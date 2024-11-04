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Город Разобрали самые дорогие места. Ярославцы бешено скупают билеты на концерт SHAMAN'a

Разобрали самые дорогие места. Ярославцы бешено скупают билеты на концерт SHAMAN'a

До приезда артиста — больше месяца, а зал уже раскупили

573
9 комментариев

SHAMAN приедет в Ярославль в середине декабря

Ярославцы за полтора месяца до концерта раскупили билеты на SHAMAN'a (6+), который выступит в КЗЦ «Миллениум» 15 декабря.

Несмотря на кусачие цены, большинство мест в зале разобрали. Билеты на концерт звезды стоят от 3,5 до 6,5 тысячи рублей. По данным на 4 ноября, из 1448 мест свободны 294 кресла.

Схема зала, где пройдет концерт SHAMAN'a

Судя по данным «Яндекс.Афиши», самые дорогие места у сцены раскуплены. В продаже еще есть билеты по бокам партера и в отдельной части зала.

Кто такой SHAMAN?

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — десятки миллионов просмотров. Клип на песню «Встанем» Ярослав опубликовал за день до начала специальной военной операции на Украине.

Отметим, что в день присоединения новых территорий, 30 сентября 2022 года, молодой блондин исполнил гимн России вместе с президентом Владимиром Путиным на сцене на Красной площади.

Напомним, в 2023-м SHAMAN заезжал с концертом в Ярославль. Приезд артиста вызвал фурор. В разгар концерта один из зрителей исполнил песню «Улетай на крыльях ветра» (12+), так поразив певца, что Ярослав Дронов поклонился фанату. Ролик с выступлением завирусился в соцсетях. Мы рассказывали историю ярославца, который перепел SHAMAN'а, читайте подробности по ссылке.

Ранее Ярослав Дронов приезжал с концертом в соседнюю от Ярославля Кострому. После певец прогулялся по городу и поделился своим маршрутом в соцсетях. Подробнее — в этом материале.

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SHAMAN Концерт SHAMAN'а Ярослав Дронов Выступление КЗЦ Миллениум
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Комментарии
9
svet.
20 минут
🤣🤣🤣
Гость
27 минут
Было бы не плохо чтобы им прямо в зале и повесткиивручали
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