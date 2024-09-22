Закинула ноги на танцоров: 47-летняя солистка группы «Винтаж» поразила ярославцев растяжкой

Солистка группы «Винтаж» поразила поклонников откровенным нарядом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером 21 сентября в «Руки Вверх Баре» в Ярославле прошел концерт «Винтаж» (18+). 47-летняя солистка Анна Плетнева поразила гостей мероприятия откровенным костюмом и физической формой.

Анна Плетнева начинала карьеру поп-певицы в конце 90-х в группе «Лицей», в 2005-м создала свой проект «Кофе с дождем», однако он не был успешным. В 2006-м появилась группа «Винтаж», музыкальный коллектив с первого альбом завлек огромную аудиторию. Треки Плетневой и группы «Винтаж» регулярно попадают в музыкальные чарты. Наиболее известные композиции «Плохая девочка» (16+), «Ева» (16+), «Неистовый зверь»(16+), «Знак водолея» (16+). Анна дважды была замужем, сейчас ее супруг — фармацевтический бизнесмен. От двух браков родила троих детей.

Фигуре и красоте 47-летней певицы могут многие позавидовать: Анна не стесняется откровенных нарядов и яркого макияжа. Как она не раз признавалась в интервью, секрет красоты — здоровый сон и косметолог.

Анна поразила зрителей растяжкой Источник: Кирилл Поверинов











Анна Плетнева вышла на сцену в серебристом обтягивающем костюме Источник: Кирилл Поверинов











На концерте в Ярославле прозвучали хиты группы, всё выступление сопровождалось яркими и неожиданными выходками звезды. Плетнева вышла на сцену в серебристом костюме с обтягивающими леггинсами и сапожках на высоком каблуке.

Под песни брала разный реквизит — ковбойскую шляпу, плетку или гитару. А для исполнения хита «Роман» (16+) вытащила на сцену мужчину из зала.

Звезда зажгла на сцене, заставив ярославцев хором ей подпевать. Подробнее в фоторепортаже 76.RU.

Концерт сопровождался светомузыкой Источник: Кирилл Поверинов











Люди хором пели любимые хиты Источник: Кирилл Поверинов











Каждый старался запечатлеть для себя выступление Источник: Кирилл Поверинов











Анна много общалась с залом Источник: Кирилл Поверинов











Песню «Осень» (16+) певица исполнила под гитару Источник: Кирилл Поверинов











Плетнева ловко играла Источник: Кирилл Поверинов











Во время песни «Плохая девочка» Анна взяла плетку Источник: Кирилл Поверинов











Звезда выступает с подтанцовкой Источник: Кирилл Поверинов











И, конечно, с музыкантами Источник: Кирилл Поверинов











Для песни «Роман» (18+) Анна позвала на сцену зрителя с таким же именем Источник: Кирилл Поверинов











Роман отбивался от повышенного внимания звезды Источник: Кирилл Поверинов











Однако всё равно приобнял певицу Источник: Кирилл Поверинов









