицинские щипцы;
форма для изготовления печенья «Орешки».
Как использовали этот предмет?
Перед вами — советская фрикадельница. С ее помощью хозяйки экономили время и создавали десятки шариков из фарша за считанные минуты. Некоторые использовали ее, чтобы формировать шарики из мороженого.
Получилось угадать?
А предыдущий выпуск вы уже видели? Если нет, то попробуйте угадать, какой предмет был изображен на фото в прошлый раз.
Нравится проходить викторины и тесты? Тогда следующее испытание точно для вас. Ответьте на эти 10 вопросов и проверьте, сколько лет вашему мозгу.