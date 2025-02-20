Тест по советскому кино: угадайте фильм по животному

Настоящий знаток советского кино без труда вспомнит любого актера, который снимался в каждом из фильмов. А помните ли вы их четвероногих партнеров по кадрам?

Обычно вся слава достается артистам, пушистые звезды остаются на вторых ролях. Однако пора признаться, что животные порой играют не хуже людей. Сегодня мы проверим, как хорошо вы помните хвостатых и пернатых из фильмов СССР, — сможете дойти до конца без единой ошибки?