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Развлечения Билеты активно скупают: в Ярославле пройдет дополнительный концерт SHAMAN'a

Билеты активно скупают: в Ярославле пройдет дополнительный концерт SHAMAN'a

Выступит артист в столице Золотого кольца 14 и 15 декабря

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5 комментариев

SHAMAN даст два концерта в Ярославле в середине декабря

В декабре в Ярославле SHAMAN даст не один, а сразу два концерта (6+). Об этом стало известно из объявлений на сайте «Яндекс.Афиша».

Изначально Ярослав Дронов (настоящее имя певца SHAMAN'a) должен был выступить в КЗЦ «Миллениум» только 15 декабря. Однако билеты быстро раскупили, самые дорогие места у сцены были разобраны еще в начале ноября. По данным на 21 ноября, в зале из 1,5 тысячи мест свободны только 91 кресло.

Кто такой SHAMAN?

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — миллионы просмотров.

Схема зала, где 15 декабря пройдет концерт SHAMAN'a

Недавно на сайте «Яндекс.Афиша» появилась информация о втором концерте SHAMAN'a — 14 декабря. Билеты на сольник уже в продаже.

Дорогие места на первых рядах практически полностью раскуплены. Кресла у сцены стоят 7 тысяч рублей. Самых бюджетных билетов по минимальной цене в 2,4 тысячи рублей осталось только три.

Схема зала, где 14 декабря пройдет концерт SHAMAN'a

Напомним, в 2023-м SHAMAN приезжал в Ярославль с концертом. Выступление артиста вызвало фурор среди местных жителей. В разгар концерта один из зрителей исполнил песню «Улетай на крыльях ветра» (12+), так поразив певца, что Ярослав Дронов поклонился фанату. Ролик с выступлением завирусился в соцсетях. Мы рассказывали историю ярославца, который перепел SHAMAN'а, читайте подробности по ссылке.

Ранее Ярослав Дронов приезжал с концертом в соседнюю от Ярославля Кострому. После певец прогулялся по городу и поделился своим маршрутом в соцсетях. Подробнее — в этом материале.

Собираетесь на концерт SHAMAN'a?

Да, год ждал(а) его приезда, обязательно пойду
Дорого стоят билеты, а так пошел(а) бы
Не слушаю его песни, на концерт не пойду
Не решил(а) пока
Свое мнение напишу в комментариях
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SHAMAN Концерт SHAMAN'а Концерт Ярослав Дронов Выступление КЗЦ Миллениум
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Комментарии
5
Гость
42 минуты
Патаму что я русский всему миру на Зло Патаму что я русский и мне так "повезло"
Гость
59 минут
а кто это?
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