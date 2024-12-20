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Город инструкция Как записаться на каток на Советской площади в Ярославле — инструкция

Как записаться на каток на Советской площади в Ярославле — инструкция

Открытие ледовой арены запланировано на 20 декабря

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Каток на Советской площади

Источник:

В пятницу, 20 декабря, в Ярославле пройдет торжественное открытие катка на Советской площади. Вход для всех желающих бесплатный. Правда, без билетов не пустят, их надо будет забронировать заранее.

В этом материале публикуем расписание сеансов на катке, а также инструкцию по бронированию мест.

Расписание работы катка

Ледовая арена на Советской площади работает с понедельника по четверг — с 11:00 до 23:00, с пятницы по субботу и в праздничные дни — с 10:00 до 00:00.

Ежедневно на катке запланировано пять сеансов, на каждый из которых продают до 500 билетов. Правда, только 200 из них можно забронировать онлайн, остальные 300 выдают на кассах.

Расписание сеансов на каток

Источник:

Как забронировать билеты на каток

Бронирование онлайн-билетов открывается ровно за три часа до начала каждого сеанса. Есть вариант «по старинке» — взять билет на кассе. Тогда это можно сделать за час до начала катания.

— Работа катка приостанавливается в случаях, если: температура воздуха окружающей среды превышает +10 градусов, наблюдается повышенная солнечная активность (при условии, что температура воздуха выше +5 градусов) или имеют место обильные осадки в виде снега и дождя, — предупреждают организаторы катка.

Также на катке можно взять в прокат коньки — для этого нужно заказать отдельный билет на сайте бронирования или купить его на кассе. Взрослый тариф составляет 200 рублей за час, для детей до 14 лет включительно — 180 рублей за час.

Для тех, кто неуверенно чувствует себя на льду, есть возможность взять в аренду фигурных «помощников» в форме животных, на которых можно опираться при катании. Час с «помощником» стоит 200 рублей. А заточка коньков — 300 рублей.

Каток на Советской площади будет работать с 20 декабря 2024 года до 9 марта 2025-го. Строит и обслуживает ледовую арену организация ГК «Ледовый сервис», которая работала в регионе в прошлом году. Согласно договору, компания получит 111 миллионов 673 тысячи рублей.

ООО ГК «Ледовый сервис» было образовано в декабре 2016 года в Москве. Гендиректором выступает Павел Слепнев, который также владеет компаниями по производству оборудования специального назначения, ремонту машин и строительству жилых и нежилых зданий. На конец 2023 года «Ледовый сервис» заработал 168,4 миллиона рублей, выйдя в плюс на 18,8 миллиона.

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