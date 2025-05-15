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Развлечения Тест «Ну, за справедливость!»: только истинные поклонники «Особенностей национальной охоты» справятся с тестом

«Ну, за справедливость!»: только истинные поклонники «Особенностей национальной охоты» справятся с тестом

А вы помните тосты генерала Булдакова?

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3 комментария
Предупреждаем: курение и алкоголь вредят вашему здоровью. А вот наши тесты — только идут на пользу! | Источник: кадр из фильма «Особенности национальной охоты» (18+), реж. Александр Рогожкин, «Ленфильм», 1995Предупреждаем: курение и алкоголь вредят вашему здоровью. А вот наши тесты — только идут на пользу! | Источник: кадр из фильма «Особенности национальной охоты» (18+), реж. Александр Рогожкин, «Ленфильм», 1995
Предупреждаем: курение и алкоголь вредят вашему здоровью. А вот наши тесты — только идут на пользу!
Источник:

кадр из фильма «Особенности национальной охоты» (18+), реж. Александр Рогожкин, «Ленфильм», 1995

Один финский исследователь совсем не так представлял себе русскую охоту, какой она оказалась на самом деле. Но компания, в которой ему предстояло познакомиться со всеми ее особенностями, подобралась на редкость нескучная. Вооруженные не столько ружьями, сколько астрономическим запасом водки, мужики попадали в самые абсурдные ситуации, которые вызывают улыбку, даже если вы случайно вспомните их на самом серьезном совещании. Кстати, что вы помните из «Особенностей национальной охоты» (18+)? Блесните своими знаниями в нашем тесте.

ТЕСТПройден 18 раз

Всем киноманам мы категорически рекомендуем пройти тест по неочевидным советским фильмам.

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Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Кино Российское кино Алексей Булдаков Охота Комедии Фильм
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Комментарии
3
Гость
28 апреля 2023, 16:24
9/10))
Гость
28 апреля 2023, 16:27
К сожалению, при слове "генерал" в последние сорок лет возникали ассоциации с охотой, пьянкой, дачами. Теперь, что правильно, до многих дойдёт, что генерал это про другое.
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