Шатры с вкусняшками, карусели, ярмарка: чем заняться на Советской площади в Ярославле — обзор с ценами
Показываем, что происходит на главной новогодней площадке
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Главной праздничной площадкой Ярославля в этот Новый год по традиции стала Советская площадь. Здесь обустроили каток, ярмарку, поставили аттракционы. Мы посмотрели, какие развлечения и по каким ценам здесь ждут ярославцев и гостей города.
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В одном из шатров продают супы. Можно выбрать гороховый, борщ или куриный бульон. Цена за 300 мл — 150 рублей, за 450 мл — 200 рублей
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
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Купить хот-дог здесь можно за 150 рублей, бургер — за 350 рублей
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
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В сувенирных рядах тоже много съедобного
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
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Еще одна точка для любителей горячих напитков
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
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А это зона аттракционов
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
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На Советской площади несколько новогодних фотозон
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
А вы пойдете в праздники гулять на Советскую площадь?