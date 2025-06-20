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Развлечения Ярославская блогер показала кадры своего роскошного отпуска в Италии. Видео

Ярославская блогер показала кадры своего роскошного отпуска в Италии. Видео

Александра Белякова отправилась в путешествие с сыном и мужем

21 330
27 комментариев
Блогер Саша Белаир провела отпуск в Италии | Источник: sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Блогер Саша Белаир провела отпуск в Италии | Источник: sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогер Саша Белаир провела отпуск в Италии

Источник:

sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ярославская блогер Александра Белякова, известная под псевдонимом SASHA BELAIR, показала свой роскошный отпуск в Италии. 30-летняя звезда соцсетей отправилась в путешествие с мужем — бизнесменом 37-летним Сергеем Косенко и полуторагодовалым сыном.

Пара активно делится в соцсетях кадрами из солнечного Рима. Блогеры станцевали у Колизея, и записали видео на фоне других достопримечательностей Италии.

Александра Белякова — блогер и певица родом из Рыбинска Ярославской области. Карьера девушки пошла вверх после ее переезда в Америку, там Саша записывала песни и продавала бизнес-наставничество. Жительницы Рыбинска засветилась в клипе (18+) Снуп Догга.

Кадры из Рима

Источник:

sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К слову, в конце мая блогер сообщила о своей второй беременности. Кого ждет пара — мальчика или девочку, — пока не сообщается. Однако Саша Белаир с мужем активно снимают ролики, акцентируя внимание на округлившемся животике.

Блогер Саша Белаир поехала в Италию с семьей | Источник: sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Блогер Саша Белаир поехала в Италию с семьей | Источник: sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Куда без фото у Колизея | Источник: sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Куда без фото у Колизея | Источник: sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
У пары уже есть ребенок&nbsp;— полуторагодовалый сын | Источник: sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)У пары уже есть ребенок&nbsp;— полуторагодовалый сын | Источник: sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ранее Белякова и Косенко сообщили о покупке квартиры в высотке в Дубае. Недвижимость обошлась блогерам в 3 миллиона долларов. Новое жилье звездной пары располагается на 10-м и 11-м этажах высотки. В квартире — четыре спальни, бассейн и терраса на 55 квадратных метров с панорамным видом на море.

Подробную историю успеха Саши Белаир от рыбинской простушки до миллионерши опубликовали в этом материале.

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Кристина Геворкян
корреспондент
Италия Путешествие Александра Белякова Сергей Косенко Рим Блогер
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Комментарии
27
280344857
23 часа
А чй с мужем фамилии разные? Или это "двоюродный" муж?
Гость
20 июня, 22:25
Вот это новость!
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