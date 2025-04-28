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Развлечения тест Справятся только настоящие киноманы: угадайте советский фильм по случайному кадру. Тест

Справятся только настоящие киноманы: угадайте советский фильм по случайному кадру. Тест

Лишь единицы пройдут его на 10 из 10

4 170
4 комментария
Не смотрите на нас так же преданно и верно, подсказать всё равно не сможем | Источник: кадр из фильма «Интердевочка» (18+), реж. Петр Тодоровский, кинокомпания «Мосфильм», 1989 годНе смотрите на нас так же преданно и верно, подсказать всё равно не сможем | Источник: кадр из фильма «Интердевочка» (18+), реж. Петр Тодоровский, кинокомпания «Мосфильм», 1989 год

Не смотрите на нас так же преданно и верно, подсказать всё равно не сможем

Источник:

кадр из фильма «Интердевочка» (18+), реж. Петр Тодоровский, кинокомпания «Мосфильм», 1989 год

Советские фильмы уже давно стали классикой, и редкий человек не знает, откуда цитата «Не виноватая я, он сам пришел!» или как фамилия Анатолия Ефремовича из фильма «Служебный роман» (6+). Но, как говорится, не Рязановым и Гайдаем едины. Проверьте, помните ли вы культовые картины других режиссеров, которые сейчас не так часто крутят по телевизору.

ТЕСТПройден 938 раз
1 / 10

В каком фильме Елена Сафонова снималась с такой стрижкой?

  • «Где находится нофелет?» (0+)

  • «Зимняя вишня» (18+)

  • «Принцесса на бобах» (12+)

  • «Очи черные» (12+)

2 / 10

Молодой Михаил Боярский — отдельная прелесть этого фильма, но какого?

  • «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)

  • «Большая перемена» (0+)

  • «Куда он денется!» (12+)

  • «Старший сын» (12+)

3 / 10

Из какого советского фильма этот кадр?

  • «Начало» (12+)

  • «Афоня» (12+)

  • «Мать» (12+)

  • «Ширли-мырли» (18+)

4 / 10

Узнали эту жгучую брюнетку?

  • «Табор уходит в небо» (12+)

  • «Жестокий романс» (12+)

  • «Цыган» (6+)

  • «Мой ласковый и нежный зверь» (12+)

5 / 10

Берем Александра Абдулова и Евгения Леонова, добавляем сказочные локации и получаем фильм…

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

  • «Убить дракона» (12+)

  • «Формула любви» (0+)

  • «Чародеи» (0+)

6 / 10

Из какой комедии эта сцена?

  • «Завтрак на траве» (0+)

  • «Молодая жена» (6+)

  • «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+)

  • «Усатый нянь» (0+)

7 / 10

Те, кто видели фильм, никогда не забудут эту драматичную сцену.

  • «Кин-дза-дза!» (12+)

  • «Через тернии к звездам» (6+)

  • «Человек-амфибия» (6+)

  • «Солярис» (12+)

8 / 10

Присмотритесь внимательно, узнаете, какой фильм перед вами?

  • «31 июня» (6+)

  • «Вам и не снилось»

  • «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+)

  • «Гений» (12+)

9 / 10

Думаем, этот фильм вы узнаете быстро.

  • «Одиноким предоставляется общежитие» (18+)

  • «Интердевочка» (18+)

  • «Военно-полевой роман» (12+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

10 / 10

Какой фильм начинается с такой сцены?

  • «Игла» (18+)

  • «Курьер» (18+)

  • «Асса» (18+)

  • «Меня зовут Арлекино» (18+)

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корреспондент эвергрин-редакции
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Комментарии
4
Инженер1
12 апреля, 16:10
Да ну вас... Таких единиц полным полно.
Гость
12 апреля, 17:07
9 из 10 последний вопрос подвел
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