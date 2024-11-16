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Развлечения «Ушли в отрыв»: в Ярославле отгремел рок-концерт с именитым солистом. Как это было

«Ушли в отрыв»: в Ярославле отгремел рок-концерт с именитым солистом. Как это было

Публикуем фоторепортаж с выступления «Зверей»

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1 комментарий

На концерт «Зверей» приехали слушатели из соседних городов

Вечером 15 ноября в Ярославле отгремел концерт рок-группы «Звери» (12+). Тысячи фанатов собрались, чтобы услышать любимые хиты. Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык. — Прим. ред.) в перерывах между песнями общался с залом, задавал ритм и настроение.

— Толпы на входе не было, люди заполняли зал партиями, небольшие толкучки собирались при проверке билетов, однако они быстро растворялись. Во время самого концерта слушатели делились на две категории: те, кто уходил в отрыв и пел песни во всей голос, и те, кто скромно наслаждался любимыми треками, — поделился впечатлением читатель 76.RU, побывавший на концерте.

Выступление прошло на одной из крупнейших городских площадок — «Арене 2000», за несколько часов до выступления в зале оставались свободными чуть больше тысячи мест. Всего площадка вмещает 8200 человек. Билеты на рок-концерт стоили от двух до шести тысяч рублей.

Кто такие «Звери»

Группа «Звери» была основана в 2000 году вокалистом и гитаристом Ромой Билык. Музыкальный коллектив выступает в жанре рок, на концертах играет вживую. «Звери» знамениты своими хитами «До скорой встречи» (12+), «Районы-кварталы» (12+), «Для тебя» (16+) и другими. «Звери» 9 раз побеждали в номинации «Лучшая рок-группа» от телеканала «Муз-ТВ».

Публикуем фоторепортаж с рок-концерта: угадайте, под какие хиты зал вспыхнул.

Рома Зверь несколько раз обращался к публике

Во время концерта Рома Зверь общался с залом, солист устроил перекличку, чтобы узнать, из каких городов съехались слушатели. Оказалось, в зале также были фанаты из Костромы, Москвы, Иванова, Орла, Твери.

У сцены была разбита фан-зона

Люди пускались в танцы

Группа «Звери» исполнила хиты и песни из нового альбома

Софиты создавали особую атмосферу рок-концерта

Вечер был эмоциональным

Люди были рады увидеть кумира

Под «Напитки покрепче» (16+) весь зал затанцевал

Напомним, было раскуплено несколько тысяч билетов

Ярославцы зажгли!

На трибунах царила особая атмосфера

А в это время на сцене Рома Зверь вытягивал ноты

То самое чувство, когда он пригласил на свидание на любимую группу…

Почувствуйте эту атмосферу

Фанаты подготовились

В фан-зоне устраивали разные сюрпризы

Выступление длилось почти два часа

А вы бы хотели побывать на концерте?

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Концерт Звери Рома Зверь Арена-2000 Ярославль Музыка
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Комментарии
1
Гость
38 минут
начал ржать на слове "рок".
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