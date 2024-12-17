«Нам за 80 — пришли. А молодежь вообще зажигала!»: тысячи ярославцев спели с SHAMAN'ом — как это было

Концерты SHAMAN'а в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером 14 декабря КЗЦ «Миллениум» наполнился атмосферой волнения и ожидания: сотни ярославцев суетились у зеркал в фойе.

Изящные дамы в лучших нарядах аккуратно поправляли прически и с замиранием сердца готовились к встрече со своим кумиром. В этот вечер на сцене должен был зажечь SHAMAN (6+).

«Поклонники с опытом»

Яросланы за месяц до концерта купили билеты, чтобы точно попасть на концерт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Изначально певец должен был выступить у нас в городе только 15 декабря. Но после того, как почти все билеты были раскуплены, организаторы анонсировали дополнительный сольник.

Поклонницы SHAMAN'a, Наталья и Галина, чтобы избежать проблем, заранее позаботились и купили билеты.

— Ждем все песни, но мне больше нравится «Как будто нож по сердцу» (песня называется «Теряем мы любовь» (12+). — Прим. ред.). Года два или больше его слушаем. Билеты купили где-то за месяц онлайн, места были, — рассказали женщины.

Концерты прошли в КЗЦ «Миллениум» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые гости с особым вниманием выбирали наряды для концерта SHAMAN'а. Подруги Татьяна и Оксана решили не отставать и оделись в красно-черные тона, сливаясь с цветовой палитрой шоу-программы певца.

— Мы на многих концертах Ярослава уже были. Такие поклонники с опытом, — рассказала Татьяна.

Раскачал зал с первых песен

На концерт SHAMAN'a в основном собралась взрослая аудитория, однако в зале также можно было увидеть семьи с детьми и подростками.

Прозвенел третий звонок, и торжественный женский голос пригласил зрителей занять свои места. Пока люди усаживались, организаторы неспешно проходили между рядами, раздавая флаги.

В зале приглушили свет, и вдруг повисло напряженное молчание. Зрители, с нетерпением ожидая появления SHAMAN'a, начали всматриваться в темноту сцены. Словно в ответ на это напряжение, зал начал скандировать:

— Шаман! Шаман!

Выход SHAMAN'a к зрителям Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

С задержкой в 16 минут, в 19:16 на экранах в зале появился светящийся красным таймер, отсчитывающий 60 секунд. Последние 10 секунд ярославцы отсчитывали все вместе, выкрикивая цифры.

В зале прозвучала торжественная музыка, и SHAMAN вышел в зал с большим российским флагом в руках, и триколором на майке прошелся по партеру. Зрители ликовали, кто-то пытался дотронуться до артиста, но охрана мягко ограждала исполнителя от толпы.

Со сцены обратился к ярославцам

Первый образ SHAMAN'а на концерте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Во время концерта SHAMAN обратился к зрителям. Он сказал, что чувствует себя на сцене в Ярославле как дома:

— Ярославль — любовь. И вы представляете, ведь это самое начало, самый старт нашего с вами концерта. И за такое короткое время мы смогли создать в этом зале удивительную, замечательную, теплую, душевную, домашнюю атмосферу по-настоящему родных и близких людей. И это наша с вами общая заслуга. И вот что я вам скажу: я вместе с вами на этой сцене чувствую себя дома.

Кадры с концерта Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Во время сольника Ярослав Дронов много общался с поклонниками. Рассказывал историю написания своих песен. Поздравил зрителей, у кого 14 декабря был день рождения.

А перед исполнением песни «Ты моя» (12+), попросил всех мужчин в зале пригласить своих дам на медленный танец. Так и было сделано.

Зрители вышли танцевать медлячок под песню SHAMAN'а Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

«Мы просто в восторге»

За концерт SHAMAN сменил два образа. Сначала он вышел в кожаных штанах, майке цвета российского триколора, и пиджаке, украшенном гербом России. В середине выступления артист переоделся в белую шелковую рубашку и черное пальто, которое он позже снял.

Во время шоу SHAMAN устроил народное караоке. Разделил зал на две команды и проверял, кто громче будет подпевать. Слова песен подсказывать не приходилось, полторы тысячи человек в унисон спели «Я русский» (6+) и «Втанем» (6+).

Отзывы ярославцев о концерте SHAMAN'а Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











После концерта мы пообщались со зрителями. Эмоции переполняли. Вот, чем они поделились:

— Мы вообще просто в восторге! Мы не местные даже, специально приехали в Ярославль, — рассказала после концерта 14 декабря зрительница по имени Галина. Они с подругой впервые приехали на концерт Ярослава. — Мы вообще все его песни любим, просто без ума. Поет замечательно. Это даже не передать словами. Мурашки. Просто мурашки. Охрипла, пока подпевала. Голос сел.

Некоторые зрители не в первый раз посещают концерт артиста Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Две пенсионерки, 80-летние Нина и Рита, на выступлении SHAMAN'а были не впервые. Они ходили на прошлогодний концерт певца. Остались в восторге. Решили и в этом году посетить сольник.

— Прекрасно, удивительно, замечательно, зажигательно. Вы знаете, так держать зал, в таком напряжении, возвышенном состоянии и настроении не каждому артисту дано. А вот у него всё получается. Вот уж нам за 80 — а мы пришли, вы представляете? И получили удовольствие. А молодежь вообще зажигала! Мне очень нравится, когда он поет про отца. Еще «Я русский» (6+) нравится… Да вообще любая песня, — рассказала в беседе с 76.RU Нина, поклонница SHAMAN'а Нина.

Вы посмотрите, как зал поддерживает. Значит, знает его песни. Не у всех певцов мы знаем слова песни. А у него хоть какие-то слова мы всё равно повторяем. Нина Поклонница SHAMAN'а