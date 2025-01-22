В России выйдет сериал про подозреваемого в убийстве журналиста из Рыбинска. Видео

PREMIER показал трейлер сериала «Подслушано в Рыбинске» Источник: «Подслушано в Рыбинске» (18+), реж. Петр Тодоровский, 2025 год, 1–2–3 Production, STAR, НТВ; PREMIER онлайн-кинотеатр / Telegram











С 30 января в России выйдет сериал «Подслушано в Рыбинске» (18+) про корреспондента газеты «Волжский вестник» Юрия Мальцева, которого подозревают в убийстве девушки. Напомним, восьмисерийный фильм снимал режиссер Петр Тодоровский-младший в Ярославской области с конца 2023 года.

В среду, 22 января, авторы сериала впервые показали трейлер картины. Накануне была перенесена дата показа — с 23 на 30 января 2025 года.

— Доброе утро, Рыбинск, новый день готовит нам много всего интересного. Вот, например, синоптики обещают очередное похолодание, но, честно говоря, от последних новостей и так мороз по коже, — приводят текст в трейлере.

Первая серия «Подслушано в Рыбинске» выйдет 30 января Источник: «Подслушано в Рыбинске», реж. Петр Тодоровский, 2025 год, 1–2–3 Production, STAR, НТВ; PREMIER онлайн-кинотеатр / Telegram

Сериал снимали в Рыбинске по сценарию Ивана Баранова (автор сценариев к сериалам «Даешь молодежь» (18+) и «Как я стал русский» (18+)). В главных ролях — Тимофей Трибунцев («Проклятие» (18+), «Пищеблок» (18+), «Серебряные коньки» (18+) и др.), звезда сериала «Невский» (18+) Антон Васильев, а также актер из снятого в Ярославле «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) Рузиль Минекаев.

Кроме того, в проекте снялись Михаил Кремер (Потапов из сериала «Девушки с Макаровым» (18+)), Варвара Володина, игравшая дочь главной героини фильма «Вызов» (12+), а также Юлия Хлынина (исполнила роль Елизаветы в одноименном сериале (16+) на «России 1»).

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