В главных ролях — Васильев и Минекаев: в Рыбинске сняли детектив про журналиста

Когда выйдет сериал «Подслушано в Рыбинске» Источник: PREMIER онлайн-кинотеатр, Анастасия Вязигина / 76.RU











Стала известна дата выхода одной из самых ожидаемых премьер 2025 года — детективного сериала, снятого в Ярославской области. Речь идет о «Подслушано в Рыбинске» (18+) с Тимофеем Трибунцевым, Антоном Васильевым и Рузилем Минекаевым в главных ролях.

— Журналист Юра работает в провинциальной газете и пишет заурядные новости родного городка. Тихая и скучная жизнь резко меняется, когда его начинают преследовать видения убийств, которые еще не произошли. Необычайная информированность журналиста привлекает внимание, и вскоре он становится главным подозреваемым, — гласит описание.

Как сообщили в пресс-службе платформы Premier, первая серия выйдет 23 января 2025 года. Отметим, что трейлер на данный момент опубликован не был. Всего в сезоне предполагается восемь серий. Создатели отмечают, что этот сериал сочетает в себе элементы комедии, драмы, детектива и мистики.

Как указывалось выше, в сериале играют Тимофей Трибунцев, известный по сериалу «Дядя Леша» (16+) и фильму «Снегирь» (18+), звезда сериалов на НТВ «Невский» (16+) и «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Антон Васильев и Рузиль Минекаев, также засветившийся в драме про казанских хулиганов. Вместе с ними снимались Анатолий Кот («Молодежка» (18+)), Григорий Калинин («Мылодрама» (16+)) и другие.

Где снимали

Как указано в названии, сериал снимался в Рыбинске с ноябре 2023 года. В подготовке сцен принимали участие массовка, в частности среди жительниц города искали ту, которая ляжет в землю.

В кадр попали мост через Волгу, Рыбинский драматический театр, улица Крестовая, которая знаменита на всю страну вывесками, оформленными в дореволюционном стиле, и не только. Кроме того, несколько сцен снимали в студии городского телеканала в Ярославле.

Режиссер проекта — Петр Тодоровский, сын продюсера Валерия Тодоровского («Страна глухих» (16+), «Стиляги» (18+), «Оттепель» (16+) и др.) и внук режиссера Петра Тодоровского-старшего, номинированного на «Оскар» в 1985 году (за фильм «Военно-полевой роман» (12+, 1983 год)). Сам автор «Подслушано в Рыбинске» известен массовому зрителю по фильму «Лавстори» (16+) с актером Александром Петровым и драматическому сериалу «Здоровый человек» (18+) с Никитой Ефремовым.

Сценарий писал сам режиссер совместно со сценаристом Иваном Барановым («Как я стал русским» (18+), «Гости из прошлого» (18+)), главный продюсер — Елена Торчинская (она стояла за созданием сериалов «Киберпапа» (16+), «жЫЫЫзнь» (18+), «Полярный» (16+) и др.).

Сериал снимала одна из крупнейших российских кинокомпаний «1–2–3 Production» для платформы PREMIER.