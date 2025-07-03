НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 748мм 64%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,65
EUR 92,68
Лето возвращается
Причина утренней пробки
Сколько стоит Кубок Гагарина
Суд по делу о гибели врача
Что за сирена выла в городе
Лето в Ярославле
Продают элитную землю
Топ советов по ремонту
Программа кинофестиваля
Экокурорт за миллиарды
Развлечения Обзор «Разбиваются в прах мои амбиции»: как изменились актеры фильма «Питер FM» за 20 лет и где они теперь

«Разбиваются в прах мои амбиции»: как изменились актеры фильма «Питер FM» за 20 лет и где они теперь

Пока одни упивались славой, другим пришлось искать место в тени

179
1 комментарий
Как в фильме герои никак не могли встретиться, так и в жизни актеры пошли совершенно разными дорогами | Источник: кадр из фильма «Питер FM» (12+), реж. Оксана Бычкова, кинокомпания СТС, 2006 годКак в фильме герои никак не могли встретиться, так и в жизни актеры пошли совершенно разными дорогами | Источник: кадр из фильма «Питер FM» (12+), реж. Оксана Бычкова, кинокомпания СТС, 2006 год

Как в фильме герои никак не могли встретиться, так и в жизни актеры пошли совершенно разными дорогами

Источник:

кадр из фильма «Питер FM» (12+), реж. Оксана Бычкова, кинокомпания СТС, 2006 год

Одни ходили на «Питер FM» (12+) со своей первой любовью, другие под сцены из фильма нежно сжимали руку будущего мужа, ну а что творилось на местах для поцелуев, одному киномеханику известно. Как ни крути, в свое время «Питер FM» стал одним из самых романтичных фильмов. И то ли романтики нам стало не хватать, то ли кинопрокатчики решили срубить денег на пожилых влюбленных — «Питер FM» вернули на широкие экраны 20 лет спустя. Ну а мы в свою очередь решили посмотреть, что стало с его актерами.

Источник:

Городские медиа

Евгений Цыганов

Евгений Цыганов, к моменту создания «Питер FM» уже снимался с Алексеем Учителем и был знаком с фестивальным кино. Он даже не планировал участвовать в проекте и оказался на съемочной площадке случайно, чтобы встретиться со знакомым оператором.

— Женя тогда снимался в «Детях Арбата» (12+). Он интересно, конечно, от всех отличался. Пришел познакомиться — такой смешной, мятый человек. Ему лет 25, наверное, тогда было. И говорит: «А я у вас сниматься не буду». Я спрашиваю: «А что ты пришел тогда?» Он отвечает: «Да познакомиться. Было просто интересно», — передает слова актера режиссер Оксана Бычкова.

Источник: кадр из сериала «Дети Арбата» (12+), реж. Андрей Эшпай, студия «АРК-Фильм», 2004 годИсточник: кадр из сериала «Дети Арбата» (12+), реж. Андрей Эшпай, студия «АРК-Фильм», 2004 год
Источник:

кадр из сериала «Дети Арбата» (12+), реж. Андрей Эшпай, студия «АРК-Фильм», 2004 год

Через некоторое время Евгений всё же передумал. Когда режиссер повторно связалась с ним, он до последнего сомневался, что подойдет на роль, но Оксана Бычкова была неумолима.

— Мы снова вызываем Цыганова, и он нам отвечает: «Наверное, я вам не подойду. Я изменился внешне». Спрашиваем, в чем дело: «Я выбрил ирокез». И тут уже я говорю: «Да нормально всё, пусть будет с ирокезом», — вспоминает режиссер.

После премьеры Евгений Цыганов стал постоянным гостем на экранах. Его часто приглашали сниматься в исторических сериалах, комедиях и военных фильмах. После выхода каждой картины его неизменно критиковали за однообразное выражение лица. Но актер не обращал внимания на критику и старался избегать скандалов.

— Мне кажется, тот зритель, который реально меня не воспринимает, у него есть возможность себя ограничить от моего присутствия. Снимается огромное количество фильмов и сериалов и без моего участия, — отвечал хейтерам Евгений.

В 2015 году череда разговоров только о звездных ролях Евгения прервалась и уступила место большому скандалу. В Сети появилась информация, что актер ушел от своей беременной жены Ирины Леоновой, которая десять лет назад оставила мужа ради Евгения и родила ему шесть детей.

Поводом для ухода Евгений называл остывшие чувства и проблемы в семье, но в шоу-бизнесе сразу пошли разговоры, что у причины есть вполне конкретное имя — Юлия Снигирь. С актрисой Цыганов познакомился на съемках сериала «С чего начинается Родина» (18+), постепенно их деловые отношения переросли в романтические, и Евгений больше не смог скрывать от жены, что любит другую.

Источник: tsyganovpictures / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: tsyganovpictures / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

tsyganovpictures / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Цыганова обвиняли в том, что он бросил детей, безответственно повел себя по отношению к жене, но Евгений оправдывался, что расстались с супругой они полюбовно, а с детьми он продолжает общаться и помогать.

— Не было как такового развода, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно — детей или женщину. Для меня это странные формулировки, потому что они дорогие, близкие мне люди, мы вместе существуем, у нас общие проблемы, — объяснял Цыганов.

Через три года после ухода из семьи у Цыганова родился еще один ребенок, в этот раз от Юлии Снигирь. В тот же момент появились разговоры, что возлюбленные тайно поженились, но сами артисты так и не подтвердили эту информацию.

Постепенно поклонники приняли их пару, особенно после выхода фильма «Мастер и Маргарита» (18+), где Снигирь и Цыганову достались главные роли. Правда, чтобы показать любовь на экране, паре пришлось пройти череду ссор на съемочной площадке.

Источник: кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (18+), реж. Михаил Локшин, «Марс Медиа Энтертейнмент», 2024 годИсточник: кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (18+), реж. Михаил Локшин, «Марс Медиа Энтертейнмент», 2024 год
Источник:

кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (18+), реж. Михаил Локшин, «Марс Медиа Энтертейнмент», 2024 год

— Я не очень люблю, когда мне партнеры что-то советуют. Хотя нет, вру, наверное, я просто не люблю, когда мне Женя что-нибудь советует. Воспринимаю на личный счет сразу. Это было бы простительно любому другому партнеру, но не Жене, — рассказывала о съемках Снигирь.

В итоге партнеры смогли найти общий язык не только дома, но и на работе, но повторять опыт сниматься вместе пока не рискуют.

Екатерина Федулова

Для Екатерины Федуловой главная роль в фильме оказалась еще и дебютной. Только после выпуска из университета актриса очень волновалась и даже специально пошла стажироваться на радио, чтобы лучше вжиться в роль своей героини — диджея.

— Так люблю вспоминать то время — для меня это как вернуться в детство. Перед съемками я стажировалась на радио «Максимум» в течение двух недель — это была идея режиссера Оксаны Бычковой, чтобы понимать эту кухню изнутри, — вспоминает Екатерина.

Несмотря на то, что сразу после премьеры Екатерина проснулась знаменитой и в 2007 году даже получила награду MTV Movie Awards «За лучшую женскую роль», успех своего партнера на экране Евгения Цыганова она повторить не смогла.

Источник: kafedulova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: kafedulova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

kafedulova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Он сумел воспользоваться удачей. У меня так не вышло. Родился сын, выпала из обоймы, а когда вышла из декрета, то интересных предложений долго не поступало, — признается Екатерина.

Федулова продолжает свою карьеру в театре и снимается в криминальных сериалах, несмотря на слухи о том, что она давно ушла из кино. Хотя ни одна из ее новых ролей не смогла затмить культовый образ Маши Емельяновой, с чем актриса уже смирилась, она активно развивается не только как актриса, но и как преподаватель.

— В Московском городском педагогическом университете учу будущих журналистов актерскому ремеслу, — рассказала Федулова в одном из интервью.

Источник: kafedulova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: kafedulova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

kafedulova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Своей главной наградой и любовью актриса считает семью. Со своим мужем, кинооператором Петром Духовским, она познакомилась на работе:

— Мы на кастинге 15 лет назад познакомились, потом встретились на премьере фильма и с тех пор вместе.

По словам актрисы, муж не стал долго тянуть и позвал ее в загс уже через неделю после знакомства. Екатерина, подумав, что это розыгрыш или только сиюминутный порыв, согласилась и никогда не жалела о своем решении.

— Не переживаем, что у нас не совпадают графики. Не успеваем устать друг от друга и не спорим, кто главный по хозяйству, кто с сыном и домашними животными останется. В целом у нас «скучающий» брак. Но не от слова «скучно», а от того, что всё время скучаем друг по другу, потому что часто в разъездах, — поделилась Екатерина.

Ирина Рахманова

Впервые Ирина Рахманова появилась на экранах еще в 2000-м в эпизодической роли в фильме «Брат 2» (18+), а к премьере «Питер FM» в ее фильмографии была и главная роль в сериале про Виолу Тараканову, и узнаваемый образ Белоснежки из «9-й роты» (18+). Что интересно, несмотря на то, что в драме Оксаны Быковой у Ирины была второстепенная роль, она ничуть не уступала главной и обратила на себя внимание режиссеров.

Источник: кадр из фильма «Питер FM» (12+), реж. Оксана Бычкова, кинокомпания СТС, 2006 годИсточник: кадр из фильма «Питер FM» (12+), реж. Оксана Бычкова, кинокомпания СТС, 2006 год
Источник:

кадр из фильма «Питер FM» (12+), реж. Оксана Бычкова, кинокомпания СТС, 2006 год

Еще семь лет звездные роли приносили Ирине успех, и ее часто приглашали на съемки. Но в какой-то момент Рахманова исчезла с экранов. Актриса уверена, что причина в возрасте.

— Я попала в самый невыигрышный возраст в России, — рассуждала звезда в одном из интервью. — Это в Европе любят кино про взрослых людей, которые живут здесь и сейчас, а не только про юных и длинноногих красавиц. Хотя что-то стало меняться.

До 2017 года об актрисе ничего не было слышно, до момента, пока она не появилась на премьере одной из частей франшизы «Елки». Поклонники тогда еле узнали, когда-то худенькую как кипарис актрису и захейтили ее за лишний вес.

— Может, она для роли поправилась? На мой взгляд, ей надо худеть, и блондинкой с короткой стрижкой ей было лучше всего, — комментировали выход люди.

— Выглядит она как престарелая женщина. Печально, что в 36 можно так испортиться, — писали Ирине.

Источник: кадр из сериала «Соколова подозревает всех» (16+), реж. Павел Иванов, ТВЦ, 2022 годИсточник: кадр из сериала «Соколова подозревает всех» (16+), реж. Павел Иванов, ТВЦ, 2022 год
Источник:

кадр из сериала «Соколова подозревает всех» (16+), реж. Павел Иванов, ТВЦ, 2022 год

Уже через год актриса появилась в сериалах в своем прежнем весе и призналась, что изменения фигуры были связаны с тем, что она впервые в 35 лет стала мамой. Теперь всё свое свободное время она проводит с сыном, но при этом предпочитая скрывать имя отца ребенка.

— Много времени провожу с сыном. В воспитании отталкиваюсь от его особенностей. Разбиваются в прах мои амбиции, желания и представления. Всё, чему мы не научились за жизнь до материнства, приходится проходить интенсивно, — объясняет актриса.

Алексей Барабаш

После премьеры фильма Алексей Барабаш, сыгравший Костю, жениха главной героини, не добился той славы, о которой мечтал. Он даже считал, что роль в проекте оказалась для него невыгодной.

Источник: кадр из фильма «Питер FM» (12+), реж. Оксана Бычкова, кинокомпания СТС, 2006 годИсточник: кадр из фильма «Питер FM» (12+), реж. Оксана Бычкова, кинокомпания СТС, 2006 год
Источник:

кадр из фильма «Питер FM» (12+), реж. Оксана Бычкова, кинокомпания СТС, 2006 год

— Она мне не нравится только потому, что она мне не выигрышна как актеру. Если бы я сначала сыграл Гамлета, стал известен с ним на всю страну, а потом уже сыграл такого занудного менеджера среднего звена, тогда другое дело, — признавался актер в одном из интервью. — Тогда бы все ахали и говорили: «Вот он еще как может!» А так те, кто меня узнал после «Питер FM», переносят черты роли на меня: «Какой занудный артист!»

Несмотря на такое мнение, все эти годы Алексей никогда не сидел без работы и регулярно играл в различных картинах. Правда личная жизнь актера, кажется, могла бы сама стать отдельным сериалом. За плечами Алексея пять официальных браков и трое детей от разных женщин.

Источник: barabashkino / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: barabashkino / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

barabashkino / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отношения с экс-женами нередко заканчивались громкими скандалами, и сам актер регулярно оказывался объектом разговоров о неверности. Например, после страстного романа с актрисой Анной Здор Барабаш бросил свою третью жену Юлию и трехмесячного сына. Ирония судьбы в том, что Анна Здор позже нашла в телефоне Барабаша переписку с бывшей женой, с которой Алексей возобновил отношения.

— Я не жил на две семьи, — объясняет актер. — Я вернулся к предыдущей жене. Это, наверное, самый неприятный момент из моей семейной жизни — вход в реку, в которую не надо было идти дважды.

После расставания с четвертой супругой Алексей столкнулся с новой напастью: в 2018 году один за другим у него случилось два инсульта. По словам актера, в этот момент он впервые пересмотрел свою жизнь, задумался о правильном питании, отказался от алкоголя и начал наслаждаться простыми радостями жизни.

— Сейчас я убежден: никогда не надо желать того, что приходит как следствие. Нужно желать качественных изменений, жить, радоваться каждому дню. Мечтать, верить и надеяться, что будет интересная работа, интересные люди будут встречаться на пути, — сформулировал правила жизни Алексей через пару недель после инсульта.

Источник: barabashkino / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: barabashkino / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

barabashkino / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда актер встал на ноги, он познакомился с актрисой Александрой Богдановой, и через год они стали мужем и женой. Фанаты думали, что теперь можно ставить точку в поисках личного счастья Алексея, но как бы не так. Кульминация наступила, когда он, к удивлению поклонников, объявил, что вновь сошелся со своей третьей женой Юлией.

— Я вернулся к третьей жене и очень счастлив, — рассказал он.

Актер признался, что именно Юлию, которая далека от мира кино, он любил больше всех.

— Чтобы понять, что это настоящая любовь, должно было пройти семь лет и два развода, — объяснил Барабаш, словно подводя итог многолетнему эксперименту.

Алексей полгода добивался прощения у бывшей жены Юлии. И хотя она в конце концов согласилась принять его обратно, их сын Матвей до сих пор не простил отца за то, что тот оставил семью.

Смотрели фильм «Питер FM»?

Раз десять точно, никогда не надоедает!
На один раз фильм оказался
Смотрел только когда он вышел, но сейчас уже не помню ничего
Слышал про него, видел отрывки, но не более
Впервые слышу о нем
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Актер Фильм Кино Санкт-Петербург Евгений Цыганов Судьба Ребенок Свадьба
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
21 минута
Хороший фильм без драк, стрельбы, мата и погонь. Петербург хорошо гармонирует с сюжетом фильма.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление