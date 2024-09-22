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Развлечения Закинула ноги на танцоров: 47-летняя солистка группы «Винтаж» поразила ярославцев растяжкой

Закинула ноги на танцоров: 47-летняя солистка группы «Винтаж» поразила ярославцев растяжкой

Как прошел концерт

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Солистка группы «Винтаж» поразила поклонников откровенным нарядом

Вечером 21 сентября в «Руки Вверх Баре» в Ярославле прошел концерт «Винтаж» (18+). 47-летняя солистка Анна Плетнева поразила гостей мероприятия откровенным костюмом и физической формой.

Анна Плетнева начинала карьеру поп-певицы в конце 90-х в группе «Лицей», в 2005-м создала свой проект «Кофе с дождем», однако он не был успешным. В 2006-м появилась группа «Винтаж», музыкальный коллектив с первого альбом завлек огромную аудиторию. Треки Плетневой и группы «Винтаж» регулярно попадают в музыкальные чарты. Наиболее известные композиции «Плохая девочка» (16+), «Ева» (16+), «Неистовый зверь»(16+), «Знак водолея» (16+). Анна дважды была замужем, сейчас ее супруг — фармацевтический бизнесмен. От двух браков родила троих детей.

Фигуре и красоте 47-летней певицы могут многие позавидовать: Анна не стесняется откровенных нарядов и яркого макияжа. Как она не раз признавалась в интервью, секрет красоты — здоровый сон и косметолог.

Анна поразила зрителей растяжкой

Анна Плетнева вышла на сцену в серебристом обтягивающем костюме

На концерте в Ярославле прозвучали хиты группы, всё выступление сопровождалось яркими и неожиданными выходками звезды. Плетнева вышла на сцену в серебристом костюме с обтягивающими леггинсами и сапожках на высоком каблуке.

Под песни брала разный реквизит — ковбойскую шляпу, плетку или гитару. А для исполнения хита «Роман» (16+) вытащила на сцену мужчину из зала.

Звезда зажгла на сцене, заставив ярославцев хором ей подпевать. Подробнее в фоторепортаже 76.RU.

Концерт сопровождался светомузыкой

Люди хором пели любимые хиты

Каждый старался запечатлеть для себя выступление

Анна много общалась с залом

Песню «Осень» (16+) певица исполнила под гитару

Плетнева ловко играла

Во время песни «Плохая девочка» Анна взяла плетку

Звезда выступает с подтанцовкой

И, конечно, с музыкантами

Для песни «Роман» (18+) Анна позвала на сцену зрителя с таким же именем

Роман отбивался от повышенного внимания звезды

Однако всё равно приобнял певицу

Билеты на выступление «плохой девочки» стали сметать за месяц до концерта. Ранее мы рассказывали, кто из звезд приедет в Ярославль этой осенью.

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