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Развлечения Новый год — 2025 фоторепортаж Известный репер, любимец миллионов и горячая брюнетка: на чьих концертах ярославцы отрывались в 2024 году

Известный репер, любимец миллионов и горячая брюнетка: на чьих концертах ярославцы отрывались в 2024 году

Вспоминаем самые яркие выступления

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Показываем звезд, которые дали концерты в Ярославле

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Уходящий год выдался богатым на концерты. В Ярославль приезжали знаменитости, на выступления которых собирались полные залы, площади и даже стадионы. Порой ярославцы устраивали солдауты, несмотря на высокие цены за билет.

Вспоминаем самые яркие выступления 2024 года. Поехали!

14 июня «Арена-2000» была заполнена ярославцами и приезжими из других городов. Причина — концерт Басты (16+). Под песни «Моя игра» (18+), «Сансара» (18+), «Медлячок» (18+) зажигали тысячи людей

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8 июня прошел бесплатный концерт NILETTO в рамках спортивного мероприятия «Бокс забег» (12+). Толпа хором пела известные песни исполнителя: «Любимка» (16+) и «Краш» (16+). После концерта певец сделал несколько селфи с фанатами и раздавал автографы

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«Арена-2000» вновь заполнилась тысячами людей. 15 ноября в Ярославль приехала группа «Звери» (12+). Фанаты отрывались по полной под хиты. Показываем, как это было, в этом материале

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В «Руки Вверх! Баре» 21 сентября прошел концерт группы «Винтаж» (18+). На танцполе было не протолкнуться, а кому-то даже повезло станцевать с Анной Плетневой на сцене

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Хиты 90-х тоже звучали в Ярославле в прошлом году. В «Руки Вверх! Баре» проходил концерт Алены Апиной (18+). Ярославцы танцевали под песни своей молодости и ловили ностальгию

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Настоящее шоу устроил Сергей Лазарев в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле. На концерт «Я не боюсь!» (16+) горожане раскупили все билеты. Шоу выдалось эпичным: множество цветовых лучей, смена образов и реквизита на сцене, зажигательные танцы

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Еще одна звезда приезжала летом в Ярославль. Надежда Бабкина прибыла в столицу Золотого кольца с благотворительным фестивалем-марафоном «Песни России» (6+), в котором с творческими коллективами выступила на Советской площади

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20 июля в Ярославле дал концерт бывший участник телешоу «Дом-2» (16+) Олег Майами (18+). Во время выступления артист много общался с фанатами и даже заигрывал с девушками из первого ряда!

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Интерес у горожан вызвал концерт дирижера Юрия Башмета (6+). Послушать классическую музыку в дуэте с оперным певцом Ильдаром Абдразаковым на Советской площади собрались четыре тысячи человек

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На концерте группы «Корни» (18+) поколения смешались. Пришли как фанаты, которые застали группу еще в нулевые, а также молодежь. Ярославцы зажигали под известные хиты группы — «С Днем рождения, Вика» (6+), «Плакала береза» (6+), «Ты узнаешь ее» (6+)

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Финальным громким мероприятием 2024 года стал — концерт SHAMAN'а (6+). Артист выступал два дня — 14 и 15 декабря. В зале были раскуплены почти все билеты, пустых мест оставалось меньше десятка. Зрителями были не только ярославцы, но и жители других городов

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