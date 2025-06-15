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Развлечения Вечерняя викторина Правильно ответят единицы: как использовали этот предмет во времена СССР? Проверьте свои знания

Правильно ответят единицы: как использовали этот предмет во времена СССР? Проверьте свои знания

Такие штуковины были в квартире не у всех

33 718
10 комментариев
Попробуйте разобрать, что за предмет изображен на фото | Источник: Avito.ruПопробуйте разобрать, что за предмет изображен на фото | Источник: Avito.ru

Попробуйте разобрать, что за предмет изображен на фото

Источник:

Avito.ru

При взгляде на некоторые приспособления времен СССР в голове иногда возникает вопрос: «Как это вообще использовали?». Каждые выходные мы предлагаем ответить на него читателям 76.RU.

В выпусках постоянной рубрики «Вечерняя викторина» мы публикуем фотографии предметов советской эпохи. Ваша задача — угадать, как их использовали в прошлом столетии. Выбрать правильный ответ нужно из трех вариантов.

Посмотрите на фото предмета, который мы отыскали на сайте для публикации объявлений «Авито». Такие и раньше-то были не в каждой квартире, а теперь и подавно.

И так, что за предмет изображен на фото выше? Выберите вариант:

  • фрикадельница;

  • медицинские щипцы;

  • форма для изготовления печенья «Орешки».

Как использовали этот предмет?

Перед вами — советская фрикадельница. С ее помощью хозяйки экономили время и создавали десятки шариков из фарша за считанные минуты. Некоторые использовали ее, чтобы формировать шарики из мороженого.

Получилось угадать?

Конечно, я это знал
Нет, ошибся

А предыдущий выпуск вы уже видели? Если нет, то попробуйте угадать, какой предмет был изображен на фото в прошлый раз.

Нравится проходить викторины и тесты? Тогда следующее испытание точно для вас. Ответьте на эти 10 вопросов и проверьте, сколько лет вашему мозгу.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
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Комментарии
10
Гость
16 июня, 09:27
Интересно, самой не противно каждую неделю подтверждать и подтверждать свою глупость? Или ума не хватает даже осознать это?
Гость
16 июня, 10:31
Шибаева,включи мозги.А то застряла на уровне детского сада!
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