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Развлечения Осталось одно место: ярославцы скупили все билеты на второй концерт SHAMAN'а

Осталось одно место: ярославцы скупили все билеты на второй концерт SHAMAN'а

За три часа до мероприятия остался билет в партер

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13 комментариев

Ярославцы выкупили все билеты на концерт артиста

Источник:

Ярославцы раскупили почти все билеты на второй концерт SHAMAN'а (6+), который пройдет в городе вечером 15 декабря. Судя по схеме зала на сайте КЗЦ «Миллениум», осталось лишь одно свободное кресло в партере стоимостью шесть тысяч рублей.

В амфитеатре, бельэтаже, на балконе и в ложах выкуплены все места. На первом концерте артиста, который состоялся 14 декабря, также был полный аншлаг.

На второй концерт артиста раскуплены все места

Источник:

— Мы вообще просто в восторге! Мы не местные даже, специально приехали в Ярославль. Мы вообще все его песни любим, просто без ума. Поет замечательно. Это даже не передать словами. Мурашки. Просто мурашки. Охрипла, пока подпевала. Голос сел, — рассказала после концерта 14 декабря зрительница по имени Галина. Они с подругой впервые приехали на концерт Ярослава.

— Прекрасно, удивительно, замечательно, зажигательно. Вы знаете, так держать зал, в таком напряжении, возвышенном состоянии и настроении не каждому артисту дано. А вот у него всё получается. Вот уж нам за 80 — а мы пришли, вы представляете? И получили удовольствие. А молодежь вообще зажигала! Мне очень нравится, когда он поет про отца. Еще «Я русский» (6+) нравится… Да вообще любая песня. Вы посмотрите, как зал поддерживает. Значит, знает его песни. Не у всех певцов мы знаем слова песни. А у него хоть какие-то слова мы всё равно повторяем, — рассказала вчера другая зрительница в беседе с 76.RU.

Изначально Ярослав Дронов должен был выступать только 15 декабря. Но билеты быстро раскупили еще в начале ноября, разобрав даже самые дорогие места.

Тогда появилась информация о дополнительном концерте (6+) 14 декабря.

В онлайн-трансляции на сайте мы показывали, как проходил первый концерт артиста.

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SHAMAN Ярослав Дронов Концерт Выступление
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Комментарии
14
Гость
1 час
Фу... Бесплатно не пойду.
Гость
1 час
Очень печально, что мир таким становится....
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