Разобрали самые дорогие места. Ярославцы бешено скупают билеты на концерт SHAMAN'a

Ярославцы за полтора месяца до концерта раскупили билеты на SHAMAN'a (6+), который выступит в КЗЦ «Миллениум» 15 декабря.
Несмотря на кусачие цены, большинство мест в зале разобрали. Билеты на концерт звезды стоят от 3,5 до 6,5 тысячи рублей. По данным на 4 ноября, из 1448 мест свободны 294 кресла.
Судя по данным «Яндекс.Афиши», самые дорогие места у сцены раскуплены. В продаже еще есть билеты по бокам партера и в отдельной части зала.
Кто такой SHAMAN?
SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — десятки миллионов просмотров. Клип на песню «Встанем» Ярослав опубликовал за день до начала специальной военной операции на Украине.
Отметим, что в день присоединения новых территорий, 30 сентября 2022 года, молодой блондин исполнил гимн России вместе с президентом Владимиром Путиным на сцене на Красной площади.
Напомним, в 2023-м SHAMAN заезжал с концертом в Ярославль. Приезд артиста вызвал фурор. В разгар концерта один из зрителей исполнил песню «Улетай на крыльях ветра» (12+), так поразив певца, что Ярослав Дронов поклонился фанату. Ролик с выступлением завирусился в соцсетях. Мы рассказывали историю ярославца, который перепел SHAMAN'а, читайте подробности по ссылке.
Ранее Ярослав Дронов приезжал с концертом в соседнюю от Ярославля Кострому. После певец прогулялся по городу и поделился своим маршрутом в соцсетях. Подробнее — в этом материале.