Известный репер, любимец миллионов и горячая брюнетка: на чьих концертах ярославцы отрывались в 2024 году

Финальным громким мероприятием 2024 года стал — концерт SHAMAN'а (6+). Артист выступал два дня — 14 и 15 декабря. В зале были раскуплены почти все билеты, пустых мест оставалось меньше десятка. Зрителями были не только ярославцы, но и жители других городов