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Развлечения Ярославская блогер переехала в Дубай и купила там квартиру за 3 млн долларов. Видео

Ярославская блогер переехала в Дубай и купила там квартиру за 3 млн долларов. Видео

SASHA BELAIR похвасталась новой недвижимостью у себя в соцсетях

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34 комментария
SASHA BELAIR и Сергей Косенко купили дом в Дубае | Источник: sashabelair и sergey_kosenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)SASHA BELAIR и Сергей Косенко купили дом в Дубае | Источник: sashabelair и sergey_kosenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

SASHA BELAIR и Сергей Косенко купили дом в Дубае

Источник:

sashabelair и sergey_kosenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогер из Рыбинска Ярославской области SASHA BELAIR со своим мужем Сергеем Косенко купили в Дубае квартиру за три миллиона долларов. Эту новость пара сообщила у себя в соцсетях 21 апреля.

«Мы купили пентхаус, точнее двухэтажную квартиру. Всё как мы хотели: прямой вид на море из всех комнат, огромная двухэтажная гостиная. Это была моя персональная мечта. У меня никогда в жизни такого не было, — отмечает блогерша SASHA BELAIR. — Суперузкий клубный дом, потому что квартиры начинаются от миллиона долларов, а это значит, что будет суперсообщество».

Блогеры купили себе квартиру в элитном ЖК

Источник:

sashabelair и sergey_kosenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дом блогеров еще достраивается. Новое жилье звезд располагается на 10-м и 11-м этажах высотки. В квартире будет четыре спальни, бассейн и терраса на 55 квадратных метров с панорамным видом на море.

По данным на 22 апреля 2025 года, три миллиона долларов — это около 248 миллионов 301 тысячи рублей.

Кто такие SASHA BELAIR и Сергей Косенко

Александра Белякова (настоящее имя SASHA BELAIR) — блогер и певица родом из Рыбинска Ярославской области. В 17 лет девушка уехала из родного города в Санкт-Петербург ради учебы, а после в 26 лет перебралась в США. Параллельно девушка вела блог в соцсетях, где развивала тему коучинга.

В Америке Саша записала несколько песен, начала продавать свои услуги по бизнес-наставничеству. В ее прайс добавились так называемые денежные медитации. Идея нашла отклик среди ее подписчиков.

Сергей Косенко тоже из медиаиндустрии. Он много лет работает со звездами шоу-бизнеса и интернета. В частности, он занимался их раскруткой в соцсетях. В последнее время организует курсы по съемке коротких роликов, криптовалюте, недвижимости в Дубае и записывает рекламные подкасты.

О паре SASHA BELAIR и Сергея Косенко широкая общественность узнала в январе 2024 года. Тогда в соцсетях разлетелся скандальный ролик, на котором Косенко бросает младенца в сугроб. После этого ролика в Следственном комитете против него возбудили уголовное дело по двум статьям: «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и «Покушение на причинение тяжкого вреда здоровью» (часть 3 статьи 30, пункт «б» часть 2 статьи 111, статьи 156 УК РФ). По этим статьям может грозить до 10 лет колонии. В январе 2025 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал блогера-миллионника и бизнесмена Сергея Косенко.

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Комментарии
34
Гость
1 час
Весь иззавидовался, но зависть белая. А вообще то молодцы.
Гость
1 час
правильно сделали,, народ валит из эрэфии!!! здесь налогами задушили, ещё и на недвижимость налоги подняли , даже на пекарни , аптеки, ветеринарки,,((((
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