НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

4 м/c,

с-з.

 748мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56
Опасные ежи
Когда бархатный сезон
Где самая низкая аренда жилья
Сметают билеты на концерты
Как правильно собирать грибы
Как спастись от нападения пса
Чиновник стал звездой соцсетей
Где интересно работать
Москвич завладел лесом в ЯО
Город «Русская музыка — самая эмоциональная»: участник шоу «Маска» зажег на главной площади Ярославля

«Русская музыка — самая эмоциональная»: участник шоу «Маска» зажег на главной площади Ярославля

Ильдар Абдразаков выступил на концерте дирижера Юрия Башмета

551
8 комментариев
Классическая музыка зазвучала на Советской площади

Вечером 13 августа на главной площади в Ярославле отгремел концерт Юрия Башмета (6+), именитый дирижер вышел на сцену вместе с оперным певцом Ильдаром Абдразаковым, а также Всероссийским юношеским симфоническим оркестром и хоровой филармонической капеллой «Ярославия». Послушать оркестр, по данным областного правительства, собрались 4 тысячи ярославцев.

В этом материале показываем, как прошло одно из главных событий августа в Ярославле.

Юрий Башмет — советский и российский альтист, дирижер, педагог и общественный деятель. Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, имеет государственные награды, а также премию «Грэмми» Американской академии звукозаписи. Юрий Башмет в разные годы выступал в концертных залах по всему миру. Музыкальный фестиваль в Ярославской области он проводит с 2009 года.

Наслаждались классикой под дождем

Дождевики и зонтики стали обязательным атрибутом праздника

С утра в МЧС выдали экстренное предупреждение о грозе, которая должна была бушевать в городе до конца дня. Многие зрители, зная прогноз, прихватили с собой дождевики и зонты. Правда, погода позволила ярославцам насладиться музыкой.

— Мы договорились о большом концерте для людей на пленэре, как говорится. Я очень рад, что он состоится. Сегодня для нас этот концерт на родной земле, он очень важен. И я очень доволен, что мы будем здесь. Людей много, — сказал Юрий Башмет перед началом концерта.

Окунитесь в атмосферу!

«Русская музыка — самая эмоциональная»

В программе вечера была русская классика: увертюра к опере «Руслан и Людмила» и ария Ивана Сусанина из одноименной оперы, а также произведения М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и С.В. Рахманинова.

— Русская музыка — самая эмоциональная и свежая. Конечно, мы можем играть Баха, то есть гениев, их достаточно. Но мне кажется, что в каждом из нас, хотите вы этого или нет, живет своей Чайковский. Это трогает душу, возвышает, увеличивает размер души. Русская музыка — это моя любимая музыка, — добавил дирижер.

Маэстро на сцене
Многие следили за концертом по трансляции на местном ТВ
Классика разносилась по городу
Тысячи горожан собрались послушать оркестр под открытым небом
Юрий Башмет выступает в Ярославле 16-й год

Оперный певец Ильдар Абдразаков порадовал басом горожан, исполнив русские народные песни.

Ильдар Абдразаков — российский оперный певец, Заслуженный артист России, лауреат государственных премий, обладатель двух премий «Грэмми». Победитель 3 сезона шоу «Маска» (12+).

Ярославцы вживую услышали голос Ильдара Абдразакова
По данным Минкульта, билеты на концерт расхватали за считанные часы
Сидячие места были платными, пригласительные на стоячие мечта отдавали бесплатно.
Башмет признался, что любит ярославского зрителя

14 августа Юрий Башмет выступит с аналогичным концертом в честь 80-летия Костромской области в соседней Костроме.

ПО ТЕМЕ
Юрий Башмет Концерт Оркестр Музыка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
14 августа 2024, 11:19
самое эмоциональное русское муз.произведение - Лебединое озеро
Гость
14 августа 2024, 11:17
перепуганные куряне бегут вглубь россии, а у этих одни гульки в голове!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление