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Развлечения Угадай предмет из СССР тест Вряд ли вы их вообще видели: только знатоки угадают, как эти предметы использовали в СССР

Вряд ли вы их вообще видели: только знатоки угадают, как эти предметы использовали в СССР

Проверьте свои знания или обратитесь за помощью к родителям

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1 комментарий
Как использовали эти предметы во времена СССР | Источник: Avito.ruКак использовали эти предметы во времена СССР | Источник: Avito.ru

Как использовали эти предметы во времена СССР

Источник:

Выходные — время, когда можно отвлечься от будничных задач, расслабиться и отдохнуть. А еще пройти очередной выпуск нашего теста из рубрики «Угадай предмет из СССР». В нём мы публикуем фото штуковин, которыми люди постоянно пользовались в прошлом веке. А теперь многие из них стали пережитком прошлого.

Мы отыскали эти атрибуты на просторах сайта по размещению объявлений «Авито». Может, какой-то их них пылится без дела у вас в квартире?

ТЕСТПройден 213 раз
Угадай предмет из СССР

На прошлой неделе мы публиковали похожий тест. Угадаете еще пять предметов советского быта?

Еще можно пройти быстрый тест из «Вечерней викторины». Он состоит всего из одного вопроса, но тоже поможет определить, знакомы ли вам времена СССР.

Заставить извилины поработать можно разными способами. Есть специальные упражнения, которые помогают развивать внимательность. Например, с помощью этого можно проверить, как быстро ваш мозг обрабатывает информацию.

Или можете блеснуть своими географическими знаниями. Придется вспомнить школьную программу!

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СССР Предметы быта Авито
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Комментарии
1
Гость
1 час
Очередное подтверждение низкого уровня IQ автора
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