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Город Новый год — 2025 «Самая большая ледовая арена региона»: в центре Ярославля открылся бесплатный каток

«Самая большая ледовая арена региона»: в центре Ярославля открылся бесплатный каток

Как записаться на катание

4 910
64 комментария

В Ярославле открылся бесплатный каток на Советской площади

Источник:

В пятницу, 20 декабря, в центре Ярославля открылся крупнейший бесплатный каток. Он расположен на Советской площади. В этом году дорожки проходят вокруг храма Ильи Пророка.

— Самая большая ледовая арена региона площадью почти 4,4 тысячи квадратных метров сможет вместить до 600 человек одновременно, — прокомментировал открытие губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Во время открытия ярославцам представили шоу с танцевальными номерами, на лед вышла Баба-яга и другие сказочные персонажи.

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Рядом с кортом расположены теплые раздевалки, пункты проката и заточки коньков. Кроме того, на Советской площади начала работу новогодняя ярмарка.

На каток пускают по билетам: их можно получить онлайн или на кассе. Бронирование онлайн-билетов открывается за три часа до начала каждого сеанса. На кассе билет можно сделать за час до начала катания.

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На катке дают в аренду коньки, они стоят 200 рублей для взрослых и 180 рублей — для детей до 14 лет включительно.

Работа катка приостанавливается в случаях, если температура воздуха окружающей среды превышает +10 градусов.

Напомним, в этом году власти выделили на каток 111 миллионов 673 тысячи рублей. Комплекс возводила организация ГК «Ледовый сервис», она работает в регионе с прошлого года.

Как указано на сервисе «Контур.Фокус», ООО ГК «Ледовый сервис» было образовано в декабре 2016 года в Москве. Гендиректором выступает Павел Слепнев, который также владеет компаниями по производству оборудования специального назначения, ремонту машин и строительству жилых и нежилых зданий. На конец 2023 года «Ледовый сервис» заработал 168,4 миллиона рублей, выйдя в плюс на 18,8 миллиона.

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Комментарии
64
Гость
21 декабря, 23:06
Хороший лед на катке - это замечательно. Хотя без этого можно и легко прожить. Это для любителей этого зимнего вида спорта и отдыха. Лед на улицах и отсутствие его уборки, необработка хотя бы песком - это отвратительно. Потому что это необходимо всем.
Гость
22 декабря, 09:20
Не стоит этот каток на 2 с небольшим месяца потраченных денег. В связи с погодными условиями по факту будет меньше 2х месяцев работать. А поликлинику так и не построили , на улицах глрлда сплошь каток. В травмапунк обратишься для первичной помощи. А потом как к хирургу на лечение попадать? Нет поликлинники. К черту на кулички ехать со сломанными конечностями? Впрлчем невозможно записаться. Губернатору с мэром плевать на проблемы горожан. Лишь бы пыль в глаза пустить, как с этим катком.
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