«Самая большая ледовая арена региона»: в центре Ярославля открылся бесплатный каток

В Ярославле открылся бесплатный каток на Советской площади Источник: правительство Ярославской области











В пятницу, 20 декабря, в центре Ярославля открылся крупнейший бесплатный каток. Он расположен на Советской площади. В этом году дорожки проходят вокруг храма Ильи Пророка.

— Самая большая ледовая арена региона площадью почти 4,4 тысячи квадратных метров сможет вместить до 600 человек одновременно, — прокомментировал открытие губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Во время открытия ярославцам представили шоу с танцевальными номерами, на лед вышла Баба-яга и другие сказочные персонажи.

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Рядом с кортом расположены теплые раздевалки, пункты проката и заточки коньков. Кроме того, на Советской площади начала работу новогодняя ярмарка.

На каток пускают по билетам: их можно получить онлайн или на кассе. Бронирование онлайн-билетов открывается за три часа до начала каждого сеанса. На кассе билет можно сделать за час до начала катания.

На катке дают в аренду коньки, они стоят 200 рублей для взрослых и 180 рублей — для детей до 14 лет включительно.

Работа катка приостанавливается в случаях, если температура воздуха окружающей среды превышает +10 градусов.

Напомним, в этом году власти выделили на каток 111 миллионов 673 тысячи рублей. Комплекс возводила организация ГК «Ледовый сервис», она работает в регионе с прошлого года.