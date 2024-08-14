«Русская музыка — самая эмоциональная»: участник шоу «Маска» зажег на главной площади Ярославля

Классическая музыка зазвучала на Советской площади Источник: Кирилл Поверинов











Вечером 13 августа на главной площади в Ярославле отгремел концерт Юрия Башмета (6+), именитый дирижер вышел на сцену вместе с оперным певцом Ильдаром Абдразаковым, а также Всероссийским юношеским симфоническим оркестром и хоровой филармонической капеллой «Ярославия». Послушать оркестр, по данным областного правительства, собрались 4 тысячи ярославцев.

В этом материале показываем, как прошло одно из главных событий августа в Ярославле.

Юрий Башмет — советский и российский альтист, дирижер, педагог и общественный деятель. Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, имеет государственные награды, а также премию «Грэмми» Американской академии звукозаписи. Юрий Башмет в разные годы выступал в концертных залах по всему миру. Музыкальный фестиваль в Ярославской области он проводит с 2009 года.

Наслаждались классикой под дождем

Дождевики и зонтики стали обязательным атрибутом праздника Источник: Кирилл Поверинов











С утра в МЧС выдали экстренное предупреждение о грозе, которая должна была бушевать в городе до конца дня. Многие зрители, зная прогноз, прихватили с собой дождевики и зонты. Правда, погода позволила ярославцам насладиться музыкой.

— Мы договорились о большом концерте для людей на пленэре, как говорится. Я очень рад, что он состоится. Сегодня для нас этот концерт на родной земле, он очень важен. И я очень доволен, что мы будем здесь. Людей много, — сказал Юрий Башмет перед началом концерта.

Окунитесь в атмосферу! Источник: Кирилл Поверинов

«Русская музыка — самая эмоциональная»

В программе вечера была русская классика: увертюра к опере «Руслан и Людмила» и ария Ивана Сусанина из одноименной оперы, а также произведения М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и С.В. Рахманинова.

— Русская музыка — самая эмоциональная и свежая. Конечно, мы можем играть Баха, то есть гениев, их достаточно. Но мне кажется, что в каждом из нас, хотите вы этого или нет, живет своей Чайковский. Это трогает душу, возвышает, увеличивает размер души. Русская музыка — это моя любимая музыка, — добавил дирижер.

Маэстро на сцене Источник: Кирилл Поверинов











Многие следили за концертом по трансляции на местном ТВ Источник: Кирилл Поверинов











Классика разносилась по городу Источник: Кирилл Поверинов











Тысячи горожан собрались послушать оркестр под открытым небом Источник: Кирилл Поверинов











Юрий Башмет выступает в Ярославле 16-й год Источник: Кирилл Поверинов











Оперный певец Ильдар Абдразаков порадовал басом горожан, исполнив русские народные песни.



Ильдар Абдразаков — российский оперный певец, Заслуженный артист России, лауреат государственных премий, обладатель двух премий «Грэмми». Победитель 3 сезона шоу «Маска» (12+).

Ярославцы вживую услышали голос Ильдара Абдразакова Источник: Кирилл Поверинов











По данным Минкульта, билеты на концерт расхватали за считанные часы Источник: Кирилл Поверинов











Сидячие места были платными, пригласительные на стоячие мечта отдавали бесплатно. Источник: Кирилл Поверинов











Башмет признался, что любит ярославского зрителя Источник: Кирилл Поверинов









