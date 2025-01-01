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Развлечения Новый год — 2025 фоторепортаж Шатры с вкусняшками, карусели, ярмарка: чем заняться на Советской площади в Ярославле — обзор с ценами

Шатры с вкусняшками, карусели, ярмарка: чем заняться на Советской площади в Ярославле — обзор с ценами

Показываем, что происходит на главной новогодней площадке

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1 комментарий

Советская площадь станет главной новогодней площадкой Ярославля

Источник:

Главной праздничной площадкой Ярославля в этот Новый год по традиции стала Советская площадь. Здесь обустроили каток, ярмарку, поставили аттракционы. Мы посмотрели, какие развлечения и по каким ценам здесь ждут ярославцев и гостей города.

На площади по-новогоднему украсили деревья и фонари

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Так выглядит вход на каток, внутри — раздевалка и прокат

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От катка отходит ледовая дорожка за храм Ильи Пророка

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Прежде чем попасть на ледовую площадку, возможно, придется постоять в очереди в кассу. Как записаться на каток заранее, мы писали здесь

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Новинка этого года — теплые шатры со столиками, где продают всякие вкусности

Источник:

Можно перекусить с комфортом, несмотря на снег и ветер

Источник:

В одном из шатров продают супы. Можно выбрать гороховый, борщ или куриный бульон. Цена за 300 мл — 150 рублей, за 450 мл — 200 рублей

Суп можно налить в хлебный стакан. Всё вместе обойдется в 250 рублей

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В одном из шатров продают супы. Можно выбрать гороховый, борщ или куриный бульон. Цена за 300 мл — 150 рублей, за 450 мл — 200 рублей

Источник:

На площади развернулась новогодняя ярмарка

Источник:

Купить хот-дог здесь можно за 150 рублей, бургер — за 350 рублей

Для любителей русской кухни — блинчики за 60 рублей

Напитки на любой вкус — чай, кофе, горячий шоколад

Согреться безалкогольным глинтвейном можно за 200 рублей

На ярмарке продают трдельники — выпечку из дрожжевого теста, которое наматывается на вертел из дерева или металла. Цена — от 300 рублей

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Купить хот-дог здесь можно за 150 рублей, бургер — за 350 рублей

Источник:

В сувенирных рядах тоже много съедобного

Можно купить яркие леденцы и пряники

Такие сладости могут стать прекрасным подарком себе или близким

Продаются и другие сувениры

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В сувенирных рядах тоже много съедобного

Источник:

Еще одна точка для любителей горячих напитков

Цены здесь — от 90 рублей за стаканчик

Также можно купить хот-доги, пиццу или другой фаст-фуд

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Еще одна точка для любителей горячих напитков

Источник:

А это зона аттракционов

В будние дни развлечения доступны с 17 до 21 часа, в выходные и праздники — с 12 до 21 часа

Цены на билеты — от 250 до 300 рублей

Как вам такая карусель с тюбингами?

Яркое развлечение для самых маленьких

Еще одна карусель

Какая же зона развлечений без горки?

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А это зона аттракционов

Источник:

На Советской площади несколько новогодних фотозон

Главный объект — это елка

Под елочкой сидит ледяной мишка

Можно сделать праздничную фотографию с пряничным человечком

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На Советской площади несколько новогодних фотозон

Источник:

А вы пойдете в праздники гулять на Советскую площадь?

А я уже там был(а)
Планирую
Нет
Еще думаю
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Советская площадь Новый год Ярмарка Каток Цены Фоторепортаж
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Комментарии
1
Гость
7 минут
Всех мирных и добрых людей поздравляю с Новым Годом!🎄🥂🫶
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