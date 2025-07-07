Вы точно гений, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных ярославцев

Говорят, знать всё на свете невозможно. Но мы верим, что среди наших читателей, то есть среди вас, точно найдутся те гении, которые могут в два счета ответить на вопросы из самых разных направлений. Те, кому одинаково легко даются и литература, и физика, и история, и приготовление знаменитого блюда «Будда прыгает через стену». Не торопитесь гуглить, что это за блюдо такое. Сперва попробуйте ответить на 10 вопросов, что мы подготовили для вас в этом тесте.