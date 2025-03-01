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Развлечения Где сожгут чучело Масленицы в Ярославле: полная афиша на 2 марта

Где сожгут чучело Масленицы в Ярославле: полная афиша на 2 марта

В городе пройдет бесплатный концерт Надежды Бабкиной

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1 комментарий
Где в Ярославле сожгут чучело Масленицы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUГде в Ярославле сожгут чучело Масленицы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Где в Ярославле сожгут чучело Масленицы

Источник:

В воскресенье, 2 марта, в Ярославле с размахом отметят Масленицу. В городе пройдут ярмарки, выставки, бесплатный концерт (6+) Надежды Бабкиной и два сожжения чучела. Публикуем полную программу масленичных гуляний (12+).

— Праздник весны широко отмечает вся Россия, но именно ярославские гуляния имеют статус Главной Масленицы страны. Дома и дворцы культуры, рестораны и кафе, музеи и ярославский зоопарк — все готовятся встретить семьи ярославцев и гостей города на тематических событиях. Для удобства программа праздника собрана на сайте масленица76.рф, — ранее сообщали в мэрии.

Афиша на Масленицу в Ярославле

Советская площадь

  • 10:00 — 21:00 — Масленичная ярмарка;

  • 12:00 — 17:00 — фотозоны, квест-игра «Пойди туда — не знаю куда»;

  • 12:00 — 15:30 — гуляние «В огне не горит, в воде не тонет», программа творческих коллективов;

  • 15:30 — 17:00 — концерт ансамбля «Русская песня» (6+) под руководством Надежды Бабкиной;

  • 12:00 — 17:00 — масленичные развлечения, мастер-классы.

Площадка у колеса обозрения «Золотое кольцо»

  • 11:00 — праздничное гулянье «Масленица — азартница»;

  • 13:00 — сжигание чучела.

Парк на Даманском

  • 12:00 — 18:00 — концертная программа «Масленичные забавы»;

  • 18:00 — сжигание чучела Масленицы.

Афиша масленичных гуляний на 2 марта в Ярославле | Источник: мэрия Ярославля / TelegramАфиша масленичных гуляний на 2 марта в Ярославле | Источник: мэрия Ярославля / Telegram

Афиша масленичных гуляний на 2 марта в Ярославле

Источник:

Кстати, гостей из Москвы, приехавших на вокзал Ярославль-Главный, будут встречать на перроне с особой программой.

Ранее мы рассказывали о традициях праздника и публиковали простые рецепты вкусных блинов.

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Комментарии
1
Гость
32 минуты
В Москве уже начал народ установку чучела для сожжения прямо на Красной площади-Прохожие говорят очень смахивает на одного что временно поселился поблизости-и зачем то бронежилет ему одели
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