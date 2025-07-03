«Разбиваются в прах мои амбиции»: как изменились актеры фильма «Питер FM» за 20 лет и где они теперь

Как в фильме герои никак не могли встретиться, так и в жизни актеры пошли совершенно разными дорогами Источник: кадр из фильма «Питер FM» (12+), реж. Оксана Бычкова, кинокомпания СТС, 2006 год

Одни ходили на «Питер FM» (12+) со своей первой любовью, другие под сцены из фильма нежно сжимали руку будущего мужа, ну а что творилось на местах для поцелуев, одному киномеханику известно. Как ни крути, в свое время «Питер FM» стал одним из самых романтичных фильмов. И то ли романтики нам стало не хватать, то ли кинопрокатчики решили срубить денег на пожилых влюбленных — «Питер FM» вернули на широкие экраны 20 лет спустя. Ну а мы в свою очередь решили посмотреть, что стало с его актерами.

Источник: Городские медиа

Евгений Цыганов

Евгений Цыганов, к моменту создания «Питер FM» уже снимался с Алексеем Учителем и был знаком с фестивальным кино. Он даже не планировал участвовать в проекте и оказался на съемочной площадке случайно, чтобы встретиться со знакомым оператором.

— Женя тогда снимался в «Детях Арбата» (12+). Он интересно, конечно, от всех отличался. Пришел познакомиться — такой смешной, мятый человек. Ему лет 25, наверное, тогда было. И говорит: «А я у вас сниматься не буду». Я спрашиваю: «А что ты пришел тогда?» Он отвечает: «Да познакомиться. Было просто интересно», — передает слова актера режиссер Оксана Бычкова.

Источник: кадр из сериала «Дети Арбата» (12+), реж. Андрей Эшпай, студия «АРК-Фильм», 2004 год

Через некоторое время Евгений всё же передумал. Когда режиссер повторно связалась с ним, он до последнего сомневался, что подойдет на роль, но Оксана Бычкова была неумолима.

— Мы снова вызываем Цыганова, и он нам отвечает: «Наверное, я вам не подойду. Я изменился внешне». Спрашиваем, в чем дело: «Я выбрил ирокез». И тут уже я говорю: «Да нормально всё, пусть будет с ирокезом», — вспоминает режиссер.

После премьеры Евгений Цыганов стал постоянным гостем на экранах. Его часто приглашали сниматься в исторических сериалах, комедиях и военных фильмах. После выхода каждой картины его неизменно критиковали за однообразное выражение лица. Но актер не обращал внимания на критику и старался избегать скандалов.

— Мне кажется, тот зритель, который реально меня не воспринимает, у него есть возможность себя ограничить от моего присутствия. Снимается огромное количество фильмов и сериалов и без моего участия, — отвечал хейтерам Евгений.

В 2015 году череда разговоров только о звездных ролях Евгения прервалась и уступила место большому скандалу. В Сети появилась информация, что актер ушел от своей беременной жены Ирины Леоновой, которая десять лет назад оставила мужа ради Евгения и родила ему шесть детей.

Поводом для ухода Евгений называл остывшие чувства и проблемы в семье, но в шоу-бизнесе сразу пошли разговоры, что у причины есть вполне конкретное имя — Юлия Снигирь. С актрисой Цыганов познакомился на съемках сериала «С чего начинается Родина» (18+), постепенно их деловые отношения переросли в романтические, и Евгений больше не смог скрывать от жены, что любит другую.

Источник: tsyganovpictures / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Цыганова обвиняли в том, что он бросил детей, безответственно повел себя по отношению к жене, но Евгений оправдывался, что расстались с супругой они полюбовно, а с детьми он продолжает общаться и помогать.

— Не было как такового развода, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно — детей или женщину. Для меня это странные формулировки, потому что они дорогие, близкие мне люди, мы вместе существуем, у нас общие проблемы, — объяснял Цыганов.

Через три года после ухода из семьи у Цыганова родился еще один ребенок, в этот раз от Юлии Снигирь. В тот же момент появились разговоры, что возлюбленные тайно поженились, но сами артисты так и не подтвердили эту информацию.

Постепенно поклонники приняли их пару, особенно после выхода фильма «Мастер и Маргарита» (18+), где Снигирь и Цыганову достались главные роли. Правда, чтобы показать любовь на экране, паре пришлось пройти череду ссор на съемочной площадке.

Источник: кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (18+), реж. Михаил Локшин, «Марс Медиа Энтертейнмент», 2024 год

— Я не очень люблю, когда мне партнеры что-то советуют. Хотя нет, вру, наверное, я просто не люблю, когда мне Женя что-нибудь советует. Воспринимаю на личный счет сразу. Это было бы простительно любому другому партнеру, но не Жене, — рассказывала о съемках Снигирь.

В итоге партнеры смогли найти общий язык не только дома, но и на работе, но повторять опыт сниматься вместе пока не рискуют.

Екатерина Федулова

Для Екатерины Федуловой главная роль в фильме оказалась еще и дебютной. Только после выпуска из университета актриса очень волновалась и даже специально пошла стажироваться на радио, чтобы лучше вжиться в роль своей героини — диджея.

— Так люблю вспоминать то время — для меня это как вернуться в детство. Перед съемками я стажировалась на радио «Максимум» в течение двух недель — это была идея режиссера Оксаны Бычковой, чтобы понимать эту кухню изнутри, — вспоминает Екатерина.

Несмотря на то, что сразу после премьеры Екатерина проснулась знаменитой и в 2007 году даже получила награду MTV Movie Awards «За лучшую женскую роль», успех своего партнера на экране Евгения Цыганова она повторить не смогла.

Источник: kafedulova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Он сумел воспользоваться удачей. У меня так не вышло. Родился сын, выпала из обоймы, а когда вышла из декрета, то интересных предложений долго не поступало, — признается Екатерина.

Федулова продолжает свою карьеру в театре и снимается в криминальных сериалах, несмотря на слухи о том, что она давно ушла из кино. Хотя ни одна из ее новых ролей не смогла затмить культовый образ Маши Емельяновой, с чем актриса уже смирилась, она активно развивается не только как актриса, но и как преподаватель.

— В Московском городском педагогическом университете учу будущих журналистов актерскому ремеслу, — рассказала Федулова в одном из интервью.

Источник: kafedulova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Своей главной наградой и любовью актриса считает семью. Со своим мужем, кинооператором Петром Духовским, она познакомилась на работе:

— Мы на кастинге 15 лет назад познакомились, потом встретились на премьере фильма и с тех пор вместе.

По словам актрисы, муж не стал долго тянуть и позвал ее в загс уже через неделю после знакомства. Екатерина, подумав, что это розыгрыш или только сиюминутный порыв, согласилась и никогда не жалела о своем решении.

— Не переживаем, что у нас не совпадают графики. Не успеваем устать друг от друга и не спорим, кто главный по хозяйству, кто с сыном и домашними животными останется. В целом у нас «скучающий» брак. Но не от слова «скучно», а от того, что всё время скучаем друг по другу, потому что часто в разъездах, — поделилась Екатерина.

Ирина Рахманова

Впервые Ирина Рахманова появилась на экранах еще в 2000-м в эпизодической роли в фильме «Брат 2» (18+), а к премьере «Питер FM» в ее фильмографии была и главная роль в сериале про Виолу Тараканову, и узнаваемый образ Белоснежки из «9-й роты» (18+). Что интересно, несмотря на то, что в драме Оксаны Быковой у Ирины была второстепенная роль, она ничуть не уступала главной и обратила на себя внимание режиссеров.

Источник: кадр из фильма «Питер FM» (12+), реж. Оксана Бычкова, кинокомпания СТС, 2006 год

Еще семь лет звездные роли приносили Ирине успех, и ее часто приглашали на съемки. Но в какой-то момент Рахманова исчезла с экранов. Актриса уверена, что причина в возрасте.

— Я попала в самый невыигрышный возраст в России, — рассуждала звезда в одном из интервью. — Это в Европе любят кино про взрослых людей, которые живут здесь и сейчас, а не только про юных и длинноногих красавиц. Хотя что-то стало меняться.

До 2017 года об актрисе ничего не было слышно, до момента, пока она не появилась на премьере одной из частей франшизы «Елки». Поклонники тогда еле узнали, когда-то худенькую как кипарис актрису и захейтили ее за лишний вес.

— Может, она для роли поправилась? На мой взгляд, ей надо худеть, и блондинкой с короткой стрижкой ей было лучше всего, — комментировали выход люди.

— Выглядит она как престарелая женщина. Печально, что в 36 можно так испортиться, — писали Ирине.

Источник: кадр из сериала «Соколова подозревает всех» (16+), реж. Павел Иванов, ТВЦ, 2022 год

Уже через год актриса появилась в сериалах в своем прежнем весе и призналась, что изменения фигуры были связаны с тем, что она впервые в 35 лет стала мамой. Теперь всё свое свободное время она проводит с сыном, но при этом предпочитая скрывать имя отца ребенка.

— Много времени провожу с сыном. В воспитании отталкиваюсь от его особенностей. Разбиваются в прах мои амбиции, желания и представления. Всё, чему мы не научились за жизнь до материнства, приходится проходить интенсивно, — объясняет актриса.

Алексей Барабаш

После премьеры фильма Алексей Барабаш, сыгравший Костю, жениха главной героини, не добился той славы, о которой мечтал. Он даже считал, что роль в проекте оказалась для него невыгодной.

Источник: кадр из фильма «Питер FM» (12+), реж. Оксана Бычкова, кинокомпания СТС, 2006 год

— Она мне не нравится только потому, что она мне не выигрышна как актеру. Если бы я сначала сыграл Гамлета, стал известен с ним на всю страну, а потом уже сыграл такого занудного менеджера среднего звена, тогда другое дело, — признавался актер в одном из интервью. — Тогда бы все ахали и говорили: «Вот он еще как может!» А так те, кто меня узнал после «Питер FM», переносят черты роли на меня: «Какой занудный артист!»

Несмотря на такое мнение, все эти годы Алексей никогда не сидел без работы и регулярно играл в различных картинах. Правда личная жизнь актера, кажется, могла бы сама стать отдельным сериалом. За плечами Алексея пять официальных браков и трое детей от разных женщин.

Источник: barabashkino / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отношения с экс-женами нередко заканчивались громкими скандалами, и сам актер регулярно оказывался объектом разговоров о неверности. Например, после страстного романа с актрисой Анной Здор Барабаш бросил свою третью жену Юлию и трехмесячного сына. Ирония судьбы в том, что Анна Здор позже нашла в телефоне Барабаша переписку с бывшей женой, с которой Алексей возобновил отношения.

— Я не жил на две семьи, — объясняет актер. — Я вернулся к предыдущей жене. Это, наверное, самый неприятный момент из моей семейной жизни — вход в реку, в которую не надо было идти дважды.

После расставания с четвертой супругой Алексей столкнулся с новой напастью: в 2018 году один за другим у него случилось два инсульта. По словам актера, в этот момент он впервые пересмотрел свою жизнь, задумался о правильном питании, отказался от алкоголя и начал наслаждаться простыми радостями жизни.

— Сейчас я убежден: никогда не надо желать того, что приходит как следствие. Нужно желать качественных изменений, жить, радоваться каждому дню. Мечтать, верить и надеяться, что будет интересная работа, интересные люди будут встречаться на пути, — сформулировал правила жизни Алексей через пару недель после инсульта.

Источник: barabashkino / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда актер встал на ноги, он познакомился с актрисой Александрой Богдановой, и через год они стали мужем и женой. Фанаты думали, что теперь можно ставить точку в поисках личного счастья Алексея, но как бы не так. Кульминация наступила, когда он, к удивлению поклонников, объявил, что вновь сошелся со своей третьей женой Юлией.

— Я вернулся к третьей жене и очень счастлив, — рассказал он.

Актер признался, что именно Юлию, которая далека от мира кино, он любил больше всех.

— Чтобы понять, что это настоящая любовь, должно было пройти семь лет и два развода, — объяснил Барабаш, словно подводя итог многолетнему эксперименту.

Алексей полгода добивался прощения у бывшей жены Юлии. И хотя она в конце концов согласилась принять его обратно, их сын Матвей до сих пор не простил отца за то, что тот оставил семью.