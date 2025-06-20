Ярославская блогер показала кадры своего роскошного отпуска в Италии. Видео

Ярославская блогер Александра Белякова, известная под псевдонимом SASHA BELAIR, показала свой роскошный отпуск в Италии. 30-летняя звезда соцсетей отправилась в путешествие с мужем — бизнесменом 37-летним Сергеем Косенко и полуторагодовалым сыном.
Пара активно делится в соцсетях кадрами из солнечного Рима. Блогеры станцевали у Колизея, и записали видео на фоне других достопримечательностей Италии.
Александра Белякова — блогер и певица родом из Рыбинска Ярославской области. Карьера девушки пошла вверх после ее переезда в Америку, там Саша записывала песни и продавала бизнес-наставничество. Жительницы Рыбинска засветилась в клипе (18+) Снуп Догга.
К слову, в конце мая блогер сообщила о своей второй беременности. Кого ждет пара — мальчика или девочку, — пока не сообщается. Однако Саша Белаир с мужем активно снимают ролики, акцентируя внимание на округлившемся животике.
Ранее Белякова и Косенко сообщили о покупке квартиры в высотке в Дубае. Недвижимость обошлась блогерам в 3 миллиона долларов. Новое жилье звездной пары располагается на 10-м и 11-м этажах высотки. В квартире — четыре спальни, бассейн и терраса на 55 квадратных метров с панорамным видом на море.
Подробную историю успеха Саши Белаир от рыбинской простушки до миллионерши опубликовали в этом материале.