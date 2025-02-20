Тест по советскому кино: угадайте фильм по животному

Настоящий знаток советского кино без труда вспомнит любого актера, который снимался в каждом из фильмов. А помните ли вы их четвероногих партнеров по кадрам?
Обычно вся слава достается артистам, пушистые звезды остаются на вторых ролях. Однако пора признаться, что животные порой играют не хуже людей. Сегодня мы проверим, как хорошо вы помните хвостатых и пернатых из фильмов СССР, — сможете дойти до конца без единой ошибки?
«Мой любимый клоун» (12+)
«Принцесса цирка» (0+)
«Полосатый рейс» (12+)
«Украли зебру» (6+)
«Собачье сердце» (12+)
«101 далматинец» (0+)
«Трое в лодке, не считая собаки» (0+)
«Белый Бим, черное ухо» (6+)
«Приключения Электроника» (0+)
«Боба и слон» (0+)
«Дай лапу, Друг» (12+)
«Великий укротитель» (12+)
«Мы с Вулканом» (12+)
«Ко мне, Мухтар!» (6+)
«Посторонним вход разрешен» (6+)
«Где ты, Багира?» (0+)
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (12+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
«Любовь и голуби» (12+)
«Кавказская пленница» (6+)
«Дрессировщики» (6+)
«Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
«Звероловы» (16+)
«Каждый охотник желает знать…» (12+)
«Ватерлоо» (12+)
«Недопёсок Наполеон III» (0+)
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» (12+)
«Лома — забытый друг» (12+)
«Неуловимые мстители» (6+)
«Чапаев» (6+)
«Кортик» (6+)
«Доктор Живаго» (16+)
«Собачье сердце» (12+)
«Верный Руслан» (12+)
«Дай лапу, Друг!» (12+)
«Девочка и крокодил» (0+)
«Берегись автомобиля» (12+)
«Семнадцать мгновений весны» (12+)
«Веселые ребята» (0+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
Мы также подготовили тест для настоящих киноманов. Попробуйте угадайте фильм с Евгением Леоновым по одному кадру.