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Развлечения «Подслушано в Рыбинске» Авторы перенесли премьеру сериала «Подслушано в Рыбинске»: когда ждать первые серии

Авторы перенесли премьеру сериала «Подслушано в Рыбинске»: когда ждать первые серии

Историю про провинциального журналиста снимали в Ярославской области

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Создатели перенесли премьеру сериала «Подслушано в Рыбинске»

Источник:

Создатели перенесли онлайн-премьеру сериала «Подслушано в Рыбинске» (18+) с актерами Тимофеем Трибунцевым, Рузилем Минекаевым и Антоном Васильевым в главных ролях. Первая серия проекта, снятого в Ярославской области, должна была выйти 23 января, однако теперь дата показа назначена на 30 января.

Информация об этом появилась на платформе Premier. Отметим, что авторы проекты до сих пор не показали полноценный трейлер сериала.

В России перенесли дату выхода сериала «Подслушано в Рыбинске»

Источник:

Во вторник, 21 января, авторы представили первые две серии на премьерном показе со звездами в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

Рузиль Минекаев рассказал, когда выйдет сериал «Подслушано в Рыбинске»

Источник:

Сериал «Подслушано в Рыбинске» снимала российская кинокомпания «1–2–3 Production» для платформы Premier. Накануне выхода первых серий также стало известно, что покажут на платформе START.

К слову, 30 января в кинотеатре Рыбинска пройдет премьерный показ сериала, на встречу приедут сценарист Иван Баранов, а также актеры Рузиль Минекаев, Михаил Кремер и Сергей Дьяков. Билеты на первую серию местные жители расхватали практически сразу после анонса.

Что за сериал про Рыбинск

В центре сюжета восьмисерийного проекта «Подслушано в Рыбинске» — провинциальный журналист Юра, к которому начинают приходить видения о будущих преступлениях.

— Однако вскоре ситуация осложнится тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым, — описывали сериал в российской кинокомпании «1–2–3 Production».

Сценарист Иван Баранов рассказывал, что, когда ему в голову пришла идея сериала, он решил придумать необычную локацию. Так и выбрал город Ярославской области.

— И почему бы не Рыбинск? Это действительно очень красивый, уникальный город. И мне очень хотелось показать Рыбинск как Рыбинск. Рыбинск часто фигурирует в разных фильмах, но везде это какой-то город N, — объяснил он.

Режиссером проекта стал Петр Тодоровский — младший, сын продюсера Валерия Тодоровского («Стиляги» (18+), «Оттепель» (16+) и др.) и внук режиссера Петра Тодоровского — старшего, номинированного на «Оскар» в 1985 году (за фильм «Военно-полевой роман» (12+), 1983 год.

Съемки проходили в Рыбинске с ноября 2023 года по февраль 2024 года. Сцены для сериала снимали в центре города, в местном театре, на базе отдыха на Рыбинском водохранилище, а также на набережной и окраинах. Мы публиковали кадры со съемок в отдельном фоторепортаже, а также собирали истории актеров массовки.

ПО ТЕМЕ
Рыбинск Сериал Рузиль Минекаев Тимофей Трибунцев Антон Васильев Петр Тодоровский
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