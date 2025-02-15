Вряд ли вы их вообще видели: только знатоки угадают, как эти предметы использовали в СССР

Как использовали эти предметы во времена СССР Источник: Avito.ru











Выходные — время, когда можно отвлечься от будничных задач, расслабиться и отдохнуть. А еще пройти очередной выпуск нашего теста из рубрики «Угадай предмет из СССР». В нём мы публикуем фото штуковин, которыми люди постоянно пользовались в прошлом веке. А теперь многие из них стали пережитком прошлого.

Мы отыскали эти атрибуты на просторах сайта по размещению объявлений «Авито». Может, какой-то их них пылится без дела у вас в квартире?

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На прошлой неделе мы публиковали похожий тест. Угадаете еще пять предметов советского быта?

Еще можно пройти быстрый тест из «Вечерней викторины». Он состоит всего из одного вопроса, но тоже поможет определить, знакомы ли вам времена СССР.

Заставить извилины поработать можно разными способами. Есть специальные упражнения, которые помогают развивать внимательность. Например, с помощью этого можно проверить, как быстро ваш мозг обрабатывает информацию.