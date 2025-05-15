«Ну, за справедливость!»: только истинные поклонники «Особенностей национальной охоты» справятся с тестом

Один финский исследователь совсем не так представлял себе русскую охоту, какой она оказалась на самом деле. Но компания, в которой ему предстояло познакомиться со всеми ее особенностями, подобралась на редкость нескучная. Вооруженные не столько ружьями, сколько астрономическим запасом водки, мужики попадали в самые абсурдные ситуации, которые вызывают улыбку, даже если вы случайно вспомните их на самом серьезном совещании. Кстати, что вы помните из «Особенностей национальной охоты» (18+)? Блесните своими знаниями в нашем тесте.