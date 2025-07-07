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Образование Тест Вы точно гений, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных ярославцев

Вы точно гений, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных ярославцев

А вы осилите эти задания?

509
1 комментарий
Попробуйте пройти быстрый тест на эрудицию | Источник: кадр из сериала «Теория большого взрыва» (18+), реж. Марк Сендроуски, CBS, 2007–2019 годыПопробуйте пройти быстрый тест на эрудицию | Источник: кадр из сериала «Теория большого взрыва» (18+), реж. Марк Сендроуски, CBS, 2007–2019 годы

Попробуйте пройти быстрый тест на эрудицию

Источник:

кадр из сериала «Теория большого взрыва» (18+), реж. Марк Сендроуски, CBS, 2007–2019 годы

Говорят, знать всё на свете невозможно. Но мы верим, что среди наших читателей, то есть среди вас, точно найдутся те гении, которые могут в два счета ответить на вопросы из самых разных направлений. Те, кому одинаково легко даются и литература, и физика, и история, и приготовление знаменитого блюда «Будда прыгает через стену». Не торопитесь гуглить, что это за блюдо такое. Сперва попробуйте ответить на 10 вопросов, что мы подготовили для вас в этом тесте.

ТЕСТПройден 136 раз
1 / 10

Разомнемся на чем-нибудь простом. Что делал кот ученый из поэмы «Руслан и Людмила», когда шел налево?

  • Засыпал

  • Заводил песнь

  • Говорил сказку

  • Ловил мышей

2 / 10

Какое атмосферное явление иногда называют именем римской богини Авроры?

  • Шаровую молнию

  • Полярное сияние

  • Пыльную бурю

  • Смерч

3 / 10

Почему Екатерина II всегда брала нюхательный табак левой рукой?

  • Вместо правой руки у нее была культя

  • В правой она держала скипетр

  • Правой рукой она подписывала важные документы

  • Правую она подавала целовать

4 / 10

Александр III любил коктейли еще до того, как это стало мейнстримом, а особенно, судя по воспоминаниям Николая Вельяминова, он любил пить коктейль на основе шампанского, разбавляя его этим напитком. Каким?

  • Квасом

  • Медом

  • Водкой

  • Пивом

5 / 10

Что нужно добавить в сталь, чтобы она стала нержавеющей?

  • Никель

  • Хром

  • Свинец

  • Цинк

6 / 10

Какой минерал из-за внешней схожести с золотом прозвали «золотом дураков»?

  • Гематит

  • Цаворит

  • Пирит

  • Инглишит

7 / 10

В квартире профессора Преображенского, героя повести «Собачье сердце», существовал запрет на употребление этого лакомства. Филипп Филиппович даже написал соответствующее объявление и повесил его на притолоке у двери в приемную.

  • Семечки

  • Чак-чак

  • Карамель «Рачки»

  • Мозговые косточки

8 / 10

Зачем слуги фараонов обмазывались медом?

  • Чтобы выглядеть красивее

  • Чтобы меньше пекло солнце

  • Чтобы мухи не кусали фараонов

  • Чтобы от них вкусно пахло

9 / 10

Считается, что этот город бывшего Советского Союза — ровесник Рима и Нанкина, а также один из древнейших и существующих городов мира.

  • Кишинев

  • Шымкент

  • Самарканд

  • Винница

10 / 10

Как раньше на Руси называли драгоценный камень изумруд?

  • Смарагд

  • Яхонт

  • Бурмицкое зерно

  • Алатырь

Ранее мы также публиковали хитрый тест по географии.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Знания Обучение Развлечение Ум Гений Ученый Вопросы Тест на эрудицию
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Комментарии
1
Гость
1 час
Цитата: "Смарагд — устаревшее название для драгоценных камней насыщенного зеленого цвета, в современном языке считается синонимом изумруда." Скорее всего просто "завезли" это слово заморское в свое время. В немецком языке как был изумруд "der Smaragd", так и остался.
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