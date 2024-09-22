Закинула ноги на танцоров: 47-летняя солистка группы «Винтаж» поразила ярославцев растяжкой

Вечером 21 сентября в «Руки Вверх Баре» в Ярославле прошел концерт «Винтаж» (18+). 47-летняя солистка Анна Плетнева поразила гостей мероприятия откровенным костюмом и физической формой.
Анна Плетнева начинала карьеру поп-певицы в конце 90-х в группе «Лицей», в 2005-м создала свой проект «Кофе с дождем», однако он не был успешным. В 2006-м появилась группа «Винтаж», музыкальный коллектив с первого альбом завлек огромную аудиторию. Треки Плетневой и группы «Винтаж» регулярно попадают в музыкальные чарты. Наиболее известные композиции «Плохая девочка» (16+), «Ева» (16+), «Неистовый зверь»(16+), «Знак водолея» (16+). Анна дважды была замужем, сейчас ее супруг — фармацевтический бизнесмен. От двух браков родила троих детей.
Фигуре и красоте 47-летней певицы могут многие позавидовать: Анна не стесняется откровенных нарядов и яркого макияжа. Как она не раз признавалась в интервью, секрет красоты — здоровый сон и косметолог.
На концерте в Ярославле прозвучали хиты группы, всё выступление сопровождалось яркими и неожиданными выходками звезды. Плетнева вышла на сцену в серебристом костюме с обтягивающими леггинсами и сапожках на высоком каблуке.
Под песни брала разный реквизит — ковбойскую шляпу, плетку или гитару. А для исполнения хита «Роман» (16+) вытащила на сцену мужчину из зала.
Звезда зажгла на сцене, заставив ярославцев хором ей подпевать. Подробнее в фоторепортаже 76.RU.
Билеты на выступление «плохой девочки» стали сметать за месяц до концерта. Ранее мы рассказывали, кто из звезд приедет в Ярославль этой осенью.