Фанатки устроили аншлаг на концерте Лазарева в Ярославле. Он вышел на сцену в латексе — видео

В КЗЦ собрались сотни поклонниц Источник: читатель 76.RU











«Макияж», «лучшее платье», «кудри» — с чем у вас ассоциируются эти слова? Свидание, свадьба? Возможно, но полторы тысячи жительниц Ярославля ответили бы иначе — концерт Сергея Лазарева (16+).

Как прошел концерт Лазарева в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером 16 октября в фойе КЗЦ «Миллениум» было не протолкнуться. У больших зеркал фанатки «темненького из Smash» освежали прическу, обновляли красную помаду, нарумянивались. Перед концертом кумира хотелось блистать.

Два сольника подряд

— Мы приоделись и купили билеты в первом ряду, чтобы Сереженька нас заметил, — не отрываясь от зеркала объяснила Лера. Она пришла на концерт с подругами.

Уже два года Лазарев собирает в Ярославле два сольника подряд. В 2023 году он также приезжал в наш город с шоу «Я не боюсь» (16+).

— Я вот в прошлом году была на концерте Лазарева. Мне очень понравилось. Хоть я уже видела это шоу, но решила еще раз пойти, — отметила Татьяна. — Уж больно он хорош.

При входе в зал людей досматривали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Большинство пришедших в КЗЦ — женщины. Своих мужчин в этот вечер они оставили дома — смотреть за хозяйством и детьми. Те немногие спутники, кто всё же пришел на концерт, в основном праздно слонялись по холлу или переминались с ноги на ногу.

— Решили не экономить и вязли билеты в партере, — рассказала зрительница Алена. — Мы — трое в декрете. Вы думаете, что-то может испортить наш вечер? Всё будет супер. Мы в полнейшем восторге, потому что ждали концерта год. Говорят шоу — потрясающее, хотим своими глазами его увидеть.

Одна из зрительниц, Алена, поделилась своими чувствами перед концертом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зал скандировал: «Сережа, выходи»

Прозвенел звонок. Строгий, но торжественный голос пригласил всех занять свои места. В ближайшие минуты Сергей Лазарев должен был выйти на сцену. Суета в фойе только нарастала. Пока одни судорожно разворачивали из цветастых пакетов туфли, другие уже сдавали сменку в гардероб.

Концерт прошел в КЗЦ «Миллениум» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вот, все уселись. Свет погас и зрители в зале будто замерли. Минуты, казалось, длились дольше обычного. От нетерпения с балкона начали скандировать: «Сережа, выходи!»

И он вышел! Источник: читатель 76.RU

Во время концерта Сергей Лазарев обратился к зрителям. Шутя, певец заметил, что зал пассивно реагирует на его песни и решил взбодрить поклонников.

Лазарев выступал с шоу-балетом Источник: читатель 76.RU

— У нас очень серьезная правая часть зала, — заметил Лазарев в середине концерта. — Есть отдельные персоналии, с которыми охрана поговорит после концерта. Будет четыре часа держать их в комнате и ставить песни Сергея Лазарева. До тех пор, пока не выучат тексты всех песен и не научатся громко-громко аплодировать. На самом деле я шучу. Вы невероятные! Два дня подряд вы дарите нам счастье.

Лазарев зажег зал Источник: читатель 76.RU

Я всех вижу. Вижу каждого зрителя: кто хлопает, а кто нет. Сергей Лазарев Певец

Обращение Лазарева к залу Источник: читательница 76.RU

И, кажется, угрозы Лазарева подействовали. Через несколько песен после обращения певца зал раскачался. Люди вставали со своих мест и танцевали в проходах. Пассивных, казалось, нет. Все полторы тысячи зрителей пели хиты артиста в унисон.

Люди, стоя, подпевали Лазареву Источник: читательница 76.RU Алена

За концерт сменил шесть нарядов

Одна из фишек шоу Лазарева — его образы. Около шести раз за концерт он сменил наряды. Для зрителей осталось загадкой, как ему так быстро удавалось переодеваться. Казалось, каждый раз его не было на сцене около минуты.

Танцевал весь зал! Источник: читатель 76.RU

Лазарев завершил концерт на высокой ноте: переодевшись в наряд со стразами, он спел коронную песню вечера — «Я не боюсь» (16+). На этом моменте зал не удержался и пустился в пляс. Танцевали все.

Ярославцы завалили Серея Лазарева цветами Источник: читатель 76.RU

После концерта ярославцы понесли Лазареву цветы. Кто-то шел с большими букетами красных роз, кто-то — с аккуратной хризантемой или мягкими игрушками.

После, в фойе, зрительницы наперебой делились впечатлениями:

— Как же он двигался! И танцевал, и пел! — бормотали поклонницы.

— Выложился на все 200%!

Следующего концерта фанаткам придется ждать как минимум год. Зато будет время выбрать новое платье.