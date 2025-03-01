Где сожгут чучело Масленицы в Ярославле: полная афиша на 2 марта

В воскресенье, 2 марта, в Ярославле с размахом отметят Масленицу. В городе пройдут ярмарки, выставки, бесплатный концерт (6+) Надежды Бабкиной и два сожжения чучела. Публикуем полную программу масленичных гуляний (12+).
— Праздник весны широко отмечает вся Россия, но именно ярославские гуляния имеют статус Главной Масленицы страны. Дома и дворцы культуры, рестораны и кафе, музеи и ярославский зоопарк — все готовятся встретить семьи ярославцев и гостей города на тематических событиях. Для удобства программа праздника собрана на сайте масленица76.рф, — ранее сообщали в мэрии.
Афиша на Масленицу в Ярославле
Советская площадь
10:00 — 21:00 — Масленичная ярмарка;
12:00 — 17:00 — фотозоны, квест-игра «Пойди туда — не знаю куда»;
12:00 — 15:30 — гуляние «В огне не горит, в воде не тонет», программа творческих коллективов;
15:30 — 17:00 — концерт ансамбля «Русская песня» (6+) под руководством Надежды Бабкиной;
12:00 — 17:00 — масленичные развлечения, мастер-классы.
Площадка у колеса обозрения «Золотое кольцо»
11:00 — праздничное гулянье «Масленица — азартница»;
13:00 — сжигание чучела.
Парк на Даманском
12:00 — 18:00 — концертная программа «Масленичные забавы»;
18:00 — сжигание чучела Масленицы.
Кстати, гостей из Москвы, приехавших на вокзал Ярославль-Главный, будут встречать на перроне с особой программой.
Ранее мы рассказывали о традициях праздника и публиковали простые рецепты вкусных блинов.