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Развлечения «Подслушано в Рыбинске» Первые серии в эфире: про что сериал «Подслушано в Рыбинске» с Рузилем Минекаевым и Антоном Васильевым

Первые серии в эфире: про что сериал «Подслушано в Рыбинске» с Рузилем Минекаевым и Антоном Васильевым

Восьмисерийный проект снимали в Ярославской области

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2 комментария
В Рыбинске прошел премьерный показ сериала «Подслушано в Рыбинске» | Источник: Александра Сергеева В Рыбинске прошел премьерный показ сериала «Подслушано в Рыбинске» | Источник: Александра Сергеева

В Рыбинске прошел премьерный показ сериала «Подслушано в Рыбинске»

Источник:

30 января в Сети появились две первые серии детектива «Подслушано в Рыбинске» (18+), снятого в Ярославской области. В честь выхода восьмисерийного проекта в Рыбинске прошел премьерный показ, в котором приняли участие исполнитель главной роли Рузиль Минекаев и сценарист, креативный продюсер Иван Баранов.

— Сейчас мы находимся в лучшем городе Земли! Приглашаем вас присоединиться к нам на платформе PREMIER и вместе посмотреть сериал «Подслушано в Рыбинске», — обратился к зрителям сценарист Иван Баранов (кстати, он сам родом из Рыбинска. — Прим. ред.).

Сценарист отметил, что очень рад тому факту, что теперь есть сериал, в котором не косвенно, а напрямую упоминается Рыбинск.

Первые серии должны были выйти 23 января, однако за день до премьеры авторы сериала изменили дату показа.

На премьеру в Рыбинск приехал звезда «Слова пацана» (18+)

Источник:

— 700 рыбинцев пришли пообщаться со съемочной командой, посмотреть первую серию «Подслушано в Рыбинске»… и влюбились, — сообщили в Telegram-канале «PREMIER онлайн-кинотеатр».

Актеры из «Подслушано в Рыбинске» приехали в Ярославскую область

Источник:

Новые серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Финальные две серии запланированы на 6 марта.

Когда выйдут новые серии:

  • 1 и 2 серия — 30 января;

  • 3 серия — 6 февраля;

  • 4 серия — 13 февраля;

  • 5 серия — 20 февраля;

  • 6 серия — 27 февраля;

  • 7 и 8 серии — 6 марта.

Сценарист и продюсер проекта показал отрывок сериала

Источник:

Про что сериал «Подслушано в Рыбинске»

Съемки проходили на берегу Рыбинского водохранилища | Источник: 1–2–3 Production / T.me
Съемки проходили на берегу Рыбинского водохранилища
Режиссер сериала — Петр Тодоровский | Источник: 1–2–3 Production / T.me
Режиссер сериала — Петр Тодоровский
В сериале снимается также Рузиль Минекаев | Источник: 1–2–3 Production / T.me
В сериале снимается также Рузиль Минекаев
Во время съемок в сериале Рузиль проводил в Рыбинске встречи с фанатами | Источник: 1–2–3 Production / T.me
Во время съемок в сериале Рузиль проводил в Рыбинске встречи с фанатами
Одного из героев играет актер Антон Васильев | Источник: 1–2–3 Production / T.me
Одного из героев играет актер Антон Васильев
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Съемки проходили на берегу Рыбинского водохранилища
Источник:

В центре сюжета — журналист рыбинской газеты «Волжский вестник» Юрий Мальцев — не от счастливой жизни расставшийся с женой мужчина, которого подозревают в убийстве. Однажды ему начинают казаться видения будущих преступлений в городе.

Журналиста Юру сыграл Тимофей Трибунцев («Пищеблок» (18+), «Дядя Леша» (18+) и др.), его партнером на съемочной площадке стал Антон Васильев [сериал «Невский», (18+)], он исполнил роль местной ТВ-звезды.

Тимофей Трибунцев стал рыбинским журналистом | Источник: PREMIER онлайн-кинотеатр / TelegramТимофей Трибунцев стал рыбинским журналистом | Источник: PREMIER онлайн-кинотеатр / Telegram

Тимофей Трибунцев стал рыбинским журналистом

Источник:
Антон Васильев стал ведущим ярославских новостей | Источник: «Подслушано в Рыбинске», реж. Петр Тодоровский, 2025 год, 1–2–3 Production, STAR, НТВ; PREMIER онлайн-кинотеатр / TelegramАнтон Васильев стал ведущим ярославских новостей | Источник: «Подслушано в Рыбинске», реж. Петр Тодоровский, 2025 год, 1–2–3 Production, STAR, НТВ; PREMIER онлайн-кинотеатр / Telegram

Антон Васильев стал ведущим ярославских новостей

Источник:

Съемки проходили в Рыбинске с ноября 2023 года по март 2024 года. По словам авторов проекта, процесс был сложным из-за погодных условий. В массовке приняли участие десятки рыбинцев. Сцены снимали на берегу Рыбинского водохранилища, на местной базе отдыха, в драматическом театре, на набережной, улице Крестовой (знаменитой вывесками, выполненными в дореволюционном стиле. — Прим. ред.) и других локациях.

Часть съемок прошла на Крестовой улице&nbsp;— той самой, которая известна своими вывесками | Источник: Марина МельниковаЧасть съемок прошла на Крестовой улице&nbsp;— той самой, которая известна своими вывесками | Источник: Марина Мельникова

Часть съемок прошла на Крестовой улице — той самой, которая известна своими вывесками

Источник:
И в Рыбинском драматическом театре | Источник: Марина МельниковаИ в Рыбинском драматическом театре | Источник: Марина Мельникова

И в Рыбинском драматическом театре

Источник:

— В этом сериале отличные диалоги, он сделан на грани иронии, черного юмора и классического детектива, крепко скроенного, с «крючками» на следующие серии, — пишет в своем Telegram-канале журналист Арина Бородина. — Пока «Подслушано в Рыбинске» хочется смотреть дальше. Обратите внимание на этот сериал.

Сериал снял именитый режиссер Петр Тодоровский, известный по проектам «Полет», 18+, 2019 год, с Оксаной Акиньшиной и Никитой и Михаилом Ефремовыми.

Петр Тодоровский-младший родился в творческой династии: его отец — 61-летний Валерий Тодоровский продюсирует сериалы и фильмы для Первого канала, известен по фильмам и сериалам «Страна глухих» (16+), 1998 год; «Стиляги» (18+), 2008 год; «Оттепель» (16+), 2013 год; «Большой» (12+), 2016 год; дед — режиссер Петр Тодоровский-старший (скончался в 2013 году), его работа «Военно-полевой роман» (12+), 1983 год, была номинирована на кинопремию «Оскар» в 1985 году как «Лучший фильм на иностранном языке».

Съемки организовывала российская кинокомпания 1–2–3 Production для платформы Premier. Накануне выхода первых серий стало известно, что сериал также покажут на платформе START и в эфире телеканала НТВ.

А вот и трейлер сериала

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ПО ТЕМЕ
Сериал Петр Тодоровский Рузиль Минекаев Антон Васильев Тимофей Трибунцев Рыбинск
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Комментарии
2
Гость
5 минут
Вязгина, ты теперь с этим сериалом будешь носиться как со словом пацана и каждую серию нам пересказывать?
Гость
1 час
Освоили наши народные деньги на эту туфту, смотреть будут те кто наказан
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