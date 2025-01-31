Первые серии в эфире: про что сериал «Подслушано в Рыбинске» с Рузилем Минекаевым и Антоном Васильевым

В Рыбинске прошел премьерный показ сериала «Подслушано в Рыбинске» Источник: Александра Сергеева











30 января в Сети появились две первые серии детектива «Подслушано в Рыбинске» (18+), снятого в Ярославской области. В честь выхода восьмисерийного проекта в Рыбинске прошел премьерный показ, в котором приняли участие исполнитель главной роли Рузиль Минекаев и сценарист, креативный продюсер Иван Баранов.

— Сейчас мы находимся в лучшем городе Земли! Приглашаем вас присоединиться к нам на платформе PREMIER и вместе посмотреть сериал «Подслушано в Рыбинске», — обратился к зрителям сценарист Иван Баранов (кстати, он сам родом из Рыбинска. — Прим. ред.).

Сценарист отметил, что очень рад тому факту, что теперь есть сериал, в котором не косвенно, а напрямую упоминается Рыбинск.

Первые серии должны были выйти 23 января, однако за день до премьеры авторы сериала изменили дату показа.

На премьеру в Рыбинск приехал звезда «Слова пацана» (18+) Источник: Рузиль Минекаев / Telegram

— 700 рыбинцев пришли пообщаться со съемочной командой, посмотреть первую серию «Подслушано в Рыбинске»… и влюбились, — сообщили в Telegram-канале «PREMIER онлайн-кинотеатр».

Актеры из «Подслушано в Рыбинске» приехали в Ярославскую область Источник: 1-2-3 Production / Telegram-канал

Новые серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Финальные две серии запланированы на 6 марта.

Когда выйдут новые серии:

1 и 2 серия — 30 января;

3 серия — 6 февраля;

4 серия — 13 февраля;

5 серия — 20 февраля;

6 серия — 27 февраля;

7 и 8 серии — 6 марта.

Сценарист и продюсер проекта показал отрывок сериала Источник: 1-2-3 Production / Telegram-канал

Про что сериал «Подслушано в Рыбинске»

Съемки проходили на берегу Рыбинского водохранилища Режиссер сериала — Петр Тодоровский В сериале снимается также Рузиль Минекаев Во время съемок в сериале Рузиль проводил в Рыбинске встречи с фанатами Одного из героев играет актер Антон Васильев 1 из 5 Съемки проходили на берегу Рыбинского водохранилища Источник: 1–2–3 Production / T.me

В центре сюжета — журналист рыбинской газеты «Волжский вестник» Юрий Мальцев — не от счастливой жизни расставшийся с женой мужчина, которого подозревают в убийстве. Однажды ему начинают казаться видения будущих преступлений в городе.

Журналиста Юру сыграл Тимофей Трибунцев («Пищеблок» (18+), «Дядя Леша» (18+) и др.), его партнером на съемочной площадке стал Антон Васильев [сериал «Невский», (18+)], он исполнил роль местной ТВ-звезды.

Тимофей Трибунцев стал рыбинским журналистом Источник: PREMIER онлайн-кинотеатр / Telegram











Антон Васильев стал ведущим ярославских новостей Источник: «Подслушано в Рыбинске», реж. Петр Тодоровский, 2025 год, 1–2–3 Production, STAR, НТВ; PREMIER онлайн-кинотеатр / Telegram

Съемки проходили в Рыбинске с ноября 2023 года по март 2024 года. По словам авторов проекта, процесс был сложным из-за погодных условий. В массовке приняли участие десятки рыбинцев. Сцены снимали на берегу Рыбинского водохранилища, на местной базе отдыха, в драматическом театре, на набережной, улице Крестовой (знаменитой вывесками, выполненными в дореволюционном стиле. — Прим. ред.) и других локациях.

Часть съемок прошла на Крестовой улице — той самой, которая известна своими вывесками Источник: Марина Мельникова И в Рыбинском драматическом театре Источник: Марина Мельникова

— В этом сериале отличные диалоги, он сделан на грани иронии, черного юмора и классического детектива, крепко скроенного, с «крючками» на следующие серии, — пишет в своем Telegram-канале журналист Арина Бородина. — Пока «Подслушано в Рыбинске» хочется смотреть дальше. Обратите внимание на этот сериал.

Сериал снял именитый режиссер Петр Тодоровский, известный по проектам «Полет», 18+, 2019 год, с Оксаной Акиньшиной и Никитой и Михаилом Ефремовыми.

Петр Тодоровский-младший родился в творческой династии: его отец — 61-летний Валерий Тодоровский продюсирует сериалы и фильмы для Первого канала, известен по фильмам и сериалам «Страна глухих» (16+), 1998 год; «Стиляги» (18+), 2008 год; «Оттепель» (16+), 2013 год; «Большой» (12+), 2016 год; дед — режиссер Петр Тодоровский-старший (скончался в 2013 году), его работа «Военно-полевой роман» (12+), 1983 год, была номинирована на кинопремию «Оскар» в 1985 году как «Лучший фильм на иностранном языке».

Съемки организовывала российская кинокомпания 1–2–3 Production для платформы Premier. Накануне выхода первых серий стало известно, что сериал также покажут на платформе START и в эфире телеканала НТВ.