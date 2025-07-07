Вы точно гений, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных ярославцев

Говорят, знать всё на свете невозможно. Но мы верим, что среди наших читателей, то есть среди вас, точно найдутся те гении, которые могут в два счета ответить на вопросы из самых разных направлений. Те, кому одинаково легко даются и литература, и физика, и история, и приготовление знаменитого блюда «Будда прыгает через стену». Не торопитесь гуглить, что это за блюдо такое. Сперва попробуйте ответить на 10 вопросов, что мы подготовили для вас в этом тесте.
Разомнемся на чем-нибудь простом. Что делал кот ученый из поэмы «Руслан и Людмила», когда шел налево?
Засыпал
Заводил песнь
Говорил сказку
Ловил мышей
Какое атмосферное явление иногда называют именем римской богини Авроры?
Шаровую молнию
Полярное сияние
Пыльную бурю
Смерч
Почему Екатерина II всегда брала нюхательный табак левой рукой?
Вместо правой руки у нее была культя
В правой она держала скипетр
Правой рукой она подписывала важные документы
Правую она подавала целовать
Александр III любил коктейли еще до того, как это стало мейнстримом, а особенно, судя по воспоминаниям Николая Вельяминова, он любил пить коктейль на основе шампанского, разбавляя его этим напитком. Каким?
Квасом
Медом
Водкой
Пивом
Что нужно добавить в сталь, чтобы она стала нержавеющей?
Никель
Хром
Свинец
Цинк
Какой минерал из-за внешней схожести с золотом прозвали «золотом дураков»?
Гематит
Цаворит
Пирит
Инглишит
В квартире профессора Преображенского, героя повести «Собачье сердце», существовал запрет на употребление этого лакомства. Филипп Филиппович даже написал соответствующее объявление и повесил его на притолоке у двери в приемную.
Семечки
Чак-чак
Карамель «Рачки»
Мозговые косточки
Зачем слуги фараонов обмазывались медом?
Чтобы выглядеть красивее
Чтобы меньше пекло солнце
Чтобы мухи не кусали фараонов
Чтобы от них вкусно пахло
Считается, что этот город бывшего Советского Союза — ровесник Рима и Нанкина, а также один из древнейших и существующих городов мира.
Кишинев
Шымкент
Самарканд
Винница
Как раньше на Руси называли драгоценный камень изумруд?
Смарагд
Яхонт
Бурмицкое зерно
Алатырь
Ранее мы также публиковали хитрый тест по географии.