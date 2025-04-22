Ярославская блогер переехала в Дубай и купила там квартиру за 3 млн долларов. Видео

Александра Белякова (настоящее имя SASHA BELAIR) — блогер и певица родом из Рыбинска Ярославской области. В 17 лет девушка уехала из родного города в Санкт-Петербург ради учебы, а после в 26 лет перебралась в США. Параллельно девушка вела блог в соцсетях, где развивала тему коучинга.

В Америке Саша записала несколько песен, начала продавать свои услуги по бизнес-наставничеству. В ее прайс добавились так называемые денежные медитации. Идея нашла отклик среди ее подписчиков.

Сергей Косенко тоже из медиаиндустрии. Он много лет работает со звездами шоу-бизнеса и интернета. В частности, он занимался их раскруткой в соцсетях. В последнее время организует курсы по съемке коротких роликов, криптовалюте, недвижимости в Дубае и записывает рекламные подкасты.